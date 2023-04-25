Врачи не могли помочь: эти опасные инфекции век назад были смертельным приговором для детей

Записи о симптомах бешенства находили еще в древнеегипетских книгах. Во все времена уничтожали взбесившихся животных, прижигали места укуса. Но этих мер было недостаточно: все без исключения укушенные умирали, пока в конце XIX века Луи Пастер не изобрел вакцину. Современный препарат вводят сразу после укуса, а затем на 3, 7, 14, 30 и 90-й день. Если следовать такой схеме, бешенство не разовьется.