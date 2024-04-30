Часть тела, о которой нужно особенно заботиться, чтобы снизить риск деменции

«Это не означает, что бактерии останутся там жить и размножаться. Я лишь говорю, что любые бактерии могут путешествовать куда угодно. Однако наши исследования показали: даже если бактерии на время проникнут в мозг, а затем покинут его, они обладают способностью воздействовать на клетки этого органа» , — говорит Альп Кантарчи.