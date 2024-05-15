Мужчина из Кемерова похудел на 26 кг и чуть не умер из-за тромбов

Если у вас большой вес, худеть стоит под присмотром врачей. 33-летний житель Кемерова проигнорировал этот важный постулат и оказался на столе хирургов с рецидивирующей тромбоэмболией легочной артерии. Причины заболевания были напрямую связаны с нефизиологичным и стрессовым для организма способом похудеть.
Похудеть, чтобы попасть в больницу
Целеустремленный мужчина из Кемерова несколько лет назад решительно принялся худеть. И преуспел — сбросил вес со 112 до 86 кг. Но то, каким образом он добился своей цели, разрушило его здоровье. Кемеровчанин делал интенсивные забеги на 10 км и сознательно при этом пил меньше воды. Но он не подумал, что так делать не стоит, учитывая то, что в прошлом у него находили тромбы в венах левой голени.
В итоге такой способ похудения создал условия для дисбаланса в системе гемостаза в организме мужчины. Сначала кемеровчанин стал жаловаться на необъяснимую одышку, ему стало тяжело дышать во время бега. Потом проблемы усилились: мужчина не мог даже без остановок подняться по лестнице. При этом сначала одышку он списывал на аллергию на пыльцу растений.
Но когда после перелета на самолете мужчина просто не смог идти (левая нога у него отекла), а дышать стало невыносимо трудно, его сразу же отправили в больницу. Оказалось, у молодого человека тромбоз вен ноги и тромбоэмболия легочной артерии. Мужчине экстренно провели процедуру медикаментозного растворения тромбов, но с течением времени одышка снова стала нарастать. Спустя время врачи диагностировали у кемеровчанина хроническую тромбоэмболическую легочную гипертензию и тяжелую сердечную недостаточность.
Тяжелая одышка или летальный исход
Мужчине пришлось обращаться за помощью к хирургам НМИЦ им. Е.Н. Мешалкина.
Кардиолог НМИЦ им. академика Е.Н. Мешалкина
«Острая тромбоэмболия легочной артерии занимает третье место в структуре сердечно-сосудистых катастроф, уступая только инфаркту миокарда и инсульту, — рассказала врач-кардиолог НМИЦ им. академика Е.Н. Мешалкина Оксана Васильцева. — Поражение легочных артерий тромбоэмболами у одних людей приводит только к длительному эпизоду тяжелой одышки, а у других — к летальному исходу в течение нескольких минут или часов».
В случае с кемеровчанином сердечно-сосудистая система смогла справиться с экстремальной гемодинамической нагрузкой, и ему удалось выжить. Но организм при этом получил колоссальную нагрузку.
«У части пациентов тромбы трансформируются в фиброзные тяжи, которые частично или полностью перекрывают просветы ветвей легочной артерии. Создаются стойкие барьеры на пути кровотока, повышается давление в легочных артериях, создается значительная перегрузка правых отделов сердца, развивается сердечная недостаточность. В течение трех месяцев формируется хроническая тромбоэмболическая легочная гипертензия», — объяснила врач-кардиолог.
Поможет только операция
Таким пациентам, как кемеровчанин, может помочь только сложная операция — легочная эндартерэктомия, когда сосудистые хирурги удаляют тромбы и восстанавливают кровоток по легочной артерии. Длится такая операция восемь часов. Проводится она с использованием гипотермии — охлаждения льдом.
В НМИЦ Мешалкина самый большой опыт подобных операций в России, здесь их проведено уже около пятисот.
Кемеровчанин успешно перенес операцию, но теперь, чтобы сохранить достигнутые результаты, ему придется всю жизнь принимать антикоагулянты — лекарства, препятствующие тромбообразованию.