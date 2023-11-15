Начмед больницы Святого Георгия: «Сейчас у больных с полным поражением легких шансов выжить больше»

В разгар пандемии больницу Святого Георгия в Петербурге перевели в режим ковидного госпиталя. Поэтому местные врачи знают о коронавирусе и его лечении, пожалуй, все. И хотя ковидом сейчас болеют не так сильно, медики говорят: некоторым пациентам даже легкий вирус может стоить жизни.
Только цифры: на 23% выросла заболеваемость коронавирусом в России с 6 по 12 ноября. За неделю выявлено 41 386 заразившихся, из них почти 5,5 тысячи пациентов госпитализированы. За неделю от вируса скончались 76 человек.
О новой реальности в условиях коронавируса «Доктор Питер» поговорил с начмедом больницы Святого Георгия Игорем Ивановым.
Заместитель главного врача по медицинской части СПб ГБУЗ «Городская больница Святого Великомученика Георгия»
— Игорь Григорьевич, мы с ковидом почти три года. Как менялся вирус за это время?
— Менялся не только ковид, но и мы. Сначала был уханьский штамм, потом «дельта», сейчас «омикрон» с его различными подтипами. Наверное, самой тяжелой была «дельта». Этот штамм очень активно распространялся, вызывал быстрое развитие осложнений и того самого цитокинового шторма — острую реакцию иммунной системы.
Но главное — как менялись мы сами. За эти три года мы стали иммунными. Люди сейчас, как правило, болеют легче, но не потому, что «омикрон» мягкий, а из-за того, что все мы встретились с вирусом — переболели или вакцинировались. Организм уже готов к встрече с ковидом, поэтому борется с ним более эффективно.
Если представить, что три года назад все началось с «омикрона», уверен, было бы так же тяжело.
Коронавирусов много. Какие-то из них были и до пандемии. Но именно эта модификация коронавирусной инфекции — SARS-CoV-2 — возникла впервые. Поэтому популяция не была готова к новому вирусу. Не было соответствующих антител, не было клеточного иммунитета.
Врачи сразу знали, как лечить, но лечить было нечем
— Сильно ли изменился подход к лечению?
— Основные принципы лечения сформировались быстро, за три-четыре месяца после появления коронавируса. Но если бы мы три года назад владели теми препаратами, которые имеем сейчас, спасли бы гораздо больше жизней.
Течение ковида можно разделить на три стадии: распространение вируса внутри организма, острая реакция иммунной системы и самая опасная стадия — тяжелых осложнений.
На начальной стадии, которая длится первые дни, максимум неделю, эффективна противовирусная терапия. К сожалению, когда начался ковид, у нас не было эффективных противовирусных препаратов. Они стали появляться не так давно. Поэтому часто случалось, что люди быстро проходили первую фазу, а дальше начиналась вторая.
Стадия гипериммунного ответа — вот чем так опасен коронавирус. Ковид вызывает в организме цитокиновый шторм, когда организм атакует собственная иммунная система. Вируса может уже и не быть, а цепная реакция запущена. Как раз в этот момент люди начинают болеть максимально тяжело. Поэтому на второй стадии эффективны средства, которые угнетают иммунную реакцию.
Поначалу мы активно лечили гормонами глюкокортикоидами, используем их и сейчас. Но в дальнейшем появились более эффективные средства — это уже биологическая терапия, генно-инженерные препараты. Если бы мы имели их в самом начале эпидемии, лечение было бы эффективнее. Кстати, в России эти препараты стали применять гораздо раньше, чем за рубежом, это наш большой успех.
Когда не удается остановить болезнь на второй фазе, наступает стадия тяжелых осложнений, стадия органной дисфункции. На этом этапе больной находится на искусственной вентиляции легких. Присоединяются бактериальные инфекции, развивается полиорганная недостаточность, плохо работают почки, печень и другие органы, развиваются тромбозы.
Противовирусные препараты через неделю уже бесполезны
— Допустим, человек почувствовал первые симптомы некоего вируса — возможно, ковида или гриппа. Может ли он сейчас купить в аптеке какой-то универсальный противовирусный препарат?
— Такого лекарства нет. Более того, 80 процентов препаратов, которые люди считают противовирусными, просто не работают и к противовирусной активности не имеют никакого отношения.
Противовирусные препараты работают против конкретного вируса. Есть свои средства от гриппа, есть от ковида. И это вовсе не те лекарства с красивыми названиями, которые нам рекламируют.
Самые эффективные средства от ковида — это генно-инженерные препараты, которые связываются с S-белком коронавируса и не дают ему проникнуть в клетку.
— А как насчет препаратов с интерферонами? Помогают ли они в борьбе с вирусами?
— Нет убедительной доказательной базы, что лекарства с интерферонами работают. Да, это неспецифическая защита организма человека: интерфероны выделяют клетки организма в ответ на вторжение вируса. Но нет никакой уверенности, что если мы добавим интерферон извне, то станет лучше.
— Как лечиться, если чувствуешь, что подхватил некий вирус?
— Сейчас в свободном доступе есть экспресс-тесты. Но в период эпидемической вспышки, когда мы понимаем, что 9 из 10 человек болеют определенным вирусом, тест можно и не делать. Год-два назад во время вспышек ковида других вирусов и не было. Ковид все вытеснял. Также когда-то случалось во время вспышки гриппа.
Поэтому можно не тратить время на исследования. Чем раньше мы начнем противовирусное лечение, тем оно эффективнее. Принимать противовирусные препараты, если пошла вторая неделя болезни, бесполезно: они уже не действуют. Начинается другая стадия заболевания, когда нужны другие лекарства.
Что делать, если заболел
Пейте много воды, это снижает интоксикацию.
Изолируйтесь: не ходите на работу, не заражайте людей в общественном транспорте.
Если температура выше 38 °C держится больше трех дней, если есть высокий риск развития гипериммунной реакции, обращайтесь к врачу.
Не пытайтесь лечиться противовирусными лекарствами самостоятельно. Наиболее эффективные противоковидные препараты, в том числе инъекционные, может назначить врач.
— Удалось ли понять, почему одни быстро заражаются ковидом, а другие не болеют, даже если контактировали с больными?
— Часто, особенно сейчас, когда люди иммунные, ковид может протекать настолько малосимптомно, что человек считает себя здоровым. Легкие покашливания, небольшой насморк, температура поднялась до 37,1 — кто на такое обращает внимание? Но это не значит, что человек не заболел.
К тому же люди разные. У одних вирус попал в организм, но не смог размножаться из-за иммунного ответа. А другие встречались с вирусом давно, и иммунный ответ менее выражен.
Бесспорно, есть генетическая предрасположенность. Многое зависит от состояния местного иммунитета — это в первую очередь слизистые оболочки. Если слизистая подсыхает, вирус проникает лучше. Однако мы заражаемся не только через дыхательные пути, но и через грязные руки: потерли глаза — и вирус попал в организм.
— Помогают ли в профилактике назальные мази?
— Это определенный барьер для поступления вируса, ничего против не имею. Но, на мой взгляд, маску носить проще.
Коронавирус: группы риска
— Почему одни легче переносят вирус, а другие сложнее? Правда ли, что на это влияет группа крови?
— Есть такие статистические данные. Вопрос — насколько они достоверны. Думаю, дело не в группе крови, а в каких-то генетических особенностях, о которых пока мало известно. И это касается не только ковида, но и других вирусов.
Сейчас ковид, пожалуй, самый изученный вирус. Про грипп мы знаем гораздо меньше, хотя в этом вирусе тоже много необычного. Но таких передовых разработок препаратов, как при ковиде, для лечения гриппа нет.
Мы точно знаем, что есть перечень заболеваний, с которыми люди болеют гораздо тяжелее. Хуже переносят вирус пожилые пациенты. Разительно тяжелее болеют люди с избыточной массой тела — это серьезный фактор риска. Заметно хуже переносят болезнь пациенты с сахарным диабетом. А если у человека сошлись все три фактора — это огромный риск, что болезнь будет протекать очень тяжело.
Сложнее переносят вирус люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями и проблемами со стороны дыхательной системы. Крайне опасен ковид для пациентов с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями, пациентов с трансплантированными органами, пациентов с аутоиммунными заболеваниями.
Эти заболевания крайне тяжелые сами по себе, а для их лечения часто применяются препараты, которые подавляют иммунную систему. Это значит, что естественная защита организма от вируса практически не работает и в случае заражения заболевание может привести к очень тяжелым последствиям.
Опасен вирус и для людей, которые с ним еще не встречались. Таких мало, но они есть. Полгода назад к нам поступила женщина старше 80 лет. Она не выходила из дома, ее навещал только соцработник. Но однажды в гости пришли внуки, и женщина заболела. Хотя в то время ходил «легкий» «омикрон», болела она как в самые худшие времена — с 80-процентным поражением легких. К сожалению, неиммунные могут заболеть именно так.
Сейчас клиническая выраженность ковида не такая яркая. Пациентов, поступающих со стопроцентным поражением легких, которые сразу попадают на ИВЛ, гораздо меньше. Хотя они есть. На данный момент у нас четыре таких пациента. Но если сравнивать обстановку, которая была три года назад, то сейчас у больных с полным поражением легких шансов выжить больше.
Но даже легкий ковид опасен для человека, который страдает другими болезнями. К примеру, пациент с сердечной недостаточностью — весь в отеках, задыхается. И вот он заражается ковидом, поступает в инфекционное отделение, где в первую очередь будут лечить сердечную недостаточность.
Или пациент с онкологией. Его иммунная система ослаблена не только болезнью, но и лечением, поэтому у организма не хватает ресурса бороться с вирусом.
Сочетание даже легкого ковида с другой тяжелой болезнью значительно ухудшает прогноз. У нас в стационаре гораздо чаще лежат пациенты с нетяжелым коронавирусом, но имеющие другие заболевания, которые требуют лечения в больнице.
Даже когда ковид протекает как легкая лихорадка с насморком и слабым кашлем, для исходно серьезных больных это очень плохой признак. За их жизнь приходится сильно бороться.
Человек может умереть от другой болезни, которую и укажут в причине смерти, но коронавирус сыграет свою роль. Поэтому не нужно относиться к ковиду наплевательски. Этот вирус по-прежнему забирает жизни, только чуть по-другому.
6 правил, как снизить риск заражения вирусом
Не запускайте свои хронические заболевания.
Сердечникам, диабетикам, людям с лишним весом и пожилым нужно вакцинироваться от всех значимых острых вирусных инфекций: гриппа, ковида и пневмококка, который вызывает пневмонию. Вакцинация снизит риск заболевания и его тяжелого течения.
Не контактируйте с заболевшим. По возможности изолируйте больного в отдельной комнате, выделите ему отдельную посуду и чаще проветривайте квартиру.
Носите маски.
Элементарная гигиена снижает риск заражения. Чаще мойте руки, умывайтесь — помогают самые простые вещи.
Закаляйтесь. Это стимулирует неспецифические защитные барьеры.
— Как укрепить иммунитет, чтобы было не страшно встретиться с ковидом?
— Сложно как-то поднять иммунитет. Это штука специфическая. Нет иммунитета против всего. Есть иммунитет к чему-то конкретному, способность организма защищать от тех или иных инфекций. Получить его можно, только встретившись с этой инфекций. Самый благоприятный вариант — вакцинироваться. Менее благоприятный — переболеть.
Конечно, общее здоровье организма, ваши неспецифические барьеры влияют на течение болезни. Попав внутрь, вирус может и не размножиться. Поэтому исходно здоровые болеют вирусными инфекциями реже и легче.
Но универсального рецепта, как поднять иммунитет, нет. Не существует какой-то чудо-таблетки, которая поможет не заболеть. Витамины С и D — это здорово, но, боюсь, они не защитят от вирусов и не ускорят выздоровление. Чеснок тоже не сработает.
Но, конечно, если у человека анемия, если мало железа — такое состояние нужно корректировать. Это в целом улучшит его жизнь, сделает его бодрее, работоспособнее, повысит настроение и снизит вероятность заболеть какой-либо инфекцией. Поэтому наша цель — не укрепить иммунитет, а в принципе стать здоровее.
Постковидный синдром — как долго он длится?
— Почему так по-разному проявляются последствия ковида? У кого-то выпадают волосы, у кого-то ухудшается память.
— Однозначного ответа нет. Во-первых, не все, что бывает после ковида, случается из-за ковида. Многие больные склонны связывать свои проблемы с перенесенным вирусом, как когда-то винили во всем прививки.
Но определенный постковидный синдром существует. Сейчас, когда мы работаем в обычном режиме, к нам поступают и те пациенты, которые лечились у нас от коронавируса. У многих из них сохраняется определенное воспаление. Оно протекает без клинических проявлений, но в анализах мы видим повышенный уровень С-реактивного белка. Причем уже спустя год после ковида.
Ковид — это такое иммунное бешенство. А так как в организме нет органа, который бы так или иначе не был завязан на иммунной системе, то и проявления постковида у тяжело болевших могут быть самыми разными.
Наши коллеги ревматологи видят определенный рост числа аутоиммунных заболеваний после перенесенного вируса. Мы также наблюдаем самые разные проявления системных заболеваний, которые выглядят несколько нестандартно.
Во многом наличие постковидного синдрома зависит от того, как лечили пациента. Если применяли терапию цитокинового шторма, то последствия менее выраженные. Но самые классические варианты постковида — слабость, утомляемость, усталость. У большинства пациентов со временем все проходит.
— Нужно ли сейчас вакцинироваться от коронавируса?
— Вакцинация от ковида не входит в национальный график, потому что вакцина под нынешние штаммы не адаптировалась. Это сложный процесс, который требует дополнительных клинических испытаний. Когда штамм меняется, эффективность вакцины неизбежно снижается. Но она по-прежнему работает.
Когда был период активной вакцинации, мы четко видели статистику: вакцинированные если и болели, то существенно легче, а летальность среди привитых была в 12 раз меньше, чем среди непривитых.
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбур: «Обновленная вакцина „Спутник V“ с защитой от актуальных штаммов коронавируса поступит в медучреждения в первой половине декабря».
А если пандемия вернется?
— Отличаются ли симптомы нынешнего штамма ковида от предыдущих?
— Сейчас мы практически не видим таких симптомов, как потеря вкуса и обоняния. Возможно, потому, что текущие штаммы не вызывают такой нейротоксичности, как было у предыдущих, в частности уханьского штамма. В остальном принципиальных отличий нет. Как и другие респираторные вирусные инфекции, ковид проявляется насморком, кашлем, лихорадкой.
— Нет ли опасности новой вспышки ковида, подобно той, что была три года назад?
— Все в мире идет по спирали. Но вряд ли обстановка по заболеваемости в ближайшее время сильно ухудшится: у нас по-прежнему большая иммунная прослойка.
Но постепенно, как было когда-то и с гриппом, ковид будет затухать, а иммунная прослойка — падать. Когда-нибудь выстрелит очередной штамм, который будет заражать многих. Когда это случится? Сложно сказать. Может, лет через пять-десять, может, и позже.