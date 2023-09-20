Есть такой термин — «аддиктивная личность», который как раз и обозначает человека, склонного к развитию разного рода зависимостей. Не важно, будь то злоупотребление психоактивными веществами, в том числе алкоголем, или очень сильное стремление к определенному поведению независимо от затрат и негативных последствий. Такие люди могут говорить, что хорошего много не бывает, — просто не хотят они себя лишать удовольствия, и все тут.
Конечно, разовые акции не в счет. По словам клинического консультанта Брайена Глисона, не стоит, например, считать зависимостью, если вы периодически наслаждаетесь бокалом вина за ужином или время от времени покупаете лотерейный билет.
На самом деле зависимость проявляется невозможностью себя контролировать, когда человек не может сказать «нет» своему страстному увлечению и вовремя остановиться, даже если его увлечение буквально разоряет его или может плачевно закончиться — вплоть до потери здоровья, отношений, друзей, работы.
Как говорит специалист, аддиктивная личность не поддается диагностике: нет ни одной черты характера, которая бы стопроцентно приводила к зависимости. Однако есть комплекс характеристик, факторов окружающей среды и состояний здоровья, которые делают человека склонным к ее развитию.
Вот какой список характеристик
любовь к приключениям и острым ощущениям;
синдром дефицита внимания;
склонность к секретам и лжи;
стремление к немедленному удовлетворению своих желаний;
трудности с принятием ответственности;
трудности с самоконтролем;
умение легко поддаваться рискованному поведению;
наличие травм в раннем детстве;
наличие неблагоприятной семейной истории, когда кто-то из близких родственников тоже страдал зависимостью;
импульсивность;
состояние психического здоровья — например, повышенная тревожность или депрессия.
Как отмечает клинический консультант, не у всех людей с этими чертами обязательно разовьется зависимость, несколько из них и даже все они не могут предсказать судьбу. На вероятность возникновения аддиктивного поведения влияют как личные решения человека, так и другие факторы: окружение, поддержка близких, генетика.
Некоторые зависимости развиваются очень быстро и сразу становятся заметными для близких, другие же могут прогрессировать месяцами и даже годами. В этом случае окружающим трудно заподозрить, что увлечение близкого человека перестало быть здоровым. А еще всегда важно помнить: люди с зависимостью часто последними осознают, что у них есть проблема и что они потеряли контроль.
К слову
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