Академик Иллариошкин назвал ночной симптом, который предупредит о болезни Паркинсона за 15 лет

В то же время, по словам академика РАН, директора Института мозга Научного центра неврологии Сергея Иллариошкина, даже минимальные проявления болезни возникают, когда уже погибло 70% клеток среднего мозга. А предвестники болезни, которые на самом деле появляются за 10-20 лет до первых двигательных нарушений, бывают настолько неспецифичны, что многие обычно на них не обращают большого внимания и тем более не связывают с наступающей деменцией.