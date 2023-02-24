Психолог Дмитриева назвала 4 способа нервничать меньше

Поводов для беспокойства всегда немало — в любые времена и исторические периоды люди переживают о здоровье, безопасности, деньгах и отношениях с близкими. И чаще всего совершенно напрасно.
Многие наши страхи так и остаются страхами — только заставляют бесконечно нервничать и крадут счастливые моменты в настоящем. Испорченные тревогой часы, дни и годы уже никак не вернуть.
Как нам на самом деле может вредить тревога и как перестать постоянно нервничать? Объясняет психолог.
Как нам вредит излишняя тревожность
— Да, мы живем в тревожные времена, —
Эксперт отмечает, что постоянная тревога мешает нам проявляться здесь и сейчас, забирает наслаждение друг от друга в моменте.
— Наша тревога сильно вредит и самореализации, и отношениям с близкими, и взрослению детей, и даже здоровью — собственному и окружающих, — предупреждает Виктория Дмитриева.
Именно поэтому надо проживать тревогу так, чтобы это не мешало ни себе, ни другим, ни отношениям, считает эксперт.
— Да, нас повсюду окружают тревожные люди и тревожащие нас события, но научившись думать и действовать самостоятельно, мы перестаем зависеть от них, — объясняет психолог.
Как меньше нервничать — 4 способа от психолога
Наблюдайте за тревогой.
— Уже одно самонаблюдение активизирует участок мозга, который помогает успокоиться, — рассказывает Виктория Дмитриева.
Анализируйте свое поведение.
— Задумайтесь, что вы делаете для уменьшения тревожности, и спросите себя: «Зачем мне это нужно?» — советует психолог.
Прерывайте автоматическое поведение.
— Вы уже понаблюдали за своими реакциями. Теперь нужно искать способы, которые помогут остановить действия на автопилоте, — говорит эксперт.
Фокусируйтесь не на внешних событиях и других людях, а на себе.
— Подумайте прямо сейчас: за что вы больше всего тревожитесь? За какую сферу жизни? В чем именно размещаете свою тревогу? — спрашивает Виктория Дмитриева. — Может быть сложно отказаться от того, что вошло в привычку. Но жизнь без тревоги того стоит!
Ранее психолог Михаил Лабковский назвал 9 простых шагов к спокойной жизни. Он рассказал про когнитивно-поведенческое упражнение, которое избавит вас от тревоги, — его предложил психотерапевт Кристиан Штайнер.
Оно выполняется в момент острой тревоги. Повторять это упражнение можно столько, сколько, по вашим ощущениям, будет нужно.