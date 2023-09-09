Простуда или новый штамм Covid-19 «пирола?» 6 явных отличий

Недавно появился еще один вариант коронавируса, вызывающий опасения, — BA.2.86, который назвали «пирола». Новый подвид инфекции выявили в конце августа в Европе. Например, в Великобритании он появился 18 августа.
Ученые опасаются, что от новых штаммов иммунитет у переболевших и вакцинированных может не сработать. Во-первых, он «заточен» под первоначальные варианты коронавируса. Во-вторых, непонятно, как за несколько месяцев и даже лет вирус мог мутировать, как именно он теперь вредит организму и как быстро распространяется.
Как именно ведет себя «пирола», пока установить не удалось, список симптомов крайне подвижен. Однако медики проанализировали жалобы тех, у кого выявили новый штамм.
Первый и самый важный момент — это продолжительный кашель.
«Если вы кашляли больше часа почти без перерыва или же он одолевает вас больше суток, то тут нужно насторожиться и сдать тест на ковид», — говорит врач.
Второй момент — это потеря аппетита. По словам эксперта, у заболевших пропадало всякое желание есть, даже если им предлагали любимые блюда.
Третий момент — это потеря обоняния. Этот симптом был в первую волну ковида, потом он пропал, но сейчас, кажется, все возвращается на круги своя.
После этого добавляются следующие симптомы:
головная боль;
боль в горле;
сильная заложенность носа.
Эти симптомы схожи с ОРВИ или гриппом, однако у заболевших «пиролой» нет лихорадки. Кроме того, они не страдают от сильной слабости и продолжительного чихания, что тоже характерно для тех, кто просто простыл.
Про штамм «эрис»
«Эрис», как его родитель «омикрон», оказался очень заразным и быстрым: его уже обнаружили и в других странах, включая Россию. Как понять, что вы заразились именно новым штаммом, а не просто простыли под кондиционером?
Есть специфические симптомы, которые характерны для штамма «эрис». На него укажут:
насморк;
головная боль;
усталость;
чихание;
боль в горле.
Подробнее про этот штамм можно прочитать ЗДЕСЬ.