По основной версии, люди заразились от летучих мышей, которых продавали на рынке Уханя. Да, вирус действительно пришел из этого города. Только не с рынка, а из местной лаборатории. Причем создали вирус на деньги американских налогоплательщиков. Такие данные публикует издание Daily Mail со ссылкой на документы, которые обнародовала исследовательская группа «CША имеют право знать» (U.S. Right To Know).