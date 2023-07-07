«Почему-то многие уверены, что вакцина „Менактра“ для профилактики менингококковой инфекции в России малоэффективна, так как не защищает от менингококка типа В, — говорит аллерголог-иммунолог Людмила Евдокименко в публикации Центра иммунологии и вакцинации . — Но, по официальным данным 2021 года, более половины всех случаев (54%) инвазивной менингококковой инфекции были вызванным штаммами, входящими в состав вакцины „Менактра“. На штамм В, защиту от которого обеспечивает вакцина Bexsero и появление которой так ждут многие россияне, пришлось только 13%».