Профессор Бокерия назвала 5 продуктов, которые повысят иммунитет перед сезоном простуд

Сезон отпусков закончился, впереди сезон простуд и вирусов. Не дремлет и ковид: появились сообщения, что в России постепенно растет заболеваемость коронавирусной инфекцией.
Готовятся в России и к приходу нового штамма вируса гриппа. Один из способов не заболеть — сделать прививку, это уже возможно. А еще — прокачать свой иммунитет, чтобы он мог дать достойный отпор любым инфекциям.
Врач-кардиолог, профессор рассказала, на какие продукты стоит налегать, чтобы повысить защитные силы организма.
Йогурт, кефир
«Эти кисломолочные продукты богаты активными бактериальными культурами — пробиотиками Lactobacillus и Bifidobacterium, которые повышают иммунитет, — объяснила врач-кардиолог, профессор Ольга Бокерия. — Уже доказано, что состояние кишечника напрямую влияет на нашу способность бороться с инфекциями. Поэтому, если у вас нет непереносимости коровьего молока, варианты кисломолочных продуктов, обогащенных полезными бактериями, в период простуд будут очень кстати».
Квашеная капуста
Это альтернатива йогурту и кефиру, если у вас есть непереносимость лактозы.
«Квашеная капуста оказывает пробиотическую поддержку. Однако, как и другие ферментированные продукты и пробиотические добавки, они переносятся не всеми. Поэтому подбирайте те продукты, которые ваш организм принимает, а не отвергает», — отмечает врач.
Необработанный мед
«Доказано, что мед оказывает антиоксидантное, противомикробное, противовоспалительное и противораковое действие, — продолжает Ольга Бокерия. — Он также может активировать иммунный ответ на внедрение патогенов и увеличивать образование защищающих нас иммунных В- и Т-лимфоцитов, естественных клеток-киллеров, а также антител».
Правда, мед не стоит есть пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом, а также людям с аллергией.
Нерафинированное оливковое масло
«Интересный факт: исследования показывают, что оливковое масло способно подавлять аутоиммунные процессы, — рассказывает профессор. — Иногда такое подавление может иметь нежелательный эффект, заключающийся в снижении защиты от инфекционных микроорганизмов. Однако было доказано, что оливковое масло подавляет иммунную систему, не снижая при этом устойчивости иммунной системы к инфекциям».
Ранее Ольга Бокерия рассказала про фрукты и овощи, которые прокачают иммунитет. Среди них цитрусовые, томаты, болгарский перец и киви. Подробнее — в материале «Доктора Питера».