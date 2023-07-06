Снижают холестерин и спасают от тромбов: 6 специй, которые должны быть у каждой хозяйки

Корицу иногда называют природным катализатором метаболизма. Считается, что она притупляет чувство голода, помогает снизить уровень холестерина в крови и улучшает процесс переваривания жирной пищи. Корица содержит вещества, расширяющие стенки сосудов, благодаря этому у человека может снизиться давление. При этом гипотоникам следует употреблять ее с осторожностью. И не путайте корицу с кассией — про их отличия можно узнать по ссылке.