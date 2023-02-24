Ваш браузер устарел, поэтому сайт может отображаться некорректно. Обновите ваш браузер для повышения уровня безопасности, скорости и комфорта использования этого сайта.
Обновить браузер

Психолог Дмитриева назвала 4 способа нервничать меньше

Тревожные времена не делают нашу жизнь проще — мы привыкаем к постоянному беспокойству. Но оно отравляет наше «здесь и сейчас», которое больше никогда не повторится. Психолог рассказала, как унять тревогу и меньше нервничать.

24 февраля 2023
Тревожность, бессонница и еще 3 неочевидных симптома постковида, которые легко пропустить
Источник:
unsplash.com

Поводов для беспокойства всегда немало — в любые времена и исторические периоды люди переживают о здоровье, безопасности, деньгах и отношениях с близкими. И чаще всего совершенно напрасно.

Многие наши страхи так и остаются страхами — только заставляют бесконечно нервничать и крадут счастливые моменты в настоящем. Испорченные тревогой часы, дни и годы уже никак не вернуть.

Как нам на самом деле может вредить тревога и как перестать постоянно нервничать? Объясняет психолог.

Психология

Социолог, семейный психолог

Как нам вредит излишняя тревожность

— Да, мы живем в тревожные времена, — признает психолог Виктория Дмитриева. — Большинство наших страхов так и не становятся реальностью. Но из-за мучающей нас тревоги мы чаще скандалим, реагируем импульсивно, вместо того, чтобы действовать разумно. А еще пытаемся контролировать всех и вся.

Эксперт отмечает, что постоянная тревога мешает нам проявляться здесь и сейчас, забирает наслаждение друг от друга в моменте.

— Наша тревога сильно вредит и самореализации, и отношениям с близкими, и взрослению детей, и даже здоровью — собственному и окружающих, — предупреждает Виктория Дмитриева.

Именно поэтому надо проживать тревогу так, чтобы это не мешало ни себе, ни другим, ни отношениям, считает эксперт.

— Да, нас повсюду окружают тревожные люди и тревожащие нас события, но научившись думать и действовать самостоятельно, мы перестаем зависеть от них, — объясняет психолог.

Читайте также

Как меньше нервничать — 4 способа от психолога

  • Наблюдайте за тревогой.

— Уже одно самонаблюдение активизирует участок мозга, который помогает успокоиться, — рассказывает Виктория Дмитриева.

  •  Анализируйте свое поведение.

— Задумайтесь, что вы делаете для уменьшения тревожности, и спросите себя: «Зачем мне это нужно?» — советует психолог.

  • Прерывайте автоматическое поведение.

— Вы уже понаблюдали за своими реакциями. Теперь нужно искать способы, которые помогут остановить действия на автопилоте, — говорит эксперт.

  •  Фокусируйтесь не на внешних событиях и других людях, а на себе.

— Подумайте прямо сейчас: за что вы больше всего тревожитесь? За какую сферу жизни? В чем именно размещаете свою тревогу? — спрашивает Виктория Дмитриева. — Может быть сложно отказаться от того, что вошло в привычку. Но жизнь без тревоги того стоит!

Читайте также

Ранее психолог Михаил Лабковский назвал 9 простых шагов к спокойной жизни. Он рассказал про когнитивно-поведенческое упражнение, которое избавит вас от тревоги, — его предложил психотерапевт Кристиан Штайнер.

Оно выполняется в момент острой тревоги. Повторять это упражнение можно столько, сколько, по вашим ощущениям, будет нужно.

Автор текста:Анна Майская
Материалы по теме