Новая причуда: знаменитости заклеивают рот скотчем, чтобы лучше спать. Что об этом думают врачи

Знаменитая американская модель plus-size Эшли Грэм призналась, что заклеивает рот скотчем на время сна. Она заявила, что это позволяет ей легче уснуть, делает сон более крепким и качественным. 35-летняя мать троих детей
Моду на заклеивание ртов на ночь распространяют и блогеры. В соцсетях множатся восторженные комментарии. «Ребята, я заметила, что у меня теперь более глубокий сон, который дает мне гораздо больше энергии по утрам», —
Но вот медицинские эксперты считают, что такой способ спать может быть опасен. Как минимум, может появиться раздражение на губах, аллергия, а в худшем случае — проблемы с дыханием.
Врач-терапевт BestDoctor
Пользы нет, один вред
«Здоровый непрерывный сон составляет от 7-8 часов в сутки. Все это время человек дышит поочередно носом и ртом. Однако некоторые люди предпочитают исключать из этого цикла ротовое дыхание, пользуясь скотчем, — рассказал „Доктору Питеру“ врач-терапевт Ярослав Конышев. — Однако никакой практической точки приложения у этого действия нет, даже, скорее, так можно навредить. Это связано в первую очередь с гипоксией, создающейся на фоне недостаточной вентиляции. К головному мозгу поступает меньше снабженной кислородом крови, и, соответственно, качество сна будет ниже, он может стать прерывистым и поверхностным».
Некоторые полагают таким образом уменьшить количество микроорганизмов во рту, но по факту это ничем не подтверждается, отмечает врач.
«Сама по себе ротовая полость и близко не стерильна и населена десятками видов бактерий. Они являются частью нормофлоры человека, и как раз без их естественных функций и поддержки могут развиваться гингивиты и стоматиты — воспалительные процессы слизистой рта, — говорит Ярослав Конышев. — Помимо этого скотч может вызывать контактный дерматит в области применения, аллергические реакции. Вывод из сказанного однозначно не в пользу вычурной методики применения скотча. Лучше следите за качеством сна и здоровьем зубов привычными способами».
Как быстро уснуть — упражнение «4-7-8»
Ранее врачи рассказали о простом способе уснуть, который действует как транквилизатор. Эта техника основана на дыхательных практиках йоги (их называют «пранаяма») и называется «4-7-8».
В течение 4 секунд медленно вдыхайте через нос.
Затем на 7 секунд задерживайте дыхание.
За 8 секунд плавно выдыхайте через рот.
Важно, чтобы все это время кончик языка касался неба за передними верхними зубами.
При выдохе нужно слегка поджать губы.
При использовании этой техники обязательно вдох нужно делать тихо через нос, а выдыхать громко, с небольшим свистом, через рот.
Выдох всегда длится вдвое дольше, чем вдох.
Абсолютное время, которое вы тратите на каждую фазу, не имеет значения. Важно лишь соотношение 4-7-8.