Педиатр Волков объяснил, как вылечить насморк у грудничка

Груднички часто сопят и чихают, однако это вовсе не значит, что они болеют. Педиатр Никита Волков объясняет: это физиологический насморк, так как у новорожденных очень узкие носовые ходы, поэтому дыхание затруднено.
Как облегчить состояние ребенка
Даже если младенец не простужен, вы все же можете попытаться помочь ему. Врачи советуют поддерживать в комнате влажность на уровне 50-60% и температуру в районе 21-22 °С. Чтобы соблюсти эти условия, пока ребенка нет в комнате, ее нужно проветривать.
Хорошим лайфхаком станет и приобретение увлажнителя воздуха. Главное — посмотреть, на какую площадь помещения он рассчитан. Никита Волков отмечает, что аппарат облегчит дыхание ребенку, так как слизистая в носу перестанет пересыхать и на ней не будут образовываться корочки. Особенно это актуально осенью и зимой, когда включают отопление.
Дополнительно родителям помогут стерильные изотонические солевые растворы для промывания носа, если на слизистой все-таки есть корочки. Для младенцев нужно покупать их только в виде капель. Препарат закапывают в каждую ноздрю, а потом промокают выделения салфеткой.
Если это все-таки ОРВИ или инфекция
Разумеется, грудничок может хлюпать носом не только из-за узких носовых ходов. Иногда виной тому ОРВИ, бактериальная инфекция, вазомоторный ринит и аллергия.
Поэтому, чтобы точно понять, что провоцирует насморк, стоит показать младенца врачу и точно описать симптоматику. Стоит сделать это быстрее, если присоединились высокая температура и покашливание. Лечение педиатр подберет индивидуально, народными рецептами злоупотреблять не стоит.
Если насморк очень сильный, врач может посоветовать купить назальный аспиратор — механический, электронный или вакуумный, он позволяет удалить избыточную слизь из носа. Иногда прописывают сосудосуживающие капли, чтобы уменьшить отек носа и облегчить дыхание, но применять препарат нельзя дольше 3-5 дней.