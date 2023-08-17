Обычная простуда или ковид? Проверьте, не заразились ли вы новым штаммом «эрис»

«Эрис», как его родитель «омикрон», оказался очень заразным и быстрым: его уже обнаружили и в других странах, включая Россию. Как понять, что вы заразились именно новым штаммом, а не просто простыли под кондиционером? По словам доктора Йоханнеса Уйса, есть несколько весомых отличий.