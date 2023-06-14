Гиперонический криз — это очень опасное состояние. Он может вызвать острый коронарный синдром, спровоцировать инсульт, отек легких, сердечную и почечную недостаточность.
Но иногда то, что часто даже сами врачи называют гипертоническим кризом, на самом деле никакого отношения к гипертонии не имеет. Так может проявляться гипертензивная реакция, считает врач-кардиопсихолог.
Реакция на скачки давления
«Причина гипертензивной реакции — резкий выброс гормонов стресса в кровь, — объяснила врач-кардиолог Анна Кореневич. — Головной мозг получает сигнал опасности и запускает универсальную реакцию, которую можно описать словами „бей или беги“. Сердце начинает биться чаще и сильнее, повышается давление, усиливается кровоток в мышцах, повышается уровень глюкозы в крови».
Но как только нервная система успокаивается, давление тут же возвращается в норму, отмечает доктор.
«Скачки давления происходят у нас с вами постоянно. Это нормально, это не проблема и не патология. Это обычная жизнь здорового человека. Мы чаще всего эти скачки не замечаем, потому что не чувствуем их. Но есть люди, которые переносят их очень плохо», — говорит кардиолог.
«Мне было страшно»: история пациента
Кардиолог рассказала, как проявлялся лжегипертонический криз у одного из ее пациентов. Мужчина внезапно почувствовал дурноту, сильное сердцебиение, чувство жара, покалывание в сердце. Измерил давление — повышенное, стал нервничать, давление еще поднялось, а потом еще… Состояние ухудшилось, мужчина признался, что ему стало очень страшно, он испугался за свою жизнь и вызвал скорую. Врачи сказали, что у него гипертонический криз, дали пациенту таблетку, давление сразу же нормализовалось, самочувствие улучшилось. Мужчина отправился на обследование, но никаких проблем со здоровьем кардиологи не нашли.
«Первопричина такого состояния — это сильная эмоция тревоги или страха, — объяснила кардиолог Анна Кореневич. — Почему возникла эта эмоция, непонятно. Почему человек в таком состоянии испытывает страх? Он объясняет его себе так: повысилось давление, это ведь опасно…»
Кому грозит реальный гипертонический криз
Кардиолог признает: да, повышенное давление на самом деле опасно, но когда это состояние длится годами, особенно когда давление незаметно для человека повышается во сне. Но люди с гипертонией часто вообще не замечают повышенного давления и не лечатся вовсе или лечатся плохо. И тогда могут получить серьезное осложнение — гипертонический криз.
«Гипертонический криз бывает только у гипертоников. Это значит, что у такого пациента обязательно будут отклонения в анализах и обследованиях, — говорит кардиолог. — И еще важно: гипертонический криз невозможно вылечить за час. Мало того, быстрое снижение давления вообще опасно и не рекомендовано».
Гипертензивная реакция — это не болезнь
Даже у здорового человека в течение дня вполне могут случаться внезапные скачки давления. Они не опасны, их вызывает любое напряжение, как эмоциональное, так и физическое.
«Замечают такие скачки давления только те, у кого есть тревожное расстройство. Такие люди измеряют давление по десят раз в день, не расстаются с тонометром и вполне могут поймать гипертензивную реакцию, когда вся проблема — в эмоциях страха, тревоги, злости и агрессии, обиды, — говорит Анна Кореневич. — В этом случае достаточно будет человека успокоить, переключить его внимание — и давление нормализуется само».
По словам эксперта, причины страха и тревоги, которые доводят человека до гипертензивной реакции, часто скрыты в подсознании. И их надо найти и убрать.
«Давление в течение дня скакать не перестанет, но оно перестанет вас волновать, пугать и ухудшать физическое состояние, — говорит кардиолог. — Ваше самочувствие будет хорошим, настроение ровным и позитивным. Вы начнете заниматься своим здоровьем, а не измерять давление. В вашей жизни будут преобладать эмоции спокойствия и удовлетворения жизнью и не будет угрозы гипертонической болезни в будущем. Потому что страх за здоровье в конечном итоге приводит к потере здоровья».