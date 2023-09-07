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Ученые назвали неожиданный напиток для кишечника, который может работать лучше кефира

Томить не будем: «волшебным эликсиром» оказалось всем известное пиво. Этот алкогольный напиток может способствовать здоровью вашего кишечника, показывает новое исследование. Хотя он может и наносить вред организму в целом из-за содержания этанола.

7 сентября 20231
Неожиданный напиток для ЖКТ, который работает лучше кефира
Источник:
IStockphoto

Международные эксперты выяснили, что в пиве масса полезных соединений, необходимых для хорошей работы кишечника. Однако специалисты подчеркивают: здесь главное мера. Обнаружено, что пиво даже более эффективно, чем пробиотики, если употреблять его в умеренных количествах. 

Очень много аминокислот

Так, пиво богато незаменимыми аминокислотами, витаминами, микроэлементами и биологически активными веществами, которые участвуют в регуляции различных физиологических функций человека.

«Полифенолы в пивном солоде и хмеле являются важными активными соединениями, которые взаимодействуют в обоих направлениях с микробиомом кишечника, — говорится в исследовании. — Благодаря трансформации субстратов пива, образованию биологически активных конечных продуктов и наличию микроорганизмов, некоторые из его компонентов оказывают сходный или даже больший эффект на ЖКТ, чем пробиотики».

Так что такие напитки, как чайный гриб и кефир, которые часто советуют людям с чувствительным желудком, в некоторой степени уступают популярному среди россиян пивному напитку, когда речь заходит о здоровье ЖКТ.

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Кроме того, согласно исследованию, употребление пива в разумных количествах может предотвращать болезни сердца, улучшать кровообращение и бороться со старением.

В целом же, уверены ученые, умеренное потребление пива оказывает благотворное влияние на кишечную флору и иммунную систему по сравнению со злоупотреблением алкоголем или воздержанием.

Что говорят другие исследования

Но главный посыл — не перебарщивать. Это подтверждает другое исследование, согласно которому люди, употребляющие пиво в умеренных количествах, чувствуют себя более стабильно в психологическом плане, чем те, кто злоупотребляет алкогольными напитками. 

Большую роль здесь играет тот факт, что алкоголь, и пиво в том числе, тесно связан с социальными взаимодействиями: мы пьем в основном в компании -например, когда собираемся за общим столом по праздникам или встречаемся с коллегами после работы. Это, в свою очередь, может влиять не только на психическое, но и на физическое и эмоциональное состояние, отмечают испанские ученые из Института здоровья Карлоса III.

Другое мнение

Эндокринолог Зухра Павлова не советует слишком позитивно воспринимать результаты исследований. У пива есть масса недостатков. Калорий в нем довольно много: 43 ккал на 100 г. Напиток способен разжигать аппетит. Поэтому может приводить к ожирению быстрее, чем еда.

Кроме того, этот напиток влияет на ферменты, которые способствуют превращению тестостерона в эстрогены. Из-за этого жировые ткани перераспределяются по женскому типу. Именно поэтому у любителей пенного растут грудь и живот. А еще существенно увеличивается риск болезней сердечно-сосудистой системы, рака и других недугов.

Поэтому полезные витамины и минералы лучше поискать в других продуктах.

Автор текста:Татьяна Засыпкина

По материалам «The Sun»

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