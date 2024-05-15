Мужчина из Кемерова похудел на 26 кг и чуть не умер из-за тромбов

Целеустремленный мужчина из Кемерова несколько лет назад решительно принялся худеть. И преуспел — сбросил вес со 112 до 86 кг. Но то, каким образом он добился своей цели, разрушило его здоровье. Кемеровчанин делал интенсивные забеги на 10 км и сознательно при этом пил меньше воды. Но он не подумал, что так делать не стоит, учитывая то, что в прошлом у него находили тромбы в венах левой голени.