Ученые назвали неожиданный напиток для кишечника, который может работать лучше кефира

Большую роль здесь играет тот факт, что алкоголь, и пиво в том числе, тесно связан с социальными взаимодействиями: мы пьем в основном в компании -например, когда собираемся за общим столом по праздникам или встречаемся с коллегами после работы. Это, в свою очередь, может влиять не только на психическое, но и на физическое и эмоциональное состояние, отмечают испанские ученые из Института здоровья Карлоса III.