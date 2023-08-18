Как проверить свое здоровье по виду и привкусу слюны: семь тревожных звоночков

У слюны очень много функций. Она защищает полость рта во время еды и речи, поддерживает гигиену, сдерживая рост количества микробов во рту.
«Это также невоспетый герой пищеварения, —
В норме слюна, в основном состоящая из воды, прозрачная и не вязкая. Но проблемы со здоровьем могут повлиять как на количество вырабатываемой слюны, так и на ее качество. В частности, консистенцию меняют инфекции, аутоиммунные заболевания, обезвоживание.
Вот 7 моментов, которые должны насторожить.
Нечем сплюнуть
Ксеростомия, или сухость во рту — это, как правило, признак обезвоживания или побочный эффект ряда лекарств.
«Они влияют на выработку и секрецию слюны и приводят к сухости во рту, — говорит доктор Глессинг. — В частности, это лекарства от артериального давления, диуретики, антидепрессанты, антигистаминные, а также некоторые обезболивающие и тревожные препараты».
Кроме того, при ксеростомии стоит исключить диабет.
«Считается, что повышенный уровень глюкозы (сахара) вызывает дисбаланс в составе слюны, а сам диабет вызывает снижение функции слюнных желез», — поясняет эксперт.
Еще одной возможной причиной чрезмерной сухости называют аутоиммунное заболевание — синдром Шегрена. Это хроническое мультисистемное воспаление, которое поражает слезные и слюнные железы. В таком случае у человека нет не только слюны, но и слез.
Слюны слишком много
Во-первых, это неприятно. Во-вторых, это может быть скрытым признаком кислотного рефлюкса или гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ). Ее симптом — внезапный прилив слюны с примесью желудочной кислоты.
С другой стороны, вам может только казаться, что слюны много. На самом деле вы ее просто недостаточно сглатываете. Нарушение рефлекса глотания — самый частый случай. Обычно такая проблема существует у людей с неврологическими заболеваниями и требует консультации у врача.
Ну и самый безобидный вариант — беременность. Врачи до сих не понимают почему, но птиализм, или гиперсаливация, — это второй по частоте симптом токсикоза первого триместра (первый, конечно, тошнота).
В слюне примеси крови
Бывает, что вы сплевываете кровью, если, например, поцарапали десны зубной щеткой. Но самая частая причина — плохая гигиена полости рта и гингивит, то есть воспаление десен. Второе место занимает афтозный стоматит и язвочки в полости рта.
«Они могут быть случайными, а могут быть вызваны системными заболеваниями, например болезнью Крона или целиакией, — предупреждает Глессинг. — Диеты с низким содержанием витамина B12, фолиевой кислоты, железа или цинка также могут привести к повреждению слизистой оболочки рта и крови в слюне».
Привкус у слюны кислый и металлический
Это тоже может быть признаком кислотного рефлюкса. Привкус слюне в таком случае придает желудочный сок, который забрасывается обратно в пищевод. Среди других частых причин — гормональные сдвиги при беременности, поллиноз, он же сенная лихорадка, а также дефицит витамина B12, который влияет на нервную систему.
Из более серьезных причин — проблемы с почками или печенью.
«В таком случае люди чувствуют металлический привкус из-за того, что из организма плохо выводятся отходы жизнедеятельности», — говорит врач.
Слюна всегда сладкая
Если у вас во рту все время сладкий привкус, это может быть признаком неконтролируемого диабета. Высокий уровень сахара в крови провоцирует увеличение количества глюкозы в слюне.
Также сладкий привкус дают бактериальные или вирусные инфекции верхних дыхательных путей: они просто мешают мозгу распознавать правильные вкусы. Это же происходит из-за поврежденных сенсорных вкусовых нервов.
Слюна непрозрачная и липкая
Порой это может выглядеть так, словно ваш язык выкрасили белой краской. Возможно, причина в обезвоживании и сухости во рту. В таком случае бактерии, отмершие клетки и прочий «мусор» остаются на языке, создавая эффект белого налета.
Другая причина — инфекция полости рта. В первую очередь молочница, вызванная грибком candida albicans. Уязвимее всего диабетики: сахар в их слюне может привести к чрезмерному росту вредных дрожжей. Кроме того, баланс в ротовой полости могут нарушить антибиотики и ингаляционные кортикостероиды.
Слюна густая и тягучая
«Изменения консистенции обычно происходят из-за дисбаланса воды и других компонентов слюны, — говорит доктор Глессинг. — Возможно, вы дышите ртом — например, из-за заложенности носа, искривления перегородки или обструктивного апноэ во сне».