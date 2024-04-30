Часть тела, о которой нужно особенно заботиться, чтобы снизить риск деменции

Оказывается, правильная гигиена полости рта — это не только защита зубов, но и один из способов профилактики более 50 тяжелых заболеваний, включая болезнь Альцгеймера.
Профессор, ученый, хирург-стоматолог, исследователь здоровья полости рта, пародонтолог, хирург, старший сотрудник Института Форсайта
«Это шокирует… Но если вы пренебрегаете здоровьем полости рта, вы увеличиваете риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, слабоумия и других патологий в любой части вашего тела», — говорит профессор Альп Кантарчи в подкасте
Когда говорят о поддержании здоровья полости рта, подразумевают лишь чистку зубов. Но эксперт с этим не согласен: «Зубы — это только одна часть уравнения. Нужно чистить не только зубы, но и десны, язык — на нем скапливается множество бактерий, которые создают проблемы и для здоровья полости рта, и для всего организма».
Профессор учит: вы не только чистите зубы щеткой, но также пользуйтесь нитью, и ополаскивателем для рта.
Однако все эти меры не помогут, если есть проблемы со слюноотделением.
«Слюна также является частью здоровья вашей полости рта. Когда у человека плохое слюноотделение, он не может защититься о бактерий», — объясняет Альп Кантарчи.
Слюна содержит множество ферментов, которые нужны для пищеварения. А когда ее мало, продукты во рту не перерабатываются.
«Если у вас низкий уровень слюны, у вас будет кариес, — уверяет врач. — Слюна защищает ваши зубы от разрушения. Кроме того, раны в полости рта заживают гораздо быстрее, чем на других частях тела, как раз благодаря слюне».
И все-таки: как здоровье полости рта отражается на риске деменции?
Наш мозг имеет гематоэнцефалический барьер, который защищает его клетки от чужеродных, ядовитых веществ, проникающих в кровь. Однако эта преграда не дает стопроцентной защиты.
«Сейчас мы знаем, что гематоэнцефалический барьер не является статичным. Кровь и ее содержимое могут поступать в мозг. Поэтому неудивительно, что в него проникают и бактерии из других частей тела», — объясняет профессор.
А так как рот является резервуаром для многочисленных микроорганизмов (их у нас около 700 видов), то при болезнях десен вредные бактерии попадают в кровоток, а с ним могут проникнуть и в мозг.
«Это не означает, что бактерии останутся там жить и размножаться. Я лишь говорю, что любые бактерии могут путешествовать куда угодно. Однако наши исследования показали: даже если бактерии на время проникнут в мозг, а затем покинут его, они обладают способностью воздействовать на клетки этого органа», — говорит Альп Кантарчи.
Бактерии могут стимулировать воспаление в мозге, что является одной из основных причин развития деменции».
Кроме того, эти микроорганизмы способны нарушить работу микроглии. Это иммунные клетки в мозге, которые избавляют от амилоидных бляшек — причины болезни Альцгеймера.
«Если ваши десны кровоточат, во время чистки зубов вы заносите в свой организм все микробы, которые находятся у вас во рту, — говорит профессор. — Поэтому при заболеваниях десен необходимо немедленно обратиться к пародонтологу. Хорошая новость в том, что болезни десен лечатся».