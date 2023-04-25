Как самостоятельно распознать предынсультное состояние: 6 главных признаков

«Когда пережимается позвоночная артерия, мозжечок страдает, так как он один из самых чувствительных маркеров по инсульту. При малейшем нарушении кровотока сразу возникает головокружение. На этот симптом стоит обращать пристальное внимание. Если у человека постоянно или периодически кружится голова, его пошатывает или еще что-то не то с равновесием, надо проверять артерии шеи, потому что потом может быть поздно », — предостерегает врач.