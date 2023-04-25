Врачи не могли помочь: эти опасные инфекции век назад были смертельным приговором для детей

Человечество смогло ощутить себя в безопасности благодаря появлению антибиотиков, массовому производству лекарств и, конечно, вакцинации.
Об опаснейших инфекциях, которые убивали детей сто лет назад и с которыми справиться медики не могли, рассказывает врач.
Дерматовенеролог, врач-эксперт Лаборатории «Гемотест», член Европейского общества детских дерматологов (European Society for Pediatric Dermatology)Подробнее
Корь
Корь — очень заразная вирусная инфекция, которая легко передается от человека к человеку. До появления вакцины эпидемии кори вспыхивали регулярно, унося каждый раз по 2–2,5 миллиона жизней детей и взрослых. По оценкам ВОЗ, только в XXI веке благодаря вакцинации удалось избежать более 20 миллионов смертей.
Корь проявляется респираторными симптомами (кашель, насморк) и характерной красной сыпью. Но погибают пациенты из-за осложнений — например, из-за острого воспаления печени, оболочки мозга или сердечной мышцы. Особенно подвержены осложнениям взрослые старше 30 лет и малыши до 5 лет. Специального лечения кори нет, врач назначает препараты для борьбы с симптомами.
Для защиты от опасного вируса детям до года делают прививку, повторяют ее в 6 лет. Двухэтапная вакцинация формирует иммунитет, который сохраняется 10–18 лет, затем нужно ревакцинироваться.
Натуральная оспа
Натуральная или черная оспа — очень заразное вирусное заболевание, которое до середины ХХ века было распространено по всему миру. Проявлялась лихорадкой, сильной головной болью и черными пузырями с жидкостью на коже и слизистых оболочках.
Эпидемии вспыхивали осенью или зимой, иногда уничтожая целые поселения и города. При этом специфическое лекарство от инфекции так и не изобрели — лечили симптоматически. Из-за этого, а также из-за тяжелого течения болезни 30% непривитых больных погибали, многие получали смертельные осложнения, например воспаление мозговой ткани. У выздоровевших на коже оставались рубцы — оспины.
Сегодня черная оспа ушла в историю и больше не может проявиться естественным образом: вирус Variola уничтожен на всей планете. Достичь такого результата удалось благодаря вакцинации, которую под эгидой ВОЗ проводили по всему миру в 1967 году. Через 10 лет был зарегистрирован последний случай черной оспы.
Туберкулез
Туберкулез вызывает микобактерия — палочка Коха, поэтому до изобретения антибиотиков справиться с инфекцией было практически невозможно. Современные врачи после подтверждения диагноза назначают пациенту курс препаратов по строгой схеме. По данным ВОЗ, за первые 20 лет XXI века благодаря ранней диагностике и лечению было спасено 60 миллионов жизней.
Но даже при нынешних достижениях науки туберкулез входит в топ-10 причин смерти в мире. При этом лечить инфекцию у детей и подростков сложнее, чем у взрослых: болезнь у ребенка протекает тяжелее из-за особенностей работы иммунной системы, которая не способна сразу ограничить очаг инфекции.
Чтобы замедлить распространение инфекции, в России всем малышам в роддоме делают прививку БЦЖ. Первичная профилактика не гарантирует 100%-го иммунитета, но помогает снизить риск тяжелой формы и исключить осложнения, например сепсис или менингит.
Бешенство
Бешенство — вирусная инфекция с тяжелым поражением нервной системы и со стопроцентным летальным исходом. Один из симптомов бешенства — спазм мышц глотки при попытке пить. Эффективных методов лечения не существует, поэтому страдания умирающего облегчают симптоматически.
Людям вирус передается после укуса бешеного животного, чаще всего собаки или лисы либо при попадании его слюны на поврежденную кожу. У детей бешенство развивается быстрее, чем у взрослых: довольно скоро возникают судороги и паралич, а смерть может наступить уже через сутки после начала болезни.
Записи о симптомах бешенства находили еще в древнеегипетских книгах. Во все времена уничтожали взбесившихся животных, прижигали места укуса. Но этих мер было недостаточно: все без исключения укушенные умирали, пока в конце XIX века Луи Пастер не изобрел вакцину. Современный препарат вводят сразу после укуса, а затем на 3, 7, 14, 30 и 90-й день. Если следовать такой схеме, бешенство не разовьется.
Чума
Чума — бактериальная инфекция, убившая миллионы людей в Средние века. Сейчас болезнь контролируют с помощью вакцинации жителей эндемичных районов. Например, в РФ периодически возникают природные очаги чумной инфекции в Горном Алтае, Дагестане, Кабардино-Балкарии и Ингушетии.
Человек заражается от мелких млекопитающих, при укусе инфицированной блохи или воздушно-капельным путем от других людей. Максимум через неделю появляются симптомы болезни: сильная головная боль, температура, синяки под глазами и белый налет на языке, иногда развивается сепсис, нарушается сознание, появляются галлюцинации.
Обе формы чумы — легочная и бубонная — хорошо поддаются лечению антибиотиками на ранней стадии. На поздних стадиях, когда бактерия уже попала в кровоток, процент летальности довольно высокий, особенно среди детей: для легочной формы — 30–100%, для бубонной — 30–60%.
Не заболеть чумой и сохранить жизнь помогает вакцина. Делать прививку можно всем взрослым и детям с двух лет, если в регионе объявлена эпидемия чумы. Поствакцинальный иммунитет сохраняется 6 месяцев.