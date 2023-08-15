Родители об этом даже не задумываются: чем опасны для детей прыжки на батуте

«Особые требования должны быть к батутам, на которых прыгают дети с вальгусной деформацией стопы, — рассказывает Павел Семиченков. — Дети с вальгусом стоп до 5 лет должны использовать батуты малого диаметра — до 1,5 метра. Дело в том, что батут, продавливаясь, оказывает дополнительную нагрузку на стопы и коленные суставы, а также усиливает положение стоп в вальгусной позиции. Это может привести к острым травмам, а также сильным болям в ногах и пояснице».