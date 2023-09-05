В Россию может прийти новый штамм вируса гриппа. Чего от него ожидать, рассказали в НИИ гриппа

« В минувшем сезоне 2022/23 доминировал как раз вирус гриппа А (H1N1) . И мы видели достаточно высокую заболеваемость и большую госпитализацию. Надо просто помнить, что грипп — опасная инфекция, которая может приводить к тяжелой болезни и даже летальному исходу. И в прошлом году смертельные случаи были. Вакцинация действительно помогает уменьшить вероятность заболеть и совершенно точно — значительно снизить риск умереть от гриппа», — говорит глава института.