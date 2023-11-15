Начмед больницы Святого Георгия: «Сейчас у больных с полным поражением легких шансов выжить больше»

Опасен вирус и для людей, которые с ним еще не встречались. Таких мало, но они есть. Полгода назад к нам поступила женщина старше 80 лет. Она не выходила из дома, ее навещал только соцработник. Но однажды в гости пришли внуки, и женщина заболела. Хотя в то время ходил «легкий» «омикрон», болела она как в самые худшие времена — с 80-процентным поражением легких. К сожалению, неиммунные могут заболеть именно так.