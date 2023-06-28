В НМИЦ им. Турнера спасли 16-летнего ныряльщика с параличом и переломом шеи

«Операция прошла хорошо, шансы восстановить двигательные функции довольно высокие. Хочется напомнить всем детям, подросткам, родителям об основных правилах безопасности при нырянии в водоеме, ведь даже опытные ныряльщики могут получить травму. Перед тем как совершить прыжок, исследуйте дно, глубину водоема. Если есть опасения, то нырять точно не стоит», — говорит врач.