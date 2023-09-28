Педиатр Волков объяснил, как вылечить насморк у грудничка

Даже если младенец не простужен, вы все же можете попытаться помочь ему. Врачи советуют поддерживать в комнате влажность на уровне 50-60% и температуру в районе 21-22 °С . Чтобы соблюсти эти условия, пока ребенка нет в комнате, ее нужно проветривать.