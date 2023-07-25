В Университете Сантьяго-де-Компостела предположили, что ковид может вызывать рак

Ученые продолжают изучать свойства вируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19. Помимо краткосрочных последствий, которые с 2019 года унесли миллионы жизней, у него есть и долгосрочные — опасные для жизни осложнения.
Появлялись
Ученые выяснили, что коронавирус SARS-CoV-2 надолго способен «выключать» белок р53 — антионкоген, который препятствует возникновению злокачественных новообразований.
Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США)
Коронавирус способен вызвать рост опухолей?
«Ученые из Университета Сантьяго-де-Компостела сделали осторожные пока выводы, что вирус SARS-CoV-2 может оказаться способен к непрямой индукции опухолевого роста, —
Этот белок — центральный компонент внутриклеточной охранной системы, основная функция которой — предотвращение размножения в организме клеток с поврежденной структурой ДНК. Мутации гена TP53 обнаруживаются в клетках около 50% раковых опухолей. Его даже называют «стражем генома».
«Такое длительное снижение уровня белка TP53 из-за воздействия коронавируса может спровоцировать начало рака или способствовать ухудшению течения больных с текущим опухолевым процессом, — говорится в публикации ученых. — Причинно-следственная связь между SAR-CoV-2 и раком пока не была выявлена, но если она подтвердится, то это окажет огромное влияние на медицину».
Ученые отмечают, что впереди новые, более масштабные исследования.
Коронавирус против рака
Во время пандемии были зарегистрированы случаи, когда пациенты, заразившись вирусом SAR-CoV-2, победили рак. Правда, они считаются уникальными. Ведь чаще онкология — фактор риска при ковиде.
Так, в Британии 61-летний мужчина излечился от лимфомы Ходжкина третьей стадии, заболев ковидом. В Италии пациент с осложненной лимфомой Ходжкина лечился в больнице от ковида, и врачи обнаружили, что у него пропали онкологические симптомы. Последующие томографии новообразований не выявили. Причиной таких неожиданных излечений от рака может быть необычная реакция иммунной системы, полагают специалисты. Вместе с вирусом иммунитет убил и раковые клетки.