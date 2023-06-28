В НМИЦ им. Турнера спасли 16-летнего ныряльщика с параличом и переломом шеи

В НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Турнера провели срочную операцию 16-летнему подростку. Юноша купался в незнакомом водоеме, нырнул и сильно ударился головой о дно. Самостоятельно выбраться из воды он уже не мог, помогали товарищи.
Сразу после травмы Никита не мог двигать руками и ногами. Его доставили в одну из детских городских больниц. Диагнозы оказались один тяжелее другого:
взрывной перелом 5-го и 6-го шейных позвонков,
ушиб спинного мозга на уровне 4-6-го шейных позвонков,
плегия (паралич) верхних и нижних конечностей,
нарушение функции тазовых органов,
сотрясение головного мозга.
После осмотра врачи сразу же забрали юношу на операцию.
Никите установили металлоконструкцию, чтобы восстановить физиологический шейный лордоз (естественный или патологический изгиб позвоночника) и стабилизировать поврежденный сегмент позвоночника. После операции ему показана комплексная реабилитация с применением современных роботизированных установок.
Врачи дают положительный прогноз: Никита должен полностью восстановиться.
Травматолог-ортопед, нейрохирург, директор Национального медицинского исследовательского центра детской травматологии и ортопедии имени Г.И. Турнера, д.м.н, профессор, чл.-кор. РАН
«Операция прошла хорошо, шансы восстановить двигательные функции довольно высокие. Хочется напомнить всем детям, подросткам, родителям об основных правилах безопасности при нырянии в водоеме, ведь даже опытные ныряльщики могут получить травму. Перед тем как совершить прыжок, исследуйте дно, глубину водоема. Если есть опасения, то нырять точно не стоит», — говорит врач.
Никогда не ныряйте на мелководье! Для купания, заплывов и ныряния выбирайте только разрешенные места.
Важно: есть признаки того, что человек во время купания получил травму. Их нужно знать, чтобы вовремя отвести пострадавшего к врачу.
Вас точно должны насторожить:
боль в спине и шее;
нарушение функций дыхания;
паралич или онемение конечностей;
нарушение сознания и координации движений.
Пострадавшего необходимо аккуратно вытащить из воды, уложить на спину на ровную поверхность, вызвать спасателей по номеру 112. Голову двигать нельзя. Любые резкие движения могут усугубить ситуацию при травме.