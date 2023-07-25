В Университете Сантьяго-де-Компостела предположили, что ковид может вызывать рак

«Ученые из Университета Сантьяго-де-Компостела сделали осторожные пока выводы, что вирус SARS-CoV-2 может оказаться способен к непрямой индукции опухолевого роста , — комментирует исследование доктор биологических наук Анча Баранова. — Дело в том, что вирус устойчиво снижает экспрессию белка TP53 вплоть до 16 недель после острой стадии у тех, кто болел несильно, и до 24 недель и больше у тех, кто основательно пострадал».