У вас есть три месяца: когда точно нужно удалять межпозвоночную грыжу

Обычно грыжа межпозвонкового диска формируется постепенно. У человека может периодически болеть спина, однако ощущения не слишком выраженные, и на них редко обращают внимание, предупредила читателей «Доктора Питера» кандидат медицинских наук, врач-невролог лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.
Диски меняют свою форму
Межпозвонковые диски обеспечивают гибкость позвоночного столба, помогая ему сгибаться и поворачиваться. Они прочные и эластичные. Внутри каждого диска есть полужидкое ядро, которое предохраняет позвонки от травм. Ядро окружено плотным фиброзным кольцом, но вследствие травм или чрезмерной осевой нагрузки толщина фиброзного кольца снижается, и в этом месте ядро диска выбухает наружу.
Контур диска меняется, появляется протрузия — грыжа.
«Вероятность ее возникновения выше у людей, которые занимаются тяжелым физическим трудом, ведут малоподвижный образ жизни и имеют лишний вес», — отмечает невролог.
Она постепенно увеличивается
Грыжа постепенно прогрессирует, увеличиваясь в размерах, и может перейти в экструзию — нарушение целостности фиброзного кольца, приведя к неожиданным проблемам со здоровьем.
В межпозвонковом диске болевых рецепторов нет, поэтому грыжа сама по себе не является источником боли. Но она выступает в спинномозговой канал, уменьшая его просвет. В просвете спинномозгового канала до уровня XII грудного — II поясничного позвонка находится спинной мозг, ниже — конский хвост, состоящий только из корешков нижележащих спинномозговых нервов. Из-за грыжи корешки чувствуют себя «неуютно», и может возникать боль.
Мышцы спины рефлекторно напрягаются, пытаясь улучшить ситуацию, но в итоге сами становятся источником болевого синдрома. Однако и это не самое страшное. В зависимости от сегмента окружности диска, грыжа может сдавливать спинномозговые корешки и нарушать проведение двигательных и чувствительных нервных импульсов. Из-за этого у человека развиваются слабость, онемение в руках и ногах, нарушается работа тазовых органов.
«Кроме того, снижение высоты межпозвонкового диска сопровождается болью непосредственно в позвоночном столбе», — объясняет Екатерина Демьяновская.
Симптомы разнообразные и неприятные
Симптомы грыжи разнообразны, а в некоторых случаях их может не быть вовсе, пока она не контактирует со спинномозговыми корешками. Наиболее характерны симптомы дискогенной радикулопатии, то есть сдавления корешка межпозвонковой грыжей. Это:
ноющая боль в спине в сочетании со стреляющей или жгучей болью, которая отдает в руку или ногу, усиливается при резких поворотах или наклонах;
онемение или покалывание в конечностях;
возможны недержание мочи и кала, реже — проблемы с эрекцией.
Нужно обратиться к врачу
Если хотя бы один из этих симптомов появляется регулярно или усиливается, нужно обязательно обратиться за консультацией к врачу-неврологу. Обычно уже на первом приеме понятно, что симптомы связаны с поражением спинномозгового корешка, а межпозвонковая грыжа — самая частая причина этого.
«Чтобы уточнить локализацию грыжи и поставить точный диагноз, потребуется рентгенография, МРТ и электронейромиография», — уточняет Екатерина Демьяновская.
Можно ли убрать грыжу?
Многие думают, что полностью избавиться от грыжи можно только с помощью операции, однако это не так. Выбухание фиброзного кольца сопровождается воспалением, расширением мелких сосудов и разрастанием новой сосудистой сети, в очаг поражения мигрируют макрофаги и выделяют особые вещества, которые растворяют критический участок диска. Главное — не допустить или уменьшить патологическое воздействие на корешок и снизить интенсивность болевого синдрома.
Это возможно с помощью консервативного лечения, которое назначает невролог. При размере грыжи более 5 мм стоит дополнительно проконсультироваться с нейрохирургом — специалистом, который оперирует грыжи, но и он ориентируется на клинические проявления и обычно не спешит приглашать пациента на операцию. Девиз здесь такой: «Лучшая операция на позвоночнике — несделанная».
Лекарства — только по назначению врача
С болью хорошо справляются безрецептурные обезболивающие, но назначать их себе самостоятельно нельзя. Врач подбирает индивидуальную дозировку и препарат, основываясь на данных осмотра и истории болезни пациента. Также для уменьшения боли могут понадобиться противосудорожные средства, антидепрессанты и миорелаксанты (последние помогают снять напряжение в мышцах).
Эти меры позволяют быстро облегчить состояние человека. Однако, чтобы грыжа не увеличивалась в размерах, могут потребоваться консультации врача лечебной физкультуры, ортопеда, физиотерапевта, иглорефлексотерапевта.
Когда без операции — никак
Операцию рекомендуют сразу, если, несмотря на лечение, симптомы сохраняются, грыжа, по данным МРТ, не уменьшается, а, наоборот, увеличивается в размере, нарушена функция внутренних органов на фоне сдавливания нервных структур или определяются другие признаки воздействия на корешок.
«На принятие решения об оперативном лечении в идеале отводится три месяца, если позволяет самочувствие, — объясняет невролог».
Предотвратить появление межпозвонковой грыжи помогает правильная физическая активность без избыточных осевых нагрузок (не рекомендуется прыгать или поднимать тяжести) и пристальное наблюдение за сигналами, которые подает спина.
Если в спине появилась непроходящая боль, возникает онемение или покалывание в руках и ногах, следует как можно скорее записаться к врачу-неврологу или терапевту.
«Ранняя диагностика позволяет не допустить развития тяжелых осложнений и зачастую избежать операции», — резюмирует врач.