Ночью 10 марта температура воздуха в Петербурге понизилась до –17,3 градуса, повторив минимум этой зимы. Он был зафиксирован 8 января.

При этом после ночной «зимы» горожане сразу же попали в дневную «весну» — выглянуло солнце и потеплело до –2. А в ночь на субботу вновь будет очень холодно.

Похожая погода и в Москве. В ночь на 11 марта в столичном регионе будет до –20. А уже к вечеру субботы местами пройдет ледяной дождь, рассказал РИА Новости синоптик центра «Фобос».

О том, как перепады температуры влияют на здоровье и почему стоит поберечься людям из группы риска, «Доктору Питеру» рассказали врачи.