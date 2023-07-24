У вас есть три месяца: когда точно нужно удалять межпозвоночную грыжу

В межпозвонковом диске болевых рецепторов нет, поэтому грыжа сама по себе не является источником боли . Но она выступает в спинномозговой канал, уменьшая его просвет. В просвете спинномозгового канала до уровня XII грудного — II поясничного позвонка находится спинной мозг, ниже — конский хвост, состоящий только из корешков нижележащих спинномозговых нервов. Из-за грыжи корешки чувствуют себя «неуютно», и может возникать боль.