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Исследователи «U.S. Right To Know»: ковид разрабатывали в Китае за год до пандемии

«Кто-то съел зараженную ковидом летучую мышь, и понеслось…». Такую версию появления нового вируса озвучили всему миру. Но согласно новым данным, опасную заразу могли создать в лаборатории — причем, еще за год до пандемии.

21 декабря 2023
как появился ковид, как появился коронавирус
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iStock

3 года 1 месяц и 24 дня — столько длилась пандемия коронавируса и столько времени потребовалось человечеству, чтобы научиться жить с новой инфекцией. Сейчас ковид перешел в разряд респираторных вирусов, однако от него по-прежнему умирают люди. Более того, эксперты считают, что именно ковид виноват в том, что в этом сезоне мы тяжелее переносим грипп и ОРВИ — коронавирус значительно ослабил наш иммунитет.

О появлении нового вируса врачи Уханя сообщили 30 декабря 2019 года. Пациенты поступали в больницы с пневмонией, но антибиотики и другие лекарства не помогали. Спустя 10 дней от ковида умер первый пациент. А сейчас число погибших в мире ВОЗ оценивает почти в 7 миллионов человек.

По основной версии, люди заразились от летучих мышей, которых продавали на рынке Уханя. Да, вирус действительно пришел из этого города. Только не с рынка, а из местной лаборатории. Причем создали вирус на деньги американских налогоплательщиков. Такие данные публикует издание Daily Mail со ссылкой на документы, которые обнародовала исследовательская группа «CША имеют право знать» (U.S. Right To Know).

Согласно ее данным, в период с 2015 по 2023 год по меньшей мере семь организаций из США предоставили грантовые средства лабораториям Китая, которые проводят эксперименты на животных, на общую сумму 3,3 миллиона долларов.

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Одна из них — EcoHealth Alliance из Нью-Йорка, которая также использовала деньги правительства США для финансирования экспериментов за рубежом, направила заявку на грант с изложенным в ней планом. Американское министерство обороны отклонило заявку, но эксперты полагают, что записи, изложенные в ней, стали проектом по созданию ковида.

«В документах, которые обнародовала исследовательская группа „Право знать“, изложен план „создания шиповых белков“ для заражения человеческих клеток, которые затем будут „вставлены в основу SARS-Covid“ в вирусологической лаборатории Уханя с декабря 2018 года», — сообщает издание.

Заявка на грант называлась «Проект DEFUSE (от англ. „обезвредить“ — Прим. ред.): обезвреживание угрозы коронавирусов, передающихся летучими мышами».

В проекте предлагалось создать коронавирусы высокого риска того же вида, что и исходный SARS, чтобы предотвратить его среди людей и разработать вакцину от вируса. Команда стремилась синтезировать шипованные белки с «сайтами расщепления фурином» (фрагмент генома Sars-CoV-2 — Прим.ред.) для более легкого заражения человека.

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Впоследствии именно роль фурина, который расщепляет белок и превращает его в активные формы, стала одним из доводов, что COVID-19 создан в ходе лабораторных экспериментов. Согласно гранту, предлагалось прикрепить фурин к штаммам коронавируса и заразить мышей, чтобы посмотреть, как сильно они будут болеть.

«На данный момент имеется достаточно доказательств, что SARS-CoV-2 попал к людям в результате несчастного случая в лаборатории», — написал «Твиттере» Ричард Эбрайт, химик-биолог из Университета Рутгерса в Нью-Джерси.

«Документы также показывают, что EcoHealth пыталась ввести Пентагон в заблуждение относительно того, насколько рискованными были эксперименты, — пишут западные СМИ. — Опыты предлагалось провести в Уханьском институте вирусологии, где меньше мер предосторожности при работе с потенциально пандемическими образцами, чем в США. Министерству обороны это преподносилось как экономия средств. Так организация хотела увеличить шансы на получение финансирования».

Выяснилось, что разработка и тестирование нового коронавируса проводились в лаборатории второго уровня биобезопасности, где есть вентиляция, а исследователям достаточно носить маски и медицинские халаты. Поэтому исследовать возбудителя, который так хорошо передается по воздуху, должны были как минимум в лабораториях третьего уровня. А опыты с наиболее опасными патогенами обязаны проводить в самых строгих условиях — в лабораториях четвертого уровня.

Впрочем, после обнародованных записей, организация EcoHealth назвала документы «неполными» и заявила, что «обвинения ложны, поскольку основаны на неправильном понимании поправок и комментариев к документу». 

Автор текста:Ксения Воронежцева
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