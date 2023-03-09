Кардиолог назвала привычку, из-за которой риск сердечного приступа вырастает в разы

Никто не спорит, что следить за своим здоровьем и регулярно обследоваться — хорошая и полезная привычка, которая помогает избежать в будущем серьезных проблем. Но привычка слишком пристально наблюдать за своим самочувствием и принимать близко к сердцу малейшие отклонения — например, скачок давления или появление непривычных ощущений в теле, скорее, может оказать вам медвежью услугу. Такой человек постоянно прислушивается к себе и своему организму, переживает и накручивает себя: «Что это у меня закололо в груди?», «А все ли в порядке с моим сердцем?», «А что, если это предвестник инфаркта?»

По словам врача-кардиолога с 23-летним стажем Анны Кореневич, высокий уровень стресса, психоэмоционального напряжения и негативные эмоции — одна из основных причин инфаркта, инсульта, сердечной недостаточности, нарушений ритма сердца, гипертонии и в целом смерти. И не стоит увеличивать эти риски страхом и постоянными тревогами за свое здоровье.