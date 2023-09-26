6 вирусов, которых надо опасаться этой осенью, они могут навредить нам серьезнее ковида

Помимо вирусов опасны в холодное время года и бактерии, например пневмококк. Он может спровоцировать простудные явления, а у части людей, особенно с ослаблением иммунной защиты, и более серьезные проблемы: синуситы, отиты, пневмонии. Их можно лечить антибиотиками, но они не всегда эффективны, и нередко инфекция может протекать очень тяжело, с осложнениями и длительной госпитализацией. Поэтому лучше заранее позаботиться о защите — сделать прививку.