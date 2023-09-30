Эти три правила действительно работают: так врачи сами укрепляют иммунитет осенью

Многие из препаратов, которые агрессивно рекламируют как чудо-средство для укрепления иммунитета, в лучшем случае могут оказаться просто пустышкой. В худшем — людям с различными проблемами здоровья они могут еще и навредить. Многие обращаются к врачу с вопросом, как поддержать иммунитет безопасно и эффективно.
И врачи объясняют, что помочь себе меньше болеть в сезон простуд можно, правила для здоровья иммунной системы просты и доступны каждому. Эксперт лаборатории «Гемотест» врач Ольга Уланкина рассказала «Доктору Питеру», как поддержать иммунитет и помочь организму оставаться здоровым.
Кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест»Личный сайт
Начинать нужно уже сейчас
Пик простудного сезона наступит примерно в середине октября, но не стоит расслабляться. Если вы хотите меньше болеть осенью и зимой, позаботиться об этом нужно уже сейчас. В этом случае вы дадите организму время, чтобы он настроил свои процессы в самом оптимальном режиме — это поможет легче справляться с агрессией различных патогенов в пик сезона ОРВИ. Важно подчеркнуть, что все эти советы будут эффективны, только если вы будете на постоянной основе соблюдать их, отказавшись от привычки лениться и откладывать все на завтра.
Почему мы болеем осенью
С наступлением осени вероятность ОРВИ возрастает. Этому способствует не только значительно похолодание на улице, но и повышенная инфекционная нагрузка. Начинают работу учебные заведения, люди все больше пользуются общественным транспортом и предпочитают досуг в закрытых общественных пространствах прогулкам на свежем воздухе. Это способствует скоплению вирусов и патогенных бактерий в воздухе закрытых помещений, и мы щедро обмениваемся этими возбудителями инфекций.
Могут помочь простые методы
Действительно, осенью нагрузка на иммунную систему возрастает, а респираторные заболевания возникают намного чаще, чем летом. К счастью, иммунитету можно помочь эффективно справляться с бактериями и вирусами, соблюдая простые рекомендации. Прежде всего стоит обратить внимание на рацион, отдых, физическую активность и другие базовые компоненты ЗОЖ. Несмотря на кажущуюся простоту, эти принципы играют крайне важную роль в том, как работают защитные механизмы.
1. Отдых и пища
Когда в рационе недостаточно питательных веществ и витаминов, а сон недотягивает до положенных 7–9 часов, организм тратит большое количество энергии, чтобы компенсировать погрешности образа жизни, и иммунитет ослабевает.
Тем временем качественное и разнообразное питание — белки и углеводы, жирные кислоты омега, витамины и минералы — поддерживает здоровье на клеточном уровне: нутриенты питают и защищают ткани и органы от негативного воздействия, помогают им быстрее восстанавливаться.
Отдых также играет важную роль в поддержании иммунитета: во время глубокого сна происходит выработка цитокинов — молекул, которые помогают бороться с воспалительными процессами. Если человек спит недостаточно, это приводит к ослаблению иммунной системы и повышению риска ОРВИ и других заболеваний.
2. Нужно быть активнее
Не менее важна и регулярная физическая активность. Во время кардиотренировок и силовых упражнений улучшается кровоснабжение тканей, активизируется лимфатическая система, снижается уровень стресса. Все это положительно влияет на состояние иммунной системы. При этом следует помнить, что занятия должны быть посильными и регулярными: чрезмерные нагрузки не укрепляют защитные силы организма, а, наоборот, истощают их.
3. Травы, витамины и специи
Витаминные добавки, травяные сборы и специи также могут помочь иммунитету. Например, витамин C укрепляет стенки сосудов и улучшает микроциркуляцию крови, способствуя доставке питательных веществ в органы и ткани. Отвары и настойки, содержащие имбирь, эхинацею и женьшень, обладают иммуностимулирующими и противовоспалительными свойствами. Специи, такие как куркума или чеснок, оказывают противовоспалительное действие, а также защищают клетки от повреждения благодаря входящим в их состав антиоксидантам.
Однако применять их можно только по назначению врача: важно учитывать индивидуальные особенности организма, общее состояние здоровья, течение хронических заболеваний. Например, витамин С или чеснок в больших количествах может усугубить хронический гастрит, а травяной сбор — вызвать аллергическую реакцию или спровоцировать движение камней в желчном пузыре.