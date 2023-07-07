После случаев заболевания вирусным менингитом в Екатеринбурге и скоропостижной гибели двух человек — молодого мужчины и 45-летней женщины — на складе Ozon сейчас работа идет в штатном режиме, врачи контролируют ситуацию.
Ozon вакцинировал от менингококка более 550 работников склада, сотрудников с признаками простуды к работе не допускают,
Чем опасен менингит
Заболевание вызывают вирусы или бактерии. Вирусный («серозный») менингит менее опасен, а вот бактерии значительно более агрессивны. От бактериального (менингококкового) менингита умирают 135 тысяч человек в год. Особенно бактериальный менингит опасен для детей и пожилых.
Менингококковый менингит требует для заражения близкого контакта, поэтому это локально-вспышечное заболевание, а не пандемическое.
Врач общей практики, кардиолог. Теле- и радиоведущий передач о здоровье, автор книгЛичный сайт
«Вообще с менингококковым менингитом все не так просто, —
До поры менингококк и человек живут не конфликтуя. Потом что-то происходит: травма носа или операция на ЛОР-органах, перенесенный грипп, просто звезды встали не так — и микроб вырывает «топор войны» и начинает свои боевые пляски.
Факторы риска заражения менингококковой инфекцией
Нахождение в тесных замкнутых коллективах. Вспышки часто бывают у студентов колледжей и в военных казармах. Для кого-то его менингококк «ручной», а перейдя на другого, может вызвать активную болезнь. Обычно так и происходит: собираются вместе носители менингококков, но у каждого свои его разновидности и начинается нежелательный обмен. Нахождение в тесных коллективах, в семье с носителями резко увеличивает шанс заражения. Передача идет воздушно-капельным путем, при тесном контакте — например, при поцелуе.
Врожденный дефицит белков системы комплемента.
Удаленная селезенка.
Курение.
Травмы носа и респираторные вирусные инфекции.
Прививка поможет?
После вспышки менингита в Екатеринбурге инфекционисты советуют прививаться от менингококковой инфекции. Вакцинация показана почти всем, если нет острого заболевания. Перед прививкой необходима консультация педиатра или терапевта. У вакцин есть возрастные ограничения. Разобраться во всех вопросах поможет врач,
В России от менингококковой инфекции прививают квадривалентной вакциной — от 4 типов менингококка. Она не входит в перечень обязательных. Правда, есть мнение, что прививка для профилактики менингококковой инфекции в России малоэффективна, так как не защищает от менингококка типа В.
«Почему-то многие уверены, что вакцина „Менактра“ для профилактики менингококковой инфекции в России малоэффективна, так как не защищает от менингококка типа В, — говорит аллерголог-иммунолог Людмила Евдокименко в публикации Центра иммунологии и вакцинации. — Но, по официальным данным 2021 года, более половины всех случаев (54%) инвазивной менингококковой инфекции были вызванным штаммами, входящими в состав вакцины „Менактра“. На штамм В, защиту от которого обеспечивает вакцина Bexsero и появление которой так ждут многие россияне, пришлось только 13%».
Врач Мясников также поддерживает инициативу Роспотребнадзора делать прививки от менингококка.
«Важно помнить, что дети болеют менингитом в 10 раз чаще, чем взрослые, и им „прикрыться“ вакциной на самый опасный период есть все резоны. То же самое относится и к людям старше 60 лет. Тем более что у нас на территории бывшего СССР вспышки менингококкового менингита (тип А) бывают регулярно», — объясняет доктор Мясников.