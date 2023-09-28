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Педиатр Волков объяснил, как вылечить насморк у грудничка

Главное, перед тем как принимать решительные меры, — разобраться, не имеете ли вы дело с обычным рефлекторным чиханием и сопением. Терапевты призывают родителей не путать эти проявления с осенней простудой.

28 сентября 2023
Как вылечить насморк у грудничка
Источник:
iStockphoto

Груднички часто сопят и чихают, однако это вовсе не значит, что они болеют. Педиатр Никита Волков объясняет: это физиологический насморк, так как у новорожденных очень узкие носовые ходы, поэтому дыхание затруднено.

Как облегчить состояние ребенка

Даже если младенец не простужен, вы все же можете попытаться помочь ему. Врачи советуют поддерживать в комнате влажность на уровне 50-60% и температуру в районе 21-22 °С. Чтобы соблюсти эти условия, пока ребенка нет в комнате, ее нужно проветривать.

Хорошим лайфхаком станет и приобретение увлажнителя воздуха. Главное — посмотреть, на какую площадь помещения он рассчитан. Никита Волков отмечает, что аппарат облегчит дыхание ребенку, так как слизистая в носу перестанет пересыхать и на ней не будут образовываться корочки. Особенно это актуально осенью и зимой, когда включают отопление.

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Дополнительно родителям помогут стерильные изотонические солевые растворы для промывания носа, если на слизистой все-таки есть корочки. Для младенцев нужно покупать их только в виде капель. Препарат закапывают в каждую ноздрю, а потом промокают выделения салфеткой.

Если это все-таки ОРВИ или инфекция

Разумеется, грудничок может хлюпать носом не только из-за узких носовых ходов. Иногда виной тому ОРВИ, бактериальная инфекция, вазомоторный ринит и аллергия.

Поэтому, чтобы точно понять, что провоцирует насморк, стоит показать младенца врачу и точно описать симптоматику. Стоит сделать это быстрее, если присоединились высокая температура и покашливание. Лечение педиатр подберет индивидуально, народными рецептами злоупотреблять не стоит.

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Если насморк очень сильный, врач может посоветовать купить назальный аспиратор — механический, электронный или вакуумный, он позволяет удалить избыточную слизь из носа. Иногда прописывают сосудосуживающие капли, чтобы уменьшить отек носа и облегчить дыхание, но применять препарат нельзя дольше 3-5 дней.

По материалам Parents

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