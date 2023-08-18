Как проверить свое здоровье по виду и привкусу слюны: семь тревожных звоночков

С другой стороны, вам может только казаться, что слюны много. На самом деле вы ее просто недостаточно сглатываете. Нарушение рефлекса глотания — самый частый случай. Обычно такая проблема существует у людей с неврологическими заболеваниями и требует консультации у врача.