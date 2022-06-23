Не просто имидж «плохого мальчика»: 7 признаков, по которым можно распознать социопата

Вряд ли поднимется по карьерной лестнице

Как рассказала Сюзанна Деггес-Уайт, доктор философии, профессор Университета Северного Иллинойса изданию Psychology Today, страдающие антисоциальным расстройством личности не заботятся о том, как их действия скажутся на других. Если у них есть цель, они выбирают любые средства, чтобы получить желаемое, и их не волнуют возможные последствия для другого человека.

Такие люди без колебаний обманывают других, если это нужно для достижения цели . Они могут рисковать собственной и чужой безопасностью, а также заниматься опасной или даже криминальной деятельностью. Еще они живут настоящим и будут пользоваться своим обаянием, а иногда и силой, чтобы использовать других людей. Также среди отличительных черт социопатов — импульсивность и враждебность. При этом вовсе не значит, что они не знают о существовании правил — они просто не хотят им следовать.

По словам специалиста, социопаты вряд ли поднимутся по карьерной лестнице. Это связано с тем, что, скорее всего, они мало заинтересованы в том, чтобы оправдывать чьи-то ожидания или следовать правилам. Они могут желать успеха, но при этом смотрят на него с позиции эгоиста: не стремятся приходить вовремя на работу или выполнять поставленные задачи. И хотя такие люди могут использовать свои способности манипулировать и обманывать, чтобы получить работу, вместе с импульсивностью и раздражительностью эти способности приводят к тому, что они так же быстро ее потеряют.

Может казаться обаятельным и привлекательным

Эксперт утверждает, что люди с антисоциальным расстройством личности первоначально кажутся очень привлекательными благодаря популярному имиджу «плохого мальчика» или «плохой девчонки». Кого-то могут соблазнить их пренебрежение правилами, новизна, которую они могут дать. Но отношения с такими людьми, как правило, не рассчитаны на длительную перспективу. Часто из-за того, что социопаты не могут по-настоящему заботиться о чувствах другого человека и склонны ценить отношения только как средство достижения своих целей. И когда они не смогут больше получать желаемое, они закончат отношения и пойдут дальше, не думая о прошлом.