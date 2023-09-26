6 вирусов, которых надо опасаться этой осенью, они могут навредить нам серьезнее ковида

Осень опасна не только острыми респираторными инфекциями, в это время распространяются и другие серьезные инфекционные болезни, которые легко передаются от человека человеку. Этому способствует снижение температуры воздуха, влажность и длительное пребывание в закрытых помещениях: классах, офисах, торговых центрах и так далее.
Более частые и тесные контакты закономерно повышают заболеваемость. О том, каких инфекций стоит опасаться, «Доктору Питеру» рассказала врач Екатерина Кашух, эксперт лаборатории «Гемотест».
Кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест»
1. Детские болезни: ветрянка и не только
В школьных классах и группах детского сада осенью часто циркулируют детские инфекции. Как правило, они очень заразны, то есть почти все непривитые малыши заболевают. Это связано с изменением привычного ритма жизни, длительным пребыванием детей в помещениях, несоблюдением правил личной гигиены: малыши просто забывают о мытье рук, тянут пальцы в рот и тесно контактируют между собой при играх и общении.
Среди самых частых инфекций — ветрянка, скарлатина, коклюш, паротит (свинка). Все эти болезни довольно опасны для юного неокрепшего организма, могут надолго отправить ребенка на больничный или привести к осложнениям. Кроме того, они очень заразны, поэтому детей нужно изолировать от коллектива на время болезни.
2. Корь — реальная опасность для детей и взрослых
Корь — острое вирусное заболевание, которое может угрожать здоровью и даже жизни людей любого возраста. Заразившийся человек начинает инфицировать других, даже сам того не зная, еще за сутки до появления симптомов. У больных корью могут развиваться осложнения, например пневмония, гепатит, энцефалит, снижение слуха. У малышей до года жизни инфекция может стать причиной смерти.
Корь легко распространяется в коллективах, общественных местах. Заразиться могут люди, у которых нет иммунитета против кори, то есть непривитые и не болевшие ранее. Чтобы предупредить инфекцию, стоит позаботиться о вакцинации: детям прививку делают в 1 год и 6-7 лет, взрослым — если они ранее не были привиты и не переболели.
3. Кишечные инфекции
Причиной острых кишечных инфекций чаще всего становятся энтеровирусы, норовирусы и ротавирусы. Они вызывают сильнейшую диарею, рвоту, длительное расстройство пищеварения и повышение температуры. Передаются вирусы через грязные руки, общие предметы пользования, посуду, пищу. Из-за особенностей иммунитета кишечным инфекциям чаще подвержены дети.
Вирус Коксаки, который относится к семейству энтеровирусов, опасен не только расстройством пищеварения. Он может вызвать воспаление мозга, слизистой оболочки глаз и проблемы со зрением, стать причиной боли в горле и высыпаний на слизистой оболочке задней стенки глотки и мягком небе.
4. Грипп: ежегодно новый тип вируса
Хотя мы привыкли относиться к гриппу очень легко, на самом деле это серьезная инфекция, которая может привести к тяжелым осложнениям и даже гибели. Каждый год появляются новые штаммы вируса, приобретающие свои, уникальные свойства. У детей и взрослых, особенно с ослабленным здоровьем, инфекция может протекать тяжело, с осложнениями, вплоть до пневмонии, отитов, менингитов.
5. Пневмококковая инфекция
Помимо вирусов опасны в холодное время года и бактерии, например пневмококк. Он может спровоцировать простудные явления, а у части людей, особенно с ослаблением иммунной защиты, и более серьезные проблемы: синуситы, отиты, пневмонии. Их можно лечить антибиотиками, но они не всегда эффективны, и нередко инфекция может протекать очень тяжело, с осложнениями и длительной госпитализацией. Поэтому лучше заранее позаботиться о защите — сделать прививку.
6. Аденовирусная инфекция
Она может проявляться симптомами простуды или кишечного расстройства. Чаще всего у детей и взрослых отмечают аденовирусный конъюнктивит — воспаление глаз с сильной краснотой, отеком век, слезотечением и нередким присоединением вторичной инфекции. Состояние крайне неприятное, особенно в сочетании с насморком, кашлем, спазмами в животе и диареей.
Как защититься
Лучшим способом защиты от большинства инфекций по-прежнему остается вакцинация. Прививки можно делать и детям, и взрослым. Также сохранить здоровье осенью помогут простые правила гигиены. Поскольку вирусы могут передаваться через предметы общего пользования, то после посещения общественных мест нужно мыть руки или использовать антисептик. Стоит напомнить детям, что нежелательно касаться лица, брать в рот игрушки, грызть ногти.