Профессор Бокерия назвала 5 продуктов, которые повысят иммунитет перед сезоном простуд

«Интересный факт: исследования показывают, что оливковое масло способно подавлять аутоиммунные процессы , — рассказывает профессор. — Иногда такое подавление может иметь нежелательный эффект, заключающийся в снижении защиты от инфекционных микроорганизмов. Однако было доказано, что оливковое масло подавляет иммунную систему, не снижая при этом устойчивости иммунной системы к инфекциям».