Ночью 10 марта температура воздуха в Петербурге понизилась до –17,3 градуса, повторив минимум этой зимы. Он был зафиксирован 8 января.
При этом после ночной «зимы» горожане сразу же попали в дневную «весну» — выглянуло солнце и потеплело до –2. А в ночь на субботу вновь будет очень холодно.
Похожая погода и в Москве. В ночь на 11 марта в столичном регионе будет до –20. А уже к вечеру субботы местами пройдет ледяной дождь, рассказал РИА Новости синоптик центра «Фобос».
О том, как перепады температуры влияют на здоровье и почему стоит поберечься людям из группы риска, «Доктору Питеру» рассказали врачи.
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Травмоопасная погода
- Мороз и снег в марте в наших широтах — это нормальное явление, — говорит врач-терапевт Елена Черненко. — Март синоптики называют зимним месяцем, несмотря на то что по календарю — это весна.
Но риск для здоровья в такой период года, когда с утра градусники показывают –20, а днем почти ноль, все же есть, отмечает врач.
- Сильный перепад температур опасен травмами, — предупреждает Елена Черненко. — Утром после ночных морозов образуется гололед, повышается риск переломов. А днем солнце припекает, снег и лед на крышах начинают таять, и это очень опасно — лучше держаться подальше от зданий со свисающими сосульками.
Риск переохлаждения
Осторожнее на стыке сезонов стоит быть и тем, кто недавно переболел гриппом или ОРВИ, предупреждает врач.
- Утром мы одеваемся очень тепло, чтобы не замерзнуть, а днем, когда температура повышается, можем в этой одежде вспотеть — в общественном транспорте, например. И если выйти потом на улицу, больше шансов получить переохлаждение. В группе риска — люди после перенесенных инфекционных заболеваний.
Что касается сильного перепада температур и его влияния на людей с гипертонией или заболеваниями сердечно-сосудистой системы, врач объясняет, что особенного риска нет.
- Если человек сидит дома, скачки температуры на улице на нем никак не сказываются. Гораздо сильнее влияет на здоровье резкое изменение атмосферного давления, — говорит Елена Черненко.
Как организм реагирует на смену погоды
Повышается утомляемость;
теряется физическая сила;
падает умственная активность;
ухудшается сон;
растет чувство подавленности.