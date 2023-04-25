Как самостоятельно распознать предынсультное состояние: 6 главных признаков

Каждая минута на счету, если у вас случается инсульт. Чем раньше вы попадете в больницу, тем меньшей окажется зона повреждения мозга или удастся вовсе избежать каких-либо последствий.
Поэтому так важно распознать надвигающийся инсульт, чтобы среагировать вовремя.
Кандидат медицинских наук, руководитель и главный врач клинического комплекса «Клиника доктора Шишонина»Личный сайт
«К сожалению, многим сейчас приходится самостоятельно разбираться в причинах своих болезней, поскольку зачастую медицинская помощь сводится к назначению препаратов, вне зависимости от того, найдены причины симптомов или нет, или же к тому, что во всех бедах винят возраст», — говорит врач.
Однако есть симптомы, в которых точно нельзя разбираться самостоятельно. Если они появились, то надо как можно скорее обратиться к врачу. Эти симптомы могут быть сигналом надвигающейся катастрофы.
Существует такое понятие — «предынсультный синдром». В него входят:
головокружение;
шумы (звоны, трески, писки, любые звуки) в ушах или голове;
помутнение в глазах, снижение зрения;
неожиданная забывчивость;
скачки артериального давления, хотя раньше вам это вообще не было свойственно.
«Это самые основные симптомы. Если вы понимаете, что стали страдать как минимум от двух, например появился шум в ушах, а давление поднялось и не снижается, то как можно скорее покажитесь врачу», — говорит Александр Шишонин.
Специалист назначит вам обследование, в которое обязательно должно входить УЗИ сосудов шеи, а потом скрупулезно изучить результаты и ваш анамнез. Это поможет выявить угрозу для жизни, если она есть, и как можно скорее принять соответствующие меры.
Отдельно хочется выделить такой симптом, как головокружение, говорит врач. Человек начинает страдать от него, если мозжечок плохо питается. В других случаях головокружение возникает очень редко.
«Когда пережимается позвоночная артерия, мозжечок страдает, так как он один из самых чувствительных маркеров по инсульту. При малейшем нарушении кровотока сразу возникает головокружение. На этот симптом стоит обращать пристальное внимание. Если у человека постоянно или периодически кружится голова, его пошатывает или еще что-то не то с равновесием, надо проверять артерии шеи, потому что потом может быть поздно», — предостерегает врач.
Сейчас от опасных патологий можно пострадать и в 80, и в 30 лет. Инсульт — не исключение. Большинство людей ведут сидячий образ жизни — конечно, виной тому офисная работа. Отсюда и проблемы с шеей, спиной, венами, еще и стресс наверняка присутствует. Все это копится, растет словно снежный ком, рано или поздно превращаясь в серьезные проблемы со здоровьем.
Поэтому не забывайте про качественный сон, полноценный отдых и физическую активность. Здоровый образ жизни — лучшая профилактика любой опасной болезни.