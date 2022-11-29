Роспотребнадзор сообщил об обнаружении случаев инфекционного менингита в Московской области у сотрудников Ozon. С клинической картиной инфекции в больницу доставлены 11 человек. Кроме того, выявлено еще 15 человек с признаками ОРВИ, их госпитализировали, за ними наблюдают медики, проводятся лабораторные исследования.

Сообщается, что для сотрудников склада организовали вакцинацию и профилактическую антибиотикотерапию. Проводится медосмотр и дезинфекция. Ситуация находится на строгом контроле Управления Роспотребнадзора по Московской области.