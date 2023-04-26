Психолог Галигабаров: есть 4 веских повода порвать с токсичными родственниками

К сожалению, самые родные и близкие в теории люди на деле могут отравлять жизнь. Это абсолютно нормально, что отношения с родителями, мужем или женой, другими родственниками никогда не будут идеальными: все люди время от времени ссорятся. Но бывает, что общение становится настолько токсичным, что единственный способ уберечь свое ментальное здоровье — прервать все контакты раз и навсегда.
О том, какие признаки говорят, что вам стоит заблокировать родственника во всех соцсетях и больше никогда не встречаться, рассказал психолог Петр Галигабаров.
Практикующий психолог, автор книг, член АКПП (Санкт-Петербург), схема-терапевтПодробнее
Конфликты между людьми неизбежны. У нас разные установки, ценности. От способности реагировать на возникающие противоречия зависит стабильность отношений, в частности, в семье. Иногда реакции таковы, что происходит усиление конфликта, его обострение. Стоит ли разрывать отношения с близкими или родственниками и когда?
Когда пора подавать на развод
Начнем с романтических отношений. Когда партнеру стоит сказать: «С меня хватит»?
Вступаем мы в любовные связи под влиянием гормонов, которые со временем испаряются. Тогда мы начинаем смотреть на партнера более трезво, разрушая надуманные иллюзии. Если раньше, например, грубость казалась нам признаком брутальности, то теперь оскорбления царапают.
Когда стоит задуматься о разрыве отношений с романтическим партнером?
При применении к вам физического, сексуального, психологического насилия.
При применении к вам пассивной агрессии (неглект — систематическое игнорирование ваших потребностей при условии, что вы зависите от человека; висхолдинг — молчание на ваши попытки поговорить, разрешить конфликт, перевод темы, уход физический на время; саботаж общих планов; гостинг и/или орбитинг — резкое прекращение с вами отношений без объяснения причин с последующим возвращением к вам; сталкинг (преследование) и так далее.
При жестком противоречии жизненных ценностей. Например, вы мечтаете о совместных детях, партнер против потомства.
Прочие неразрешимые при помощи семейной терапии противоречия (не всегда посещение психолога может спасти отношения, но стоит попытаться).
Также стоит обратить внимание на ваше общение.
Психолог Джон Готтман выделяет четыре признака разрушительных и разрушающихся отношений:
критика (когда вы только и делаете, что обвиняете во всех грехах партнера);
сарказм или презрение (очень наглядно подобное общение видно в сериале «Воронины», где постоянные щипки и унизительные подколы);
защитная позиция через обвинения (мол, «проблема в тебе, ты иди к своим психологам, а мне не надо»);
стена (нулевая реакция на ваши слова и поступки, что похоже на неглект).
Примеры из практики
У мужчины была девушка, с которой он хотел создать семью. Она практиковала орбитинг вкупе с гостингом, то есть держала его на поводке, периодически разрывая связь без всякого предупреждения. Она просто вносила его в черные списки, чтобы он не мог с ней связаться никаким образом, выпадала из коммуникации, ничего не объясняя. Мужчине было больно от непонимания происходящего. В конце концов он нашел силы порвать с девушкой и счастливо женился на другой, с взрослой психикой.
Еще пример, когда мужчина вел себя жестоко (абьюзивно) по отношению к партнершам. Физическое насилие он не использовал, но психологическое — вовсю: унижал, обесценивал, угрожал (в том числе на уровне жестов и мимики), контролировал и так далее. После пережитого развода он обратился ко мне с запросом помочь поменять поведение: «Не хочу быть, как мой отец». Сейчас у него гармоничные отношения, он научился регулировать собственное мышление и поведение. То есть, когда у применяющего к вам жестокость партнера появляется внутренняя мотивация измениться, он запустит процесс.
Пример семейной пары, в которой отношения строились прямо по Готтману. Она критиковала его, он — ее. Каждый обвинял другого в возникших проблемах без поиска конструктивного решения, по части сарказма они были великолепны, подковырки сыпались градом… До выстраивания стены дело не дошло, пара распалась.
Когда стоит перестать звонить маме
А что насчет кровных родственников — родителей, братьев и сестер, бабушек и дедушек? В целом приведенный выше список поводов для прекращения общения с романтическим партнером тоже подходит на 100%: психологическое и физическое насилие, пассивная агрессия, жесткое несовпадение ценностей, неразрешимые конфликты. Однако прервать общение с родственниками может быть еще более трудной задачей. Проблема лишь в более прочной, с рождения, связи. Такую разорвать сложнее, не имея четкого понимания своих жизненных ценностей, любви к себе, ясных личностных границ, самостоятельности, уверенности в себе.
Итак, на что стоит обратить внимание человеку, размышляющему о разрыве всех контактов с родственниками?
На собственные эмоции относительно продолжения общения (что вы будете чувствовать через год или два, если продолжите связь). Все наши эмоции важны и подарены нам природой неслучайно: страх говорит об опасности, грусть — о потере, ярость — об угрозе потери и так далее.
Каких эмоций больше в вашем решении прекратить контактировать с мамой, папой, братом, сестрой? Если много стыда, то с ним к психологу, обсудить причины. Ведь нам может быть стыдно отказать в помощи стареющему, когда-то избивавшему нас отцу-алкоголику, либо брату-наркоману. Но какие эмоции в вас помимо стыда?
Увы, есть люди, которых с детства научили не испытывать эмоции, подавлять их. Тогда ориентироваться придется на рациональное: что вы потеряете, оставшись в отношениях; что приобретете, разорвав связь? Оцените решение объективно.
Примеры из практики
Мать била дочь вплоть до того, что головой об унитаз, а по достижении девушкой совершеннолетия пыталась упечь ребенка в психиатрическую лечебницу. Так мать решала вопрос с наследством и недвижимостью. В результате повзрослевшая дочь в больницу не попала, закончила образование и уехала в другую страну, подальше от родительницы.
Другая мать не била, но оскорбляла: «Ты жирная!» — и другими эпитетами. В результате повзрослевшая дочь в хронической депрессии, поскольку зависит от матери материально, но не уходит от нее в свободное плавание.
Когда не стоит разговаривать со свекровью
А что если токсично ведут себя родные вашего мужа или жены? Это стандартная ситуация для многих семей. Вам придется учитывать обстоятельства и выстраивать коммуникацию и с супругом/женой, и с разрушающим ментальное здоровье человеком. Иногда конфликт неразрешим, иногда реально договориться и жить в относительном мире. Главное, чтобы вы понимали, зачем терпите токсичное поведение другого: материальная выгода, помощь по дому или по другой причине.
Как проститься навсегда
Нередко заявить о своем желании прекратить любые контакты бывает очень трудно. Как это сделать? Зависит от того, как вам хочется расстаться.
Без оскорблений и обвинений. Например, сказать: «Я ощущаю грусть, стыд и страх, но больше не могу продолжать наши отношения, поскольку в них я ощущаю боль, я страдаю в них душевно». Через «я-послания» без иллюзий и ожиданий, будто ваши слова услышат и поймут. Нет, вы объясняете все для себя в первую очередь.
Высказав все с обвинениями. Например: «Ты моя мать и должна была защищать меня, вместо этого гнобила, унижала, называла грязными словами, контролировала, разрушила мое душевное здоровье и лишила друзей! Я помню, как ты…» В части терапии рекомендуется высказать жестокому родственнику наболевшее. Но важно учитывать реальность, сохранять рациональный подход. Опасно, например, вываливать всю оправданную боль в глаза психически неуравновешенной матери или отцу на кухне во время шинковки капусты острым ножом.
Молча. Просто уйти из их жизни — и все. Без всяких объяснений. Повторюсь, самое важное — объяснить свое решение себе. Если ваши жизненные ценности совпадают с принятым решением, если вы в нем уверены, то доброго пути!