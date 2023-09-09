Простуда или новый штамм Covid-19 «пирола?» 6 явных отличий

Ученые опасаются, что от новых штаммов иммунитет у переболевших и вакцинированных может не сработать. Во-первых, он «заточен» под первоначальные варианты коронавируса. Во-вторых, непонятно, как за несколько месяцев и даже лет вирус мог мутировать, как именно он теперь вредит организму и как быстро распространяется.