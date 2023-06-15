Новая причуда: знаменитости заклеивают рот скотчем, чтобы лучше спать. Что об этом думают врачи

«Здоровый непрерывный сон составляет от 7-8 часов в сутки. Все это время человек дышит поочередно носом и ртом. Однако некоторые люди предпочитают исключать из этого цикла ротовое дыхание, пользуясь скотчем, — рассказал „Доктору Питеру“ врач-терапевт Ярослав Конышев. — Однако никакой практической точки приложения у этого действия нет, даже, скорее, так можно навредить. Это связано в первую очередь с гипоксией, создающейся на фоне недостаточной вентиляции . К головному мозгу поступает меньше снабженной кислородом крови, и, соответственно, качество сна будет ниже, он может стать прерывистым и поверхностным».