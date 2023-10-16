10 самых опасных осложнений ОРВИ. Как их распознать и что делать

Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) — заболевания, которые сопровождаются воспалением слизистой оболочки верхних дыхательных путей. Формы ОРВИ определяются местом, где протекает воспалительный процесс. Например, при поражении слизистой оболочки носа и глотки говорят о назофарингите. Если воспалилось только горло — это фарингит, а если трахея — трахеит. Во что могут вылиться, казалось бы, безобидные простуды, «Доктору Питеру» рассказала Ольга Уланкина, врач-эксперт лаборатории «Гемотест».
Акушер-гинеколог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест», кандидат медицинских наук
Вирусы атакуют
Как следует из названия таких заболеваний, их провоцируют вирусы, попавшие на слизистую оболочку рта или носа. Однако симптомы развиваются не столько из-за их деятельности, сколько из-за реакции собственного иммунитета человека на патогены. Обнаруживая инфекцию, иммунная система сама запускает воспалительный процесс, повышает выработку слизи в дыхательных путях и активирует защитные антитела — молекулы, которые истребляют патогенный микроорганизм и проводят «зачистку» поврежденных им клеток.
Если есть проблемы иммунитета
Обычно ОРВИ не представляет серьезной угрозы для жизни и здоровья, а ее симптомы полностью проходят в течение пары недель. Но если у человека есть нарушения в работе иммунной системы (иммунодефицит), сопутствующие хронические заболевания или во время болезни присоединяется вторичная бактериальная инфекция, последствия могут оказаться очень тяжелыми.
В клинических рекомендациях по ОРВИ осложнения болезни делят на два типа: специфические — связанные с самим вирусом, а также вторичные — вызванные активацией вторичных патогенных микроорганизмов.
1. Менингит, менингизм
Одно из специфических осложнений, которое влияет на работу головного мозга и его оболочек. У человека:
сильно повышается температура,
возникает головная боль,
могут появиться судороги,
нарушения сознания и памяти, галлюцинации,
в тяжелых случаях — психические нарушения.
Также наблюдаются тошнота, рвота, ригидность мышц шеи — они непроизвольно напрягаются и не позволяют наклонить голову.
Кроме того, для менингизма и менингита характерны рефлекторные нарушения — симптомы Брудзинского, Кернига. Также больные отмечают повышенную чувствительность кожи, неприятные ощущения от яркого света и громких звуков. С жалобами и подозрением на такое состояние следует как можно быстрее обратиться к врачу.
2. Острая дыхательная недостаточность
Специфическое осложнение, чаще всего появляющееся при парагриппе. Может быть вызвано ложным крупом — отеком гортани, который сильно затрудняет дыхание. При таком осложнении человеку требуется экстренная медицинская помощь.
Пациенты с острой дыхательной недостаточностью дышат поверхностно и часто, а их кожа может посинеть из-за недостатка кислорода. Сердце при этом начинает биться слишком часто (тахикардия), а само состояние вызывает у больного сильное беспокойство и страх.
3. Респираторный дистресс-синдром взрослых
Он может развиться вследствие ОРВИ на фоне прогрессирующей острой дыхательной недостаточности. Проявляется:
одышкой;
учащенным сердцебиением;
резким уменьшением верхнего (систолического) артериального давления ниже 90 мм рт. ст.
Состояние крайне опасное и может привести к смерти человека.
4. Отек головного мозга
Редкое, но очень тяжелое специфическое осложнение. При таком нарушении увеличивается внутричерепное давление, а также появляются очаговые и стволовые симптомы. Первые связаны с нарушением функций отекшего отдела мозга, вторые — со сдавливанием ствола мозга.
У людей с отеком мозга появляются сильная распирающая головная боль, тошнота, рвота, головокружение и судороги. В особо тяжелых случаях возможно нарушение сознания разного уровня — вплоть до комы, нарушения дыхания, кровообращения и отсутствия части рефлексов (например, зрачки человека перестают реагировать на свет). Такое состояние угрожает жизни.
5. Инфекционно-токсический шок (ИТШ)
Также редко, но встречается. Он связан с распространением токсинов, вырабатываемых инфекцией, по организму. Проявляется лихорадкой с постепенным снижением температуры, бледностью и мраморным рисунком на коже, а также ее локальными посинениями. У человека с ИТШ быстро снижается артериальное давление, что приводит к кислородному голоданию тканей и часто к потере сознания. Помимо прочего появляется одышка и учащается сердцебиение. Состояние требует экстренной медицинской помощи, без нее человек может умереть.
6. Острая сердечно-сосудистая недостаточность
Это нечастое, но очень тяжелое осложнение, связанное с нарушением функций сердца. Проявляется нарушениями сердечного ритма и резким падением артериального давления. Как правило, развивается на фоне уже имеющихся заболеваний сердечно-сосудистой системы и вызывает нарушения кровообращения. Они, в свою очередь, могут привести к кислородному голоданию тканей и спонтанному образованию кровяных сгустков — тромбов. И, конечно, как и все тяжелые осложнения, сердечно-сосудистая недостаточность требует срочного лечения.
Осложнения, связанные с присоединением вторичной бактериальной инфекции, менее опасны. Однако важно понимать, что и они, в свою очередь, могут осложняться. Например, если иммунная система человека по тем или иным причинам сильно ослаблена.
7. Синуситы
На фоне ОРВИ бактерии могут спровоцировать воспаление синусов — полостей носа (гайморит), лобных пазух (фронтит). Все эти заболевания называют острыми синуситами. Они проявляются заложенностью носа, тяжестью в голове, распирающим ощущением и болью под глазами (при гайморите), повышением температуры. Без своевременного лечения синуситы могут стать хроническими, то есть с высокой вероятностью они будут появляться при каждом эпизоде острых респираторных заболеваний — вирусных или бактериальных.
8. Воспаление уха
Также бактерии могут спровоцировать воспаление слизистых оболочек уха — отит. Он проявляется пульсирующей, стреляющей болью, нарушением слуха, в некоторых случаях — гнойными выделениями. Без лечения гнойное воспаление может распространиться на внутреннее ухо, кости черепа и даже в головной мозг.
9. Бронхит
Если ОРВИ спускается ниже и поражает трахею, присоединившаяся бактериальная инфекция может спровоцировать следующий этап болезни — бронхит. Но в некоторых случаях он возникает и сам по себе, на фоне ОРВИ.
При бронхите воспаляются нижние дыхательные пути, по которым воздух попадает в легкие, — бронхи. Как следствие, бронхит может привести к сильному грудному кашлю с мокротой, а при сильном отеке — спровоцировать затруднение дыхания.
10. Пневмония
Без лечения длительный бронхит может перейти в хроническую форму или в пневмонию — воспаление легких. При риске вторичной инфекции во время ОРВИ врач может назначить прием антибиотиков. Они не помогут в борьбе с вирусом, но защитят от болезнетворных бактерий, которые часто осложняют состояние пациента.