Сколько можно лежать в больнице по полису ОМС, разъяснил главный врач Соменков

Большинство людей, попавших в стационар, стремятся как можно быстрее вернуться домой. Но случается, когда пациенты или их близкие, наоборот, считают, что врачи не долечили и выписывают слишком рано.
Еще бывают ситуации, когда человеку просто некуда уходить из лечебного учреждения: у него нет дома или за ним некому ухаживать. Главный врач лаборатории «Гемотест» в Санкт-Петербурге Андрей Соменков рассказал «Доктору Питеру», когда пациента выписывают из стационара, как лечат после него и что делать тем, кто не может получить помощь вне стен больницы.
Главный врач лаборатории «Гемотест» в Санкт-Петербурге
Ситуации бывают разные
Иногда в стационар попадают одинокие люди преклонного возраста, болезнь которых подразумевает последующий уход после выписки из стационара. Есть ситуации, когда родственники в силу сложных отношений внутри семьи хотят отправить человека на стационарное лечение, причем как можно более длительное, или сами больные совершенно не хотят возвращаться домой, поскольку им сложно ходить в поликлинику или они считают, что их здоровье требует постоянного внимания врачей.
Нередко в подобных случаях возникают вопросы и претензии к докторам, почему так рано выписывают и какими документами и нормами это вообще регламентировано.
Ориентир на клинические рекомендации
Нормы нахождения в стационаре определяются клиническими рекомендациями Минздрава — это утвержденные на федеральном уровне алгоритмы лечения того или иного заболевания. На официальном сайте ведомства опубликованы «Стандарты специализированной медицинской помощи». В них подробно прописаны нормативы лечения болезней и травм: проводимые исследования, рекомендуемые лекарства, количество осмотров специалистами.
По этим документам пациенты и их родные могут сверить уровень оказанной терапии с существующими стандартами. Там же указано среднее количество дней, которое требуется для лечения. Например, при сердечной недостаточности этот срок составляет 18 дней, а при пневмонии — 20.
Когда на выписку?
Если состояние больного улучшается, если показаний к дальнейшему нахождению в стационаре нет, лечащий врач совместно с заведующим отделением принимает решение о выписке. Пациенту выдается на руки выписка из истории болезни с рекомендациями по дальнейшему лечению и обследованию. Кроме того, данные о пациенте направляются в поликлинику, к которой он прикреплен.
Но при этом врач уточняет: из стационара пациента выписывают, когда состояние стабилизировалась и он уже не нуждается в круглосуточном наблюдении. Но на этом оказывать ему медпомощь не прекращают. Больного направляют на амбулаторное или, при необходимости, на санаторно-курортное лечение.
Нужно ли платить за лечение
На законодательном уровне закреплено: все граждане России имеют право на бесплатное медицинское обслуживание, в том числе в условиях стационара. При экстренной госпитализации не нужен даже полис ОМС.
Если, например, человек без определенного места жительства и без полиса поступил в стационар, ему обязаны оказать экстренную помощь. Во многих амбулаторно-поликлинических учреждениях имеются кабинеты страховых компаний, так что пациент может оформить полис ОМС, приписаться к поликлинике и в дальнейшем получать лечение. Гражданин другого государства имеет право получать медицинские услуги только по полису ДМС. Безусловно, в критической ситуации его примут в стационаре, но дальнейшее лечение будет проводиться по полису добровольного медицинского страхования, разъясняет эксперт.
Мы считаем, его не долечили
Если пациент или его родственники все же считают, что их право на получение бесплатной медицинской помощи было нарушено, они могут обратиться в администрацию больницы, где проводилось лечение, в страховую компанию, выдавшую полис ОМС, территориальное управление здравоохранения, Росздравнадзор. Кроме того, можно написать жалобу в Совет общественных организаций по защите прав пациентов — эта структура действует при городских управлениях и региональных министерствах здравоохранения, а также территориальных органах Росздравнадзора. Организации дадут полную правовую и экспертную оценку проведенному лечению.
Если после выписки некому ухаживать
Когда за человеком некому ухаживать после выписки из больницы, к ситуации подключаются органы соцзащиты. Врачи сделали все для того, чтобы исключить угрозу жизни, но устройство дальнейшей судьбы пациента — вне их компетенции.
Согласно ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», сам пациент, его представитель, сотрудники общественной или госорганизации направляют запрос в органы соцзащиты, которые должны признать такого пациента нуждающимся в социальном обслуживании. Далее его направляют в учреждение соцобслуживания, где за ним будут ухаживать и оказывать необходимую медпомощь.