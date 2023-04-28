Когда пора на «техосмотр»: врач назвала 7 верных признаков, что ваше здоровье в опасности

Многие к своему автомобилю относятся лучше, чем к организму: моментально меняют перегоревшие лампочки, тщательно чистят салон, бережно полируют «шкурку» и тут же везут в автосервис при любом чихе.
Но вот если недомогание почувствует сам автовладелец — где-то заболело или закололо, — далеко не каждый торопится к врачу. А зря! На какие неполадки в своем организме стоит обратить внимание и когда срочно надо обратиться к специалисту? Об этом мы спросили кандидата медицинских наук.
Главный врач, кардиолог, терапевт «СМ-Клиники» в Санкт-ПетербургеПодробнее
В отношении собственного здоровья многие не так внимательны, как к своему авто. У нас может болеть голова, возникать судорожный кашель или сильный насморк, боли в груди или животе, головокружения или общее недомогание. Но из-за важной работы, взятых на себя обещаний, незаконченных дел мы игнорируем тревожные симптомы, откладывая визит к специалисту.
Это может привести к тому, что в итоге возникают серьезные болезни, бороться с которыми очень сложно, а порой даже и исправить уже ничего нельзя. Важно знать, какие симптомы должны стать поводом для того, чтобы немедленно отправить себя в «сервис».
Самое опасное — «перебои с мотором»
Если периодически возникают боли в груди, сердцебиение или недомогание с одышкой или головокружением, стоит без промедления обратиться к кардиологу. Не стоит думать, что это пустяк: нарушения в работе сердца возможны даже в молодом возрасте.
Не менее опасны подъемы артериального давления, ощущения перебоев, толчков при сердечных сокращениях, «замирание» сердца. Опасно, если проблемы возникли после перенесенной ангины, простуды или стресса, переутомления.
Боль в животе — справа или слева
Возникновение боли в животе, особенно справа в нижней части, может быть началом аппендицита. Терпеть боль или глушить ее таблетками опасно, это может привести к осложнениям. Аналогично и с болевыми ощущениями справа под ребрами, в проекции желчного пузыря, или слева, где расположена поджелудочная железа. Острый аппендицит, холецистит или панкреатит — очень опасные состояния, которые требуют немедленной медицинской помощи. В противном случае все может закончиться очень печально.
Закружилась голова или потемнело в глазах
Если возникает двоение в глазах, головокружение, недомогание — это всегда опасно. Но если на фоне этих симптомов возникают нарушения речи, проблемы с ориентацией в пространстве, боль в груди и тошнота, помрачение сознания — немедленно нужно вызвать скорую помощь. Подобные проблемы могут быть вызваны серьезными патологиями сердечно-сосудистой системы, которые могут угрожать инфарктами или инсультами. В самом начале можно предупредить эти грозные осложнения.
Заболела поясница
Периодически почти каждый человек испытывает дискомфорт в пояснице после физических нагрузок или перенапряжения мышц. Но если боль сильная, мешает нормально двигаться, не проходит после отдыха либо сопровождается общим недомоганием, температурой или тошнотой, это может быть признак проблем с внутренними органами. Иногда болью в пояснице дает о себе знать почечная колика или воспаление почки. Поэтому не стоит рисковать здоровьем, нужно немедленно идти на обследование.
Не хватает воздуха, трудно дышать
Если возникает ощущение, что нужно даже на фоне легкой нагрузки перевести дух, кажется, что воздуха не хватает, — это тревожный признак. Развитие одышки всегда опасно, она может быть признаком проблем дыхательной системы или сердечно-сосудистой. Если такое состояние возникает резко, важно немедленно обратиться к медикам.
Бурлит, тошнит и рвет
Если возникает бурление в животе, спазмы, боль схваткообразного характера или тошнота, рвота, недомогание — это могут быть признаки кишечной инфекции или отравления, хирургических заболеваний брюшной полости. Особенно опасно подобное при частой многократной рвоте, поносе и лихорадке. Не стоит пытаться заглушить симптомы таблетками, важно вызвать врача, чтобы исключить серьезные болезни и их осложнения.
Врач-стоматолог, консультант по здоровому питаниюЛичный сайт
Дергающая боль в зубе — выпью таблетку
Если в области зуба возникает дергающая, пульсирующая боль, это признак серьезной проблемы — пульпита. При нем затрагивается нерв зуба, возможно быстрое развитие воспаления с распространением на окружающие ткани. Важно не терпеть боль, а как можно скорее обратиться к стоматологу. В идеале — сразу же, как заболело, в крайнем случае, если это ночь или выходной, на следующее утро.