Ученые назвали неожиданный напиток для кишечника, который может работать лучше кефира

Международные эксперты
Очень много аминокислот
Так, пиво богато незаменимыми аминокислотами, витаминами, микроэлементами и биологически активными веществами, которые участвуют в регуляции различных физиологических функций человека.
«Полифенолы в пивном солоде и хмеле являются важными активными соединениями, которые взаимодействуют в обоих направлениях с микробиомом кишечника, — говорится в исследовании. — Благодаря трансформации субстратов пива, образованию биологически активных конечных продуктов и наличию микроорганизмов, некоторые из его компонентов оказывают сходный или даже больший эффект на ЖКТ, чем пробиотики».
Так что такие напитки, как чайный гриб и кефир, которые часто советуют людям с чувствительным желудком, в некоторой степени уступают популярному среди россиян пивному напитку, когда речь заходит о здоровье ЖКТ.
Кроме того, согласно исследованию, употребление пива в разумных количествах может предотвращать болезни сердца, улучшать кровообращение и бороться со старением.
В целом же, уверены ученые, умеренное потребление пива оказывает благотворное влияние на кишечную флору и иммунную систему по сравнению со злоупотреблением алкоголем или воздержанием.
Что говорят другие исследования
Но главный посыл — не перебарщивать. Это
Большую роль здесь играет тот факт, что алкоголь, и пиво в том числе, тесно связан с социальными взаимодействиями: мы пьем в основном в компании -например, когда собираемся за общим столом по праздникам или встречаемся с коллегами после работы. Это, в свою очередь, может влиять не только на психическое, но и на физическое и эмоциональное состояние, отмечают испанские ученые из Института здоровья Карлоса III.
Другое мнение
Эндокринолог Зухра Павлова не советует слишком позитивно воспринимать результаты исследований. У пива есть масса недостатков. Калорий в нем довольно много: 43 ккал на 100 г. Напиток способен разжигать аппетит. Поэтому может приводить к ожирению быстрее, чем еда.
Кроме того, этот напиток влияет на ферменты, которые способствуют превращению тестостерона в эстрогены. Из-за этого жировые ткани перераспределяются по женскому типу. Именно поэтому у любителей пенного растут грудь и живот. А еще существенно увеличивается риск болезней сердечно-сосудистой системы, рака и других недугов.
Поэтому полезные витамины и минералы лучше поискать в других продуктах.