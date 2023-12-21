Исследователи «U.S. Right To Know»: ковид разрабатывали в Китае за год до пандемии

3 года 1 месяц и 24 дня — столько длилась пандемия коронавируса и столько времени потребовалось человечеству, чтобы научиться жить с новой инфекцией. Сейчас ковид перешел в разряд респираторных вирусов, однако от него по-прежнему умирают люди. Более того, эксперты считают, что именно ковид виноват в том, что в этом сезоне мы тяжелее переносим грипп и ОРВИ — коронавирус значительно ослабил наш иммунитет.