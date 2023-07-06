Кардиолог Колиев назвал 4 привычки, которые не дадут умереть от инфаркта в расцвете лет

Во Всемирный день кардиолога, который отмечается 6 июля, врач-кардиолог Вячеслав Колиев рассказал, как изменить свою жизнь, чтобы не умереть от инфаркта раньше времени.
Кардиолог АО «Медицина» (Клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук
1. Не забывайте про утреннюю разминку
Необязательно делать часовую зарядку, даже небольшой комплекс упражнений пойдет на пользу.
2. Больше ходите пешком
Если вы пользуетесь общественным транспортом, лучше выходить за 1-2 остановки и идти пешком. Если вы часто ездите на машине, можно оставлять автомобиль подальше от дома или работы и добираться до конечной точки пешком.
По возможности старайтесь реже пользоваться лифтом, лучше поднимайтесь и спускайтесь по лестнице.
3. Будьте активными
Самая главная задача — сделать эту активность ежедневной привычкой. Найдите любимый вид физических занятий. Это может быть скандинавская ходьба, плавание или что-то еще, что вам нравится. Такое полезное хобби поможет повысить выносливость и улучшить самочувствие, а вместе с этим сильно изменить прогнозы на ваши следующие 10-20 лет в лучшую сторону.
Кстати, физнагрузки также помогут заядлым курильщикам легче перенести отказ от сигарет. Проблема набора веса часто беспокоит бросающих курить. Дело в том, что никотин подавляет чувство аппетита, поэтому после отказа от вредной привычки люди начинают заедать его отсутствие. Регулярная физическая активность нивелирует эти изменения в образе жизни.
4. Откажитесь от фастфуда и полуфабрикатов
Употребление фастфуда, полуфабрикатов, продуктов с большим содержанием консервантов, соли и трансжиров приводит к развитию атеросклероза и, как следствие, к сердечно-сосудистым заболеваниям, включая ишемическую болезнь сердца, инфаркт и инсульт.
Помните, что вашему сердцу нужен разнообразный рацион. Как можно чаще включайте в меню продукты с большим количеством «правильных» жиров, клетчатки и витаминов.
Как распознать инфаркт
По словам Вячеслава Колиева, один из самых главных симптомов инфаркта — давящие, сжимающие или жгущие боли в области груди при физической нагрузке, которые проходят в состоянии покоя.
Также на угрозу сердечного приступа могут указывать сильная одышка даже при минимальной нагрузке или в целом непереносимость физнагрузок без каких-либо видимых причин.
Какие еще симптомы могут появиться за несколько дней до инфаркта, рассказывала ранее кардиолог Анна Кореневич.
К слову
По статистике, четыре из пяти смертей от сердечно-сосудистых заболеваний приходятся на инфаркты и инсульты. Причем в каждом третьем случае умирают люди в возрасте 40-45 лет, и это в основном мужчины.