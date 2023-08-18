Психолог Тур рассказала, как проявляется синдром утенка. Он бывает у актеров и учителей

«Синдром утенка может быть присущ людям различных возрастов и профессий. Однако в большей степени он проявляется у тех, кто обладает высоким уровнем интеллекта, творческим мышлением и часто меняет интересы и занятия. Также синдром утенка может быть присущ людям, работающим в науке, искусстве, педагогике и других областях, где постоянное обновление знаний и исследование новых идей являются важными факторами успеха».