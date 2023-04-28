Когда пора на «техосмотр»: врач назвала 7 верных признаков, что ваше здоровье в опасности

Возникновение боли в животе, особенно справа в нижней части, может быть началом аппендицита. Терпеть боль или глушить ее таблетками опасно, это может привести к осложнениям. Аналогично и с болевыми ощущениями справа под ребрами, в проекции желчного пузыря, или слева, где расположена поджелудочная железа. Острый аппендицит, холецистит или панкреатит — очень опасные состояния, которые требуют немедленной медицинской помощи. В противном случае все может закончиться очень печально.