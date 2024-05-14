Онколог Бертл раскрыла симптом рака мочевого пузыря, который принимают за проявление менопаузы

Этот опасный симптом рака мочевого пузыря врачи могут пропустить, списать его на «побочный эффект» менопаузы или гинекологические проблемы и даже ошибочно начать лечить у женщины инфекцию мочевыводящих путей.
Случается, что женщины неделями ходят по врачам с одной и той же жалобой, пока им наконец не назначат необходимое обследование. Это показало исследование онкологов. По данным
Этот симптом нельзя пропустить
Рак мочевого пузыря чаще всего диагностируется у людей в возрасте старше 65 лет, чаще — у мужчин. Но от урологической онкологии не застрахованы и более молодые пациенты. Особенно важно следить за проявлением тревожных симптомов женщинам в менопаузе. Как оказалось, именно им чаще всего ставят ошибочные диагнозы, прописывают антибиотики для лечения инфекции, гоняют по гинекологам, прежде чем выяснят истинную причину неполадок со здоровьем.
Доктор Элисон Бертл, клинический онколог-консультант, отмечает, что женщины с раком мочевого пузыря обращаются к врачу с жалобами в среднем пять раз до того, как их направят к специалисту.
Самый тревожный признак возможного рака мочевого пузыря — появление крови в моче. Уже только это должно стать поводом для соответствующего обследования. Сопутствующими симптомами могут быть частые и болезненные мочеиспускания, тянущие боли в пояснице, потеря веса, усталость, недержание и боли в животе.
Случай из практики врача
53-летняя Хелин Гловер из британского Сандерленда пришла к терапевту с жалобами на кровь в моче. Ей поставили диагноз «постменопаузальное кровотечение, вызванное заместительной гормональной терапией». Но проблема не решилась. Два года женщина терпела и ходила по врачам, пока ей не поставили правильный диагноз: рак мочевого пузыря.
«Дошло до того, что я сдавала на анализ образец мочи, в котором была одна кровь, но врач уверял, что у меня все в порядке, беспокоиться не о чем», — вспоминает Хелин. Опухоль мочевого пузыря у нее обнаружили на УЗИ случайно: обследование назначил гинеколог, который хотел узнать состояние матки женщины.
В итоге Хелин перенесла операцию по удалению опухоли с последующей химиотерапией, сейчас ей гораздо лучше. «Но я не могу отделаться от мысли, что если бы болезнь была обнаружена раньше, то я могла бы оказаться в лучшем положении», — говорит женщина.