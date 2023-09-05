В Россию может прийти новый штамм вируса гриппа. Чего от него ожидать, рассказали в НИИ гриппа

Ежегодно ВОЗ делает прогноз по заболеваемости гриппом на предстоящий сезон и рекомендует 4 штамма вируса, которые следует включить в противогриппозные вакцины. Как рассказал «Доктору Питеру» Дмитрий Лиознов, директор НИИ гриппа им. Смородинцева, состав вакцин для Северного полушария обновился: в них включен новый штамм вируса гриппа А (H1N1), который отличается от прошлогоднего. Правда, по словам специалиста, его уже неправильно называть «свиным» — таким он был в 2009–2011 годах, а сейчас это вирус сезонного гриппа.
Чего ожидать от гриппа
Как будет вести себя новый штамм, если начнет распространяться, пока непонятно. Однако, по словам Дмитрия Лиознова, характеристики разных вариантов вируса гриппа в целом стандартные и мало меняются.
Директор НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава России, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии ПСПбГМУ им. Павлова
«В минувшем сезоне 2022/23 доминировал как раз вирус гриппа А (H1N1). И мы видели достаточно высокую заболеваемость и большую госпитализацию. Надо просто помнить, что грипп — опасная инфекция, которая может приводить к тяжелой болезни и даже летальному исходу. И в прошлом году смертельные случаи были. Вакцинация действительно помогает уменьшить вероятность заболеть и совершенно точно — значительно снизить риск умереть от гриппа», — говорит глава института.
По словам Дмитрия Лиознова, в предстоящем сезоне эксперты ожидают характерного подъема заболеваемости, то есть такого, какой обычно бывает осенью и зимой.
«Скорее всего, будет доминировать вирус гриппа А (H3N2). В прошлом году его было немного, и ожидается, что в этом он станет самым активным», — считает специалист.
Для справки
Вот какой состав противогриппозных вакцин
В состав четырехвалентной вакцины на основе куриных эмбрионов включены:
вирус, подобный A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09;
вирус, подобный A/Darwin/9/2021 (H3N2);
вирус, подобный B/Austria/1359417/2021 (линия B/Victoria);
вирус, подобный B/Phuket/3073/2013 (линия B/Yamagata).
В состав трехвалентной вакцины включены первые три штамма.
А что насчет коронавируса?
Если помните, в начале пандемии SARS-Cov-2 фактически подавил вирус гриппа: в первые годы гриппом почти не болели. Но ситуация поменялась после того, как у людей сформировался определенный иммунитет к коронавирусу. Как добавляет Дмитрий Лиознов, прошлый сезон ОРВИ показал, что грипп вернулся и снова занял свои лидирующие позиции.
«По заболеваемости грипп превосходил COVID-19 и другие ОРВИ, как это обычно и бывало раньше», — говорит эксперт.