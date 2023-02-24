Психолог Дмитриева назвала 4 способа нервничать меньше

Поводов для беспокойства всегда немало — в любые времена и исторические периоды люди переживают о здоровье, безопасности, деньгах и отношениях с близкими. И чаще всего совершенно напрасно.

Многие наши страхи так и остаются страхами — только заставляют бесконечно нервничать и крадут счастливые моменты в настоящем. Испорченные тревогой часы, дни и годы уже никак не вернуть.

Как нам на самом деле может вредить тревога и как перестать постоянно нервничать? Объясняет психолог.