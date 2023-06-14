«Скачки давления происходят у нас с вами постоянно. Это нормально, это не проблема и не патология. Это обычная жизнь здорового человека. Мы чаще всего эти скачки не замечаем, потому что не чувствуем их. Но есть люди, которые переносят их очень плохо», — говорит кардиолог.