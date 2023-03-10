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Ночью — зима, днем — весна: чем опасны для здоровья мартовские перепады температур

Москву и Петербург терзают мартовские морозы. Ночью холодает до –20, а днем теплеет почти до нуля. Врачи предупреждают: чтобы встретить настоящую весну в полном здравии, в эти дни стоит поберечься. Кому особенно?

10 марта 2023
мороз орви перепады
Источник:
iStockphoto

Ночью 10 марта температура воздуха в Петербурге понизилась до –17,3 градуса, повторив минимум этой зимы. Он был зафиксирован 8 января.

При этом после ночной «зимы» горожане сразу же попали в дневную «весну» — выглянуло солнце и потеплело до –2. А в ночь на субботу вновь будет очень холодно.

Похожая погода и в Москве. В ночь на 11 марта в столичном регионе будет до –20. А уже к вечеру субботы местами пройдет ледяной дождь, рассказал РИА Новости синоптик центра «Фобос».

О том, как перепады температуры влияют на здоровье и почему стоит поберечься людям из группы риска, «Доктору Питеру» рассказали врачи.

терапевт

врач-терапевт, эксперт по COVID-19, проблемам ЖКТ, аллергии, диетолог

Травмоопасная погода

- Мороз и снег в марте в наших широтах — это нормальное явление, — говорит врач-терапевт Елена Черненко. — Март синоптики называют зимним месяцем, несмотря на то что по календарю — это весна.

Но риск для здоровья в такой период года, когда с утра градусники показывают –20, а днем почти ноль, все же есть, отмечает врач.

- Сильный перепад температур опасен травмами, — предупреждает Елена Черненко. — Утром после ночных морозов образуется гололед, повышается риск переломов. А днем солнце припекает, снег и лед на крышах начинают таять, и это очень опасно — лучше держаться подальше от зданий со свисающими сосульками.

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Риск переохлаждения

Осторожнее на стыке сезонов стоит быть и тем, кто недавно переболел гриппом или ОРВИ, предупреждает врач.

- Утром мы одеваемся очень тепло, чтобы не замерзнуть, а днем, когда температура повышается, можем в этой одежде вспотеть — в общественном транспорте, например. И если выйти потом на улицу, больше шансов получить переохлаждение. В группе риска — люди после перенесенных инфекционных заболеваний.

Что касается сильного перепада температур и его влияния на людей с гипертонией или заболеваниями сердечно-сосудистой системы, врач объясняет, что особенного риска нет.

- Если человек сидит дома, скачки температуры на улице на нем никак не сказываются. Гораздо сильнее влияет на здоровье резкое изменение атмосферного давления, — говорит Елена Черненко.

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Как организм реагирует на смену погоды

  • Повышается утомляемость;

  • теряется физическая сила;

  • падает умственная активность;

  • ухудшается сон;

  • растет чувство подавленности.

Автор текста:Анна Майская
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