Сколько можно лежать в больнице по полису ОМС, разъяснил главный врач Соменков

Если пациент или его родственники все же считают, что их право на получение бесплатной медицинской помощи было нарушено, они могут обратиться в администрацию больницы, где проводилось лечение, в страховую компанию, выдавшую полис ОМС, территориальное управление здравоохранения, Росздравнадзор. Кроме того, можно написать жалобу в Совет общественных организаций по защите прав пациентов — эта структура действует при городских управлениях и региональных министерствах здравоохранения, а также территориальных органах Росздравнадзора. Организации дадут полную правовую и экспертную оценку проведенному лечению.