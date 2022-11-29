Роспотребнадзор сообщил об обнаружении случаев инфекционного менингита в Московской области у сотрудников Ozon. С клинической картиной инфекции в больницу доставлены 11 человек. Кроме того, выявлено еще 15 человек с признаками ОРВИ, их госпитализировали, за ними наблюдают медики, проводятся лабораторные исследования.
Сообщается, что для сотрудников склада организовали вакцинацию и профилактическую антибиотикотерапию. Проводится медосмотр и дезинфекция. Ситуация находится на строгом контроле Управления Роспотребнадзора по Московской области.
Что это за болезнь — инфекционный менингит, и можно ли им заразиться через посылки, отправляемые со склада маркетплейса. Тем более что доставку привозят довольно быстро. Есть ли опасность, объясняет врач.
врач-эпидемиолог Клинической больницы Святителя Луки
— Путь передачи менингококковой инфекции — воздушно-капельный, — объясняет врач-эпидемиолог Клинической больницы Святителя Луки Василий Андреев. — Шансы заразиться выше всего у тех, кто находится в тесном контакте с заболевшими в закрытом помещении. Контактная передача менингококковой инфекции фактически невозможна. То есть товары с Ozon в плане заражения не опасны.
Менингококковая инфекция опасна тем, что может вызывать инфекционный менингит, отмечает доктор.
— Это воспаление мозговых оболочек и инфекционно-токсический шок, — говорит Василий Андреев. — Также менингококковая инфекция в некоторых случаях может заканчиваться летальным исходом или сделать человека инвалидом.
Менингит
Симптомы менингита похожи на проявления ОРВИ. Он может начаться с насморка, боли в горле, дискомфорта в животе. Чуть позже появляются тошнота и рвота, которые не связаны с приемами пищи, усиливается головная боль.
Голова болит мучительно — распирает затылок, отдает в шею. Боль усугубляется при резком шуме, прикосновениях к телу, включению света. Пациенты не говорят, лежат в тихой темной комнате с закрытыми глазами и ушами. У детей могут быть судорожные приступы.
Подтвердить диагноз менингит и определить причину воспаления можно только после люмбальной пункции и получения образца ликвора.