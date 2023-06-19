Готовь сани летом: иммунолог объяснила, как укрепить иммунитет, чтобы не болеть следующей зимой

Возьмите отпуск и ничего не делайте хотя бы 4-7 дней . Гуляйте, спите, катайтесь на велосипеде, посидите у воды, пообщайтесь с любимыми питомцами. Иммунные клетки обновляются примерно за три недели, поэтому желательно брать отпуск именно на такой период, если есть такая возможность. Используйте его так, как вам хочется, а не так, как получится. Планируйте свой отдых, отключите по возможности телефон, чтобы вас не дергали по работе или другим делам. Не стоит на время отпуска затевать наведение порядка дома, ремонт или разбор накопившихся домашних дел — в таком случае вы вряд ли качественно отдохнете.