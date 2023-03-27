Врач Парецкая объяснила, почему капельницы для повышения иммунитета могут быть смертельно опасны

Погибшая девушка училась на 5-м курсе Сеченовского университета, а в соцсетях называла себя коучем по здоровью. Ее знакомый — основатель «СберМегаМаркета». Об этом
14 марта молодому мужчине и девушке стало плохо, поднялась температура — их госпитализировали. Но студентка не смогла выкарабкаться — 25 марта она умерла. Мужчина остается в больнице. В случившемся будут разбираться следователи. Есть предположение, что у молодых людей могла произойти токсикоаллергическая реакция на препарат.
Судя по имеющимся данным, введенный молодыми людьми препарат изготавливается на основе плаценты человека.
По словам аллерголога-иммунолога Елены Парецкой, для укрепления иммунитета после зимы не нужно рисковать своим здоровьем. Достаточно общеизвестных средств и способов — просто соблюдайте режим дня, закаляйтесь, будьте физически активными и максимально разнообразно питайтесь.
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— Применение любых препаратов без консультации врача — это всегда плохая идея. Тем более, если это средства, которые обещают влияние на иммунную систему, — ее работа еще толком не изучена, и реакции могут быть неожиданными. В принципе, молодым и относительно здоровым людям после зимы не требуется никаких препаратов «для иммунитета», тем более в виде капельниц, имеющих в составе различные белковые компоненты. Белки относят к наиболее аллергенным веществам, поскольку организм воспринимает их как чужеродную агрессию и может давать токсикоаллергические реакции в ответ на проникновение в кровь. Плюс еще и неизвестно, как готовился и в каких дозах вводился препарат, проводилась ли предварительная проба на чувствительность.
Ранее врач-невролог Татьяна Стецкая предупреждала об опасности капельниц для чистки сосудов и подпитки мозга.