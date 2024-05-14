Онколог Бертл раскрыла симптом рака мочевого пузыря, который принимают за проявление менопаузы

Рак мочевого пузыря чаще всего диагностируется у людей в возрасте старше 65 лет, чаще — у мужчин. Но от урологической онкологии не застрахованы и более молодые пациенты. Особенно важно следить за проявлением тревожных симптомов женщинам в менопаузе. Как оказалось, именно им чаще всего ставят ошибочные диагнозы, прописывают антибиотики для лечения инфекции, гоняют по гинекологам, прежде чем выяснят истинную причину неполадок со здоровьем.