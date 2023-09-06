В Петербурге собираются выделить деньги на защиту детей от РС-инфекции

В петербургском Мариинском дворце накануне прошел круглый стол «Актуальные вопросы организации иммунопрофилактики против респиратнорно-синцитиальной вирусной инфекции у детей групп риска». Участие в нем приняли депутаты, заместитель председателя Комитета по здравоохранению Андрей Сарана, главврачи и сотрудники городских больниц. Инициатива провести эту встречу принадлежит Ассоциации клинических фармакологов Санкт-Петербурга.
Респираторно-синцитиальная инфекция (РСВИ) вызывает воспаление нижних отделов дыхательных путей, катаральный и интоксикационные синдромы. Типичные симптомы — субфебрильная температура, слабость, сухой приступообразный кашель, одышка.
Участники круглого стола обсудили заболеваемость и смертность самых маленьких горожан от тяжелых респираторных инфекций. Также эксперты затронули вопросы предотвращения тяжелых последствий РСВИ, обеспечения иммунопрофилактики. Обсудили и то, какую роль больницы играют в эволюции системы лекарственного обеспечения.
Сам по себе РСВ человека лидирует в рейтинге причин инфекций нижних дыхательных путей у новорожденных и детей. Смертность от инфекций по статистике находится на четвертом месте по распространенности в структуре детской смертности. 7% от этого числа как раз связаны с РСВИ. Причем в Санкт-Петербурге ситуация еще хуже: смертность в 1,5 раза выше, чем в целом по России.
Существует эффективная иммунопрофилактика этой инфекции: препарат нужно ввести 5 раз с интервалом в месяц. Как отмечает директор Института перинатологии и педиатрии НМИЦ им. В.А. Алмазова Татьяна Первунина, массовая иммунизация позволяет на 55% снизить частоту госпитализаций, на 40% сокращает количество дней кислородотерапии у детей до 1 года, на 70% снижает смертность.
К сожалению, в Петербурге с иммунизацией против РС-инфекции все пока не слишком хорошо: если в России в текущем году иммунизировано 19% детей из группы риска, то показатель в городе ниже — только 10%.
Первый зампредседателя петербургского Комитета по здравоохранению Андрей Сарана заявил, что для обеспечения иммунизации потребуется около 270-300 миллионов рублей ежегодно.
«Это даст как минимум 120-140 детей здоровыми, которые сегодня поступают в реанимации, тяжело болеют, некоторые погибают», — пояснил он.
По результатам стола была принята резолюция. Комитету по здравоохранению предстоит подсчитать количество всех детей, для которых РС-инфекция может быть особенно опасной. Также представители комитета должны будут разработать и внедрить план для проведения иммунопрофилактики, разработать маршрутизацию пациентов и определить сроки. А в правительстве и Законодательном собрании города должны будут рассмотреть предложенный комитетом план и принять решение при подготовке проекта закона о бюджете Санкт-Петербурга на следующий год и плановый период — 2025 и 2026 годы.