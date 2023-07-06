Кардиолог Колиев назвал 4 привычки, которые не дадут умереть от инфаркта в расцвете лет

Самая главная задача — сделать эту активность ежедневной привычкой. Найдите любимый вид физических занятий. Это может быть скандинавская ходьба, плавание или что-то еще, что вам нравится. Такое полезное хобби поможет повысить выносливость и улучшить самочувствие, а вместе с этим сильно изменить прогнозы на ваши следующие 10-20 лет в лучшую сторону.