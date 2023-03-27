Врач Парецкая объяснила, почему капельницы для повышения иммунитета могут быть смертельно опасны

Погибшая девушка училась на 5-м курсе Сеченовского университета, а в соцсетях называла себя коучем по здоровью. Ее знакомый — основатель «СберМегаМаркета». Об этом сообщает телеграм-канал Baza. Уточняется, что пара решила поправить здоровье после зимы с помощью капельницы с препаратом «Лаеннек» — сделали они это без назначения врача.

14 марта молодому мужчине и девушке стало плохо, поднялась температура — их госпитализировали. Но студентка не смогла выкарабкаться — 25 марта она умерла. Мужчина остается в больнице. В случившемся будут разбираться следователи. Есть предположение, что у молодых людей могла произойти токсикоаллергическая реакция на препарат.

Судя по имеющимся данным, введенный молодыми людьми препарат изготавливается на основе плаценты человека.