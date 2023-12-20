Инфекционист Эсауленко объяснила, почему мы сейчас тяжелее болеем гриппом и ОРВИ

— Да, ничего нового. Но гриппом лучше не болеть. От гриппа у нас начали прививать довольно рано. Сейчас такая активная массовая вакцинация закрыта. Но я хочу сказать нашим жителям: если кто-то еще не привился, пройдите вакцинацию в индивидуальном порядке, потому что наибольший пик заболеваемости будет в конце декабря, в январе — так прогнозирует наш Институт гриппа.