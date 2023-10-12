Врач Жито рассказал, как безопасно сбить температуру без таблеток

Есть проверенный способ, который поможет точно узнать, поднялась ли у вас температура. Он подходит и детям, и взрослым. Вам необходимо измерить пульс. То есть засечь на таймере 60 секунд, приложить пальцы к запястью заболевшего и посчитать, сколько толчков будет совершено за этот период.