Ребенок часто болеет: педиатр Маркова назвала 3 признака, когда это не норма

Если дети буквально не вылезают из «болячек», особенно начиная ходить в детский сад, это очень тревожит родителей. Но не всегда частые болезни — это признак опасности и проблем со здоровьем.
Чем младше дети, тем чаще они контактируют с вирусами, которые им незнакомы, к которым у них нет иммунной защиты, поэтому они ее формируют через болезни.
Но все же есть несколько ситуаций, когда частые простуды и другие инфекции — это не норма и нужно обратить на это внимание. Подробнее об этом рассказала Дарья Маркова, педиатр, детский гастроэнтеролог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге.
Врач-педиатр, заместитель директора по педиатрии в СМ-Клинике в Санкт-Петербурге
Как работает иммунитет
«Череда простуд и ОРВИ — часть естественного процесса формирования иммунной системы ребенка. Детский организм до определенного времени не умеет давать отпор вирусам и микробам, и, чтобы научиться этому, ему нужно время», — объясняет врач.
Иммунитет человека бывает врожденным и приобретенным. Врожденный развивается еще в младенческом возрасте, в первые полгода жизни. Приобретенный складывается в результате продолжительных «тренировок»: знакомства и взаимодействия с патогенными микроорганизмами. Его основная задача — формирование клеток памяти. Они в буквальном смысле слова запоминают белки чужеродных бактерий и вирусов и в дальнейшем могут эффективнее распознавать их и противостоять им.
Но чтобы механизм сработал, с патогеном сначала нужно познакомиться. Это знакомство зачастую и оборачивается болезнью. При этом важно учитывать, что патогенных микроорганизмов в мире великое множество.
Только вирусов-возбудителей ОРВИ в мире насчитывается около двух сотен. Поэтому для формирования иммунитета ребенку требуется переболеть неоднократно, даже не 10 или 20 раз.
Как понять, что ребенок болеет слишком много
1. Это случается чаще 10–12 раз в год
Понятие нормы в вопросе детских болезней довольно условное. В отечественной практике к часто болеющим относят маленьких пациентов, которые болеют чаще 12 раз в год.
Количество допустимых простуд зависит и от возраста ребенка. В детском саду болеют чаще, чем в школе. Если ребенок оказывается на больничном чаще одного раза в месяц, это повод задуматься и обратиться с проблемой к педиатру. Причем учитывать стоит именно заболевания, сопровождающиеся подъемом температуры тела, а не простой насморк, который проходит за несколько дней.
2. Болезни длятся дольше двух недель и проходят с осложнениями
В норме вирусная инфекция длится у ребенка от 7 до 14 дней, при этом выраженные симптомы держатся 3-10 дней. Более продолжительные заболевания — признак нарушений в работе организма в целом и иммунитета в частности.
То же самое касается и осложнений. Кашель, насморк, заложенность в ушах — нормальные симптомы простуды. Однако они не должны раз за разом перерастать в гайморит, пневмонию или бронхит. Это уже тревожный звоночек.
3. Ребенок не болеет меньше по мере взросления
Заболеваемость среди детей обычно идет по следующей схеме.
Пик количества болезней приходится на возраст 3–4 лет, когда ребенок идет в детский сад и начинает активно знакомиться с вирусами.
К 5–6 годам иммунная система постепенно адаптируется, и эпизодов заболеваний становится меньше.
С началом школы в жизни ребенка начинается новый виток. Смена детского коллектива, новый режим дня, непривычная нагрузка становятся встряской для детского организма. В этот момент ребенок может начать болеть чуть чаще, но вскоре ситуация все равно выравнивается.
Любые исключения — повод для обследования
Любые исключения из этой схемы педиатры считают не совсем нормальными. Насторожиться стоит, если в пятилетнем возрасте малыш болеет так же часто, как и в трехлетнем, но при этом не менял ни садик, ни образ жизни. Или если иммунитет никак не может «войти в строй» после поступления ребенка в школу.
Это может быть признаком того, что предыдущие эпизоды заболеваний лечили неправильно. Например, если ребенка пичкали антибиотиками при обычных, неосложненных вирусных инфекциях.
«Отсутствие адекватного лечения нарушает нормальный процесс „обучения“ иммунных клеток, из-за чего те не могут грамотно реагировать на последующие вирусные атаки», — резюмирует врач.