В Петербурге собираются выделить деньги на защиту детей от РС-инфекции

По результатам стола была принята резолюция. Комитету по здравоохранению предстоит подсчитать количество всех детей, для которых РС-инфекция может быть особенно опасной. Также представители комитета должны будут разработать и внедрить план для проведения иммунопрофилактики, разработать маршрутизацию пациентов и определить сроки. А в правительстве и Законодательном собрании города должны будут рассмотреть предложенный комитетом план и принять решение при подготовке проекта закона о бюджете Санкт-Петербурга на следующий год и плановый период — 2025 и 2026 годы.