В Университете Лафборо нашли признак, который указывает на деменцию за 12 лет до диагноза

Раньше, чем потеря памяти

Почему так происходит? Дело в том, что токсичные амилоидные бляшки, которые связаны с болезнью Альцгеймера, могут в первую очередь поражать области мозга, влияющие на зрение.

Принято считать одним из самых ранних симптомов недуга проблемы с памятью, однако нередко части мозга, связанные с запоминанием, повреждаются позже, по мере прогрессирования болезни.

Именно поэтому проверка зрения может помочь гораздо раньше заподозрить неладное.