10 самых опасных осложнений ОРВИ. Как их распознать и что делать

Также редко, но встречается. Он связан с распространением токсинов, вырабатываемых инфекцией, по организму . Проявляется лихорадкой с постепенным снижением температуры, бледностью и мраморным рисунком на коже, а также ее локальными посинениями. У человека с ИТШ быстро снижается артериальное давление, что приводит к кислородному голоданию тканей и часто к потере сознания. Помимо прочего появляется одышка и учащается сердцебиение. Состояние требует экстренной медицинской помощи, без нее человек может умереть.