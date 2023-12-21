Исследователи «U.S. Right To Know»: ковид разрабатывали в Китае за год до пандемии

3 года 1 месяц и 24 дня — столько длилась пандемия коронавируса и столько времени потребовалось человечеству, чтобы научиться жить с новой инфекцией. Сейчас ковид перешел в разряд респираторных вирусов, однако от него по-прежнему умирают люди. Более того, эксперты считают, что именно ковид виноват в том, что в этом сезоне мы тяжелее переносим грипп и ОРВИ — коронавирус значительно ослабил наш иммунитет.
О появлении нового вируса врачи Уханя сообщили 30 декабря 2019 года. Пациенты поступали в больницы с пневмонией, но антибиотики и другие лекарства не помогали. Спустя 10 дней от ковида умер первый пациент. А сейчас число погибших в мире ВОЗ оценивает почти в 7 миллионов человек.
По основной версии, люди заразились от летучих мышей, которых продавали на рынке Уханя. Да, вирус действительно пришел из этого города. Только не с рынка, а из местной лаборатории. Причем создали вирус на деньги американских налогоплательщиков. Такие данные публикует издание
Согласно ее данным, в период с 2015 по 2023 год по меньшей мере семь организаций из США предоставили грантовые средства лабораториям Китая, которые проводят эксперименты на животных, на общую сумму 3,3 миллиона долларов.
Одна из них — EcoHealth Alliance из Нью-Йорка, которая также использовала деньги правительства США для финансирования экспериментов за рубежом, направила заявку на грант с изложенным в ней планом. Американское министерство обороны отклонило заявку, но эксперты полагают, что записи, изложенные в ней, стали проектом по созданию ковида.
«В документах, которые обнародовала исследовательская группа „Право знать“, изложен план „создания шиповых белков“ для заражения человеческих клеток, которые затем будут „вставлены в основу SARS-Covid“ в вирусологической лаборатории Уханя с декабря 2018 года», — сообщает издание.
Заявка на грант называлась «Проект DEFUSE (от англ. „обезвредить“ — Прим. ред.): обезвреживание угрозы коронавирусов, передающихся летучими мышами».
В проекте предлагалось создать коронавирусы высокого риска того же вида, что и исходный SARS, чтобы предотвратить его среди людей и разработать вакцину от вируса. Команда стремилась синтезировать шипованные белки с «сайтами расщепления фурином» (фрагмент генома Sars-CoV-2 — Прим.ред.) для более легкого заражения человека.
Впоследствии именно роль фурина, который расщепляет белок и превращает его в активные формы, стала одним из доводов, что COVID-19 создан в ходе лабораторных экспериментов. Согласно гранту, предлагалось прикрепить фурин к штаммам коронавируса и заразить мышей, чтобы посмотреть, как сильно они будут болеть.
«На данный момент имеется достаточно доказательств, что SARS-CoV-2 попал к людям в результате несчастного случая в лаборатории», — написал «Твиттере» Ричард Эбрайт, химик-биолог из Университета Рутгерса в Нью-Джерси.
«Документы также показывают, что EcoHealth пыталась ввести Пентагон в заблуждение относительно того, насколько рискованными были эксперименты, — пишут западные СМИ. — Опыты предлагалось провести в Уханьском институте вирусологии, где меньше мер предосторожности при работе с потенциально пандемическими образцами, чем в США. Министерству обороны это преподносилось как экономия средств. Так организация хотела увеличить шансы на получение финансирования».
Выяснилось, что разработка и тестирование нового коронавируса проводились в лаборатории второго уровня биобезопасности, где есть вентиляция, а исследователям достаточно носить маски и медицинские халаты. Поэтому исследовать возбудителя, который так хорошо передается по воздуху, должны были как минимум в лабораториях третьего уровня. А опыты с наиболее опасными патогенами обязаны проводить в самых строгих условиях — в лабораториях четвертого уровня.
Впрочем, после обнародованных записей, организация EcoHealth назвала документы «неполными» и заявила, что «обвинения ложны, поскольку основаны на неправильном понимании поправок и комментариев к документу».