Инфекционист Эсауленко объяснила, почему мы сейчас тяжелее болеем гриппом и ОРВИ

Сейчас все повально болеют и жалуются на странный вирус. Начинается как обычная простуда: температура чуть за 37, озноб. Но за день температура вырастает до 39-40 градусов и практически не сбивается 3-5 дней. Какие инфекции подозревать в этом сезоне?
Заведующая кафедрой инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» Министерства здравоохранения РФ, профессор
Атакуют сразу три волны вирусов
— Сезон респираторных вирусных инфекций начался, как обычно, 1 октября. И число выявленных случаев плавно, изо дня в день, идет вверх, как положено. Это происходит каждый год в большей или меньшей степени. Поэтому мы видим циркуляцию всех респираторных вирусов, их волнообразный подъем идет параллельно, но с разной активностью.
Одна волна — сезонные вирусы (риновирус, парагриппозная инфекция, бокавирус, метапневмовирус и другие), к которым мы привыкли, и в том числе четыре сезонных коронавируса, о которых мы узнали еще в 1965 году, и с тех пор они всегда были с нами.
Вторая волна — это наша коронавирусная инфекция, вызванная SARS-CoV-2. Пандемия закончилась, коронавирус стал иным и перешел в разряд респираторных вирусов, но он нас не покидает.
И третья волна — грипп, который сейчас начал циркуляцию. Конечно, грипп немного поменялся: доминировал H1N1, а в этом году активизировался H3N2.
— Некоторые сравнивают нынешний грипп по тяжести со свиным гриппом 2009 года, когда была объявлена пандемия. Так ли это?
— Нет. Во-первых, в 2009 году образовался принципиально новый штамм вируса, поэтому у нас была не вспышка, а ВОЗ объявила пандемию. А сейчас это H3N2, который циркулировал и в прошлые годы. Просто его доля была меньше, а большую составил сезонный H1N1. Сейчас основную нишу занял H3N2, он не новый и циркулирует параллельно с H1N1.
Пик заболеваемости еще впереди
— На некоторое время коронавирус вытеснил вирус гриппа. Не из-за долгого ли отсутствия грипп стал злее?
— Это не грипп стал злее. Во-первых, у нас немного снизилась иммунная система. Известно, что коронавирусная инфекция приводит к снижению нашего иммунитета. А ведь у нас болели очень многие.
Во-вторых, мы все-таки сейчас в меньшей степени проводим неспецифическую профилактику. Перестали носить маски. Редко увидишь человека в маске даже при большом скоплении народа — в транспорте или в магазинах. Даже чихающий и кашляющий в этой ситуации маску не надевает. Возможно, и после возвращения домой многие из нас не моют руки. Мы немного расслабились.
— То есть новых вирусов в этом сезоне нет? Просто иммунитет ослаблен, а мы перестали носить маски?
— Да, ничего нового. Но гриппом лучше не болеть. От гриппа у нас начали прививать довольно рано. Сейчас такая активная массовая вакцинация закрыта. Но я хочу сказать нашим жителям: если кто-то еще не привился, пройдите вакцинацию в индивидуальном порядке, потому что наибольший пик заболеваемости будет в конце декабря, в январе — так прогнозирует наш Институт гриппа.
Обновили вакцину от ковида, и первые тысячи вакцин сейчас отправляют в регионы. Не могу сказать, когда начнется вакцинация, но вакцина с актуализированным патогеном уже идет по России.
— Но если есть признаки недомогания, лучше не прививаться?
— А вас в таком случае никто и не привьет. Перед вакцинацией врач вас должен осмотреть и опросить, посмотреть горло, измерить температуру. И если есть противопоказания, вакцинация откладывается. А через две недели, после того как вы поправитесь, можете снова прийти на вакцинацию.
Не ждите три дня — вызывайте врача сразу
— Если заболел, на какие инфекции стоит провериться? Сейчас в аптеках продаются экспресс-тесты на ковид и грипп, есть тесты на стафилококк. Может, сдать общий анализ крови?
— Если вы заболели, у вас высокая температура, вы себя плохо чувствуете, первое, что нужно сделать, это остаться дома и вызвать врача на дом. Если очень хочется, купить тесты можно. Но для какой цели? Вы же все равно себя лечить не будете, я надеюсь.
Общий анализ крови покажет врачу, есть ли бактериальная наслойка. Но как сам человек будет трактовать результаты анализа? Поэтому пусть диагностикой занимается врач.
— Но люди у нас как рассуждают: если грипп, то сразу вызываем врача, а с ОРВИ можно отлежаться дома. В случае если высокая температура держится три дня, тогда уж точно звоним врачу.
— Вот такая логика у нас и приводит к последующей госпитализации. Когда человек сам себя лечит, поступает поздно, то лечить его бывает крайне трудно.
Зачем ждать три дня? Нужно вовремя обращаться к врачу. Врач осмотрит, возьмет мазок, назначит терапию и дальше будет наблюдать на третий-пятый день после назначенного лечения.
И таким образом, человек вылечится. К тому же у пациента будет больничный лист, он останется лечиться дома, а не продолжит ходить на работу и всех заражать.
— Насколько часто сейчас болеют гриппом и ковидом одновременно?
— Пока болеют мало. Такие микст-инфекции составляют меньше 10% от всей заболеваемости респираторными вирусами. Смешанная инфекция может протекать как в тяжелой, так и в легкой форме. Миксты начали появляться по весне. Среди госпитализированных детей мы обнаруживали сочетание гриппа с ковидом и другие варианты. Например, риновирус с гриппом или риновирус с ковидом. Но в целом грипп с ковидом вместе пока встречаются реже.
— Как быстро грипп переходит в осложненные формы?
— Бактериальная пневмония на фоне гриппа — это, как правило, поздняя пневмония. Если человек долго и тяжело болеет гриппом, бактериальная пневмония может присоединиться на 10-14-й день.
— Сейчас часто можно услышать, что после гриппа развиваются осложнения. Связано ли это с бесконтрольным приемом антибиотиков во время ковида?
— Осложнения не развиваются потому, что тебе дают или не дают антибиотик. Во-первых, если идет вирусная инфекция, то мы сразу не прописываем антибиотики. Они назначаются исключительно по показаниям. Если уже есть какая-то бактериальная инфекция, которая присоединилась к вирусной, то врач это увидит и назначит антибиотик. И лекарство сработает.
Поэтому связи между антибиотиками и осложнениями нет. Другое дело, что те или иные бактерии становятся устойчивыми к антибиотикам. Но это отдельный разговор.
— Сейчас увеличилось количество микоплазменных пневмоний. С чем связана такая вспышка?
— Подъем заболеваемости микоплазмой сейчас по всему миру. В других странах — в Европе, Китае, Америке — микоплазмой начали болеть еще летом. У нас в этом сезоне микоплазменная пневмония тоже есть. Но это не вспышка, а именно подъем заболеваемости.
Для микоплазмы свойственны подъемы каждые 4-6 лет. Значит, сейчас пришла очередная волна микоплазмы, когда идет повышение заболеваемости. Цикличность развития эпидемического процесса для каждой инфекции своя. Но миклоплазма редко заканчивается летальным исходом. Это такая, как говорят, «пневмония на ногах».
А в это время
В воскресенье, 17 декабря, Telegram-канал Baza сообщил, что на подъездах к инфекционным больницам Москвы собираются очереди из машин скорой помощи. Так, у 1-й инфекционной больницы стояли в ожидании около 30 машин, у 2-й — более десяти машин.
Однако в Департаменте здравоохранения Москвы сообщили, что поводов для беспокойства нет.
«Ситуация, когда на госпитализацию в инфекционную больницу поступает несколько машин скорой помощи, является штатной, — заявили в департаменте. — Пока идет осмотр и оформление пациента, машина ожидает врача. Прием пациентов проходит в индивидуальных боксах. В это время к каждому боксу может подъехать следующая машина с пациентом. Таким образом, до 24 машин на территории больницы в часы пиковой нагрузки — стандартная практика. Ситуация, когда на территории было около 23 машин, была разрешена в течение получаса».
В департаменте также заверили, что в Москве достаточно коек для приема больных с инфекционными заболеваниями. А нынешняя ситуация с заболеваемостью соответствует сезону.
«Никаких новых вирусов нет. Рост заболеваемости ОРВИ в Москве замедлился, а показатели заболеваемости COVID снижаются в течение двух недель. В ближайшие 1-2 недели прогнозируется выход на плато по заболеваемости».