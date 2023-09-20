Есть такой термин — «аддиктивная личность», который как раз и обозначает человека, склонного к развитию разного рода зависимостей. Не важно, будь то злоупотребление психоактивными веществами, в том числе алкоголем, или очень сильное стремление к определенному поведению независимо от затрат и негативных последствий. Такие люди могут говорить, что хорошего много не бывает, — просто не хотят они себя лишать удовольствия, и все тут.