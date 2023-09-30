Эти три правила действительно работают: так врачи сами укрепляют иммунитет осенью

Пик простудного сезона наступит примерно в середине октября, но не стоит расслабляться. Если вы хотите меньше болеть осенью и зимой, позаботиться об этом нужно уже сейчас. В этом случае вы дадите организму время, чтобы он настроил свои процессы в самом оптимальном режиме — это поможет легче справляться с агрессией различных патогенов в пик сезона ОРВИ. Важно подчеркнуть, что все эти советы будут эффективны, только если вы будете на постоянной основе соблюдать их, отказавшись от привычки лениться и откладывать все на завтра.