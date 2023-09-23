Ребенок часто болеет: педиатр Маркова назвала 3 признака, когда это не норма

Любые исключения из этой схемы педиатры считают не совсем нормальными. Насторожиться стоит, если в пятилетнем возрасте малыш болеет так же часто, как и в трехлетнем, но при этом не менял ни садик, ни образ жизни. Или если иммунитет никак не может «войти в строй» после поступления ребенка в школу.