Родители об этом даже не задумываются: чем опасны для детей прыжки на батуте

Летом на детских площадках и зимой в закрытых помещениях малыши и школьники обожают прыгать на батутах. Желание ребенка часами предаваться этому увлекательному занятию даже побуждает родителей покупать домашние или дачные сетки для прыжков.
Но прежде, чем позволить малышу отправиться в батутный центр или от души прыгать дома и на улице, стоит узнать, чем опасно такое развлечение. Рассказывает Павел Сергеевич Семиченков, ортопед, травматолог, эксперт по лечению вальгуса и осанки.
Врач высшей категории, ортопед, травматолог, эксперт по лечению вальгуса и осанки, основатель медицинского центра «Кипарис» и сети оздоровительных центров «Кипарис+»Личный сайт
Нужна разминка — это правило
«Прыжки на батуте чреваты множеством опасностей и неприятных сюрпризов, — считает травматолог-ортопед Павел Семиченков. — Прежде всего важно понимать, что чаще всего батуты, установленные в развлекательных детских центрах, — это специальный спортивный инвентарь. Поэтому их прямое назначение — занятие спортом под руководством тренеров, но никак не использование неподготовленными новичками, да еще нередко — без контроля родителей и других взрослых.
По правилам на батутах малого диаметра можно прыгать детям начиная с 2-3 лет. Батуты диаметром свыше двух метров предназначены для детей более старшей группы, от 4 лет, отмечает врач.
«Перед началом занятий на батуте необходимо тщательно разогреваться, делать разминку, так как любой подворот коленного сустава или нестабильность стопы может привести к травме», — предупреждает доктор.
Травма, о которой даже не задумываются
«Наиболее частые травмы, которые дети, подростки, да иногда и сами взрослые получают на батутах, — это повреждение связок голеностопного, коленного сустава, травмы лицевого отдела черепа», — говорит Павел Семиченков.
Есть и другие опасности, о которых родители даже не задумываются.
«Зачастую ребенок может сам себя ударить коленом во время прыжка и повредить челюсть или выбить зубы, — предупреждает врач. — Еще страшнее, что иногда дети вылетают за пределы батутной зоны и получают множественные травмы, вплоть до переломов конечностей и сотрясения головного мозга».
Если есть вальгус
«Особые требования должны быть к батутам, на которых прыгают дети с вальгусной деформацией стопы, — рассказывает Павел Семиченков. — Дети с вальгусом стоп до 5 лет должны использовать батуты малого диаметра — до 1,5 метра. Дело в том, что батут, продавливаясь, оказывает дополнительную нагрузку на стопы и коленные суставы, а также усиливает положение стоп в вальгусной позиции. Это может привести к острым травмам, а также сильным болям в ногах и пояснице».
Как понять, что у ребенка есть вальгус? Внешне он проявляется разворотом пальцев и пятки наружу, заваливанием стопы внутрь. Также малыш может регулярно жаловаться на боль в ногах и усталость.