Академик Иллариошкин назвал ночной симптом, который предупредит о болезни Паркинсона за 15 лет

Отличительным признаком болезни Паркинсона считается дрожание рук, но только когда человек находится в расслабленном состоянии — это так называемый тремор покоя. Кроме того, специалисты в списке характерных симптомов называют
медлительность движений,
скованность мышц,
невнятную и монотонную речь,
«застывшее» лицо практически без мимики.
В то же время, по словам академика РАН, директора Института мозга Научного центра неврологии Сергея Иллариошкина, даже минимальные проявления болезни возникают, когда уже погибло 70% клеток среднего мозга. А предвестники болезни, которые на самом деле появляются за 10-20 лет до первых двигательных нарушений, бывают настолько неспецифичны, что многие обычно на них не обращают большого внимания и тем более не связывают с наступающей деменцией.
Этот ранний симптом проявляется ночью
Как
Врач-невролог, директор Института мозга Научного центра неврологии, президент Национального общества по изучению болезни Паркинсона и расстройств движения, академик РАН, доктор медицинских наук
- Спящий человек может активно двигать руками и ногами. Например, во сне отбиваться от врагов, разбрасывать вещи, крутить ногами педали велосипеда и так далее, — рассказал академик РАН.
Также, по словам Сергея Иллариошкина, на ранней стадии болезни людей часто беспокоят
тревога,
депрессия,
апатия,
запоры,
боли в мышцах,
снижение обоняния.
- Человек может чувствовать, что с ним что-то происходит, но зачастую не знает, к какому специалисту ему обратиться. Хотя опытный врач может сразу предположить истинную причину таких нарушений, — добавляет Сергей Иллариошкин.
Как отметил эксперт, если вовремя заподозрить болезнь и начать лечение, можно не только сгладить симптомы, но и на годы сохранить качество жизни пациента.
О других ранних и необычных проявлениях болезни Паркинсона читайте ЗДЕСЬ.
Кстати
Ранее ученые и врачи заявляли, что коронавирусная инфекция может повышать риск развития в будущем болезни Паркинсона и прогнозировали в скором времени всплеск паркинсонизма.