Психолог Галигабаров: есть 4 веских повода порвать с токсичными родственниками

Итак, на что стоит обратить внимание человеку, размышляющему о разрыве всех контактов с родственниками?

На собственные эмоции относительно продолжения общения (что вы будете чувствовать через год или два, если продолжите связь). Все наши эмоции важны и подарены нам природой неслучайно: страх говорит об опасности, грусть — о потере, ярость — об угрозе потери и так далее.

Каких эмоций больше в вашем решении прекратить контактировать с мамой, папой, братом, сестрой? Если много стыда, то с ним к психологу, обсудить причины. Ведь нам может быть стыдно отказать в помощи стареющему, когда-то избивавшему нас отцу-алкоголику, либо брату-наркоману. Но какие эмоции в вас помимо стыда?

Увы, есть люди, которых с детства научили не испытывать эмоции, подавлять их. Тогда ориентироваться придется на рациональное: что вы потеряете, оставшись в отношениях; что приобретете, разорвав связь? Оцените решение объективно.