Кардиолог назвала привычку, из-за которой риск сердечного приступа вырастает в разы

Никто не спорит, что следить за своим здоровьем и регулярно обследоваться — хорошая и полезная привычка, которая помогает избежать в будущем серьезных проблем. Но привычка слишком пристально наблюдать за своим самочувствием и принимать близко к сердцу малейшие отклонения — например, скачок давления или появление непривычных ощущений в теле, скорее, может оказать вам медвежью услугу. Такой человек постоянно прислушивается к себе и своему организму, переживает и накручивает себя: «Что это у меня закололо в груди?», «А все ли в порядке с моим сердцем?», «А что, если это предвестник инфаркта?»
По словам врача-кардиолога с 23-летним стажем Анны Кореневич, высокий уровень стресса, психоэмоционального напряжения и негативные эмоции — одна из основных причин инфаркта, инсульта, сердечной недостаточности, нарушений ритма сердца, гипертонии и в целом смерти. И не стоит увеличивать эти риски страхом и постоянными тревогами за свое здоровье.
— Когда человек постоянно находится в тревоге о здоровье и страхе, что с сердцем и давлением что-то не так, то уровень стресса, напряжения и негатива возрастает в геометрической прогрессии, —
Как пояснила специалист, страхи и тревоги растут, а вместе с ними и уровень гормона адреналина, который вырабатывают надпочечники. Постоянная выработка адреналина еще больше повреждает сердце и сосуды, приводя к гипертонии, атеросклерозу, тромбозу.
— Когда вы постоянно боитесь скачка давления и сердечного приступа — вы не уменьшаете опасность для жизни и здоровья, а только увеличиваете ее в несколько раз. Постоянный страх за здоровье портит здоровье намного быстрее, чем вредная еда и вредные привычки, — говорит кардиолог.
Это упражнение избавит от тревог и добавит сексуальности
Как ранее рассказывала Анна Кореневич, тревога и страх, когда нет реальной опасности, появляются тогда, когда человек сознательно или бессознательно притягивает что-то из прошлого или воображает что-то плохое в будущем. Чтобы такие эмоции посещали как можно реже, специалист советовала учиться быть здесь и сейчас. Она привела в пример «простой, но гениальный» способ возвращения в реальность, в настоящий момент.
Вот как надо делать упражнение, которое, по словам кардиолога, помогает не только переключить беспокойный мозг и освободить подсознание от негатива, но заодно повысить свою сексуальность и либидо:
Встаньте прямо.
На вдохе сожмите как можно сильнее промежность и нижнюю часть живота, направьте туда все свое внимание.
Про себя скажите: «Я — Мужчина» или «Я — Женщина».⠀
Держите внимание и напрягайте мышцы ровно 10 секунд.
На выдохе расслабьте мышцы, отправляя мысленно энергию в стопы и дальше в землю.
Начинать его лучше с 10 повторений и потом постепенно довести общее количество до 100 раз в день.
А недавно, по словам врача, американские ученые нашли способ восстанавливать больное сердце — причем доступный каждому. Это под силу одному из четырех гормонов счастья, который отвечает за любовь и доверие между людьми — окситоцину. Как выяснили исследователи, окситоцин способен не только снижать артериальное давление, частоту и силу сокращений сердца, но и восстанавливать клетки миокарда после повреждения. Например, после инфаркта. Знаете, какой самый легкий способ повысить у себя уровень окситоцина? Как можно чаще обниматься и целоваться.