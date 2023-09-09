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Простуда или новый штамм Covid-19 «пирола?» 6 явных отличий

Коронавирус продолжает мутировать, появляются новые штаммы, которые еще заразнее или агрессивнее. Эксперты рассказали, по каким симптомам можно распознать «пиролу».

9 сентября 20231
Простуда или новый штамм Covid-19 «пирола?» 6 явных отличий
Источник:
freepik

Недавно появился еще один вариант коронавируса, вызывающий опасения, — BA.2.86, который назвали «пирола». Новый подвид инфекции выявили в конце августа в Европе. Например, в Великобритании он появился 18 августа.

Ученые опасаются, что от новых штаммов иммунитет у переболевших и вакцинированных может не сработать. Во-первых, он «заточен» под первоначальные варианты коронавируса. Во-вторых, непонятно, как за несколько месяцев и даже лет вирус мог мутировать, как именно он теперь вредит организму и как быстро распространяется.

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Как именно ведет себя «пирола», пока установить не удалось, список симптомов крайне подвижен. Однако медики проанализировали жалобы тех, у кого выявили новый штамм.

По словам доктора Йоханнеса Уйсома, определить разницу между обычной простудой и «пиролой» можно. Для этого надо обратить внимание на несколько признаков.

Первый и самый важный момент — это продолжительный кашель.

«Если вы кашляли больше часа почти без перерыва или же он одолевает вас больше суток, то тут нужно насторожиться и сдать тест на ковид», — говорит врач.

Второй момент — это потеря аппетита. По словам эксперта, у заболевших пропадало всякое желание есть, даже если им предлагали любимые блюда.

Третий момент — это потеря обоняния. Этот симптом был в первую волну ковида, потом он пропал, но сейчас, кажется, все возвращается на круги своя.

После этого добавляются следующие симптомы:

  • головная боль;

  • боль в горле;

  • сильная заложенность носа.

Эти симптомы схожи с ОРВИ или гриппом, однако у заболевших «пиролой» нет лихорадки. Кроме того, они не страдают от сильной слабости и продолжительного чихания, что тоже характерно для тех, кто просто простыл.

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Про штамм «эрис»

«Эрис», как его родитель «омикрон», оказался очень заразным и быстрым: его уже обнаружили и в других странах, включая Россию. Как понять, что вы заразились именно новым штаммом, а не просто простыли под кондиционером?

Есть специфические симптомы, которые характерны для штамма «эрис». На него укажут:

  • насморк;

  • головная боль;

  • усталость;

  • чихание;

  • боль в горле.

Подробнее про этот штамм можно прочитать ЗДЕСЬ.

Автор текста:Софья Хромова
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