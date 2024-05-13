Нужен только стакан воды: этот простой трюк поможет похудеть без диет и спорта

О том, что для здоровья надо пить достаточно чистой воды в течение дня, врачи напоминают постоянно. При этом с наступлением тепла потребность организма в воде увеличивается. На это указывает не только жажда. Так, например, вы можете начать мучиться от отеков, головной боли или усталости. Поэтому старайтесь пить как можно больше простой воды, минералки, подойдут также чаи и морсы без сахара.
Обыкновенная чистая вода обладает еще одним прекрасным свойством: она помогает похудеть. Ведь зачастую мы принимаем жажду за голод, поэтому рука тянется к чему-то съестному. Попробуйте сначала выпить стакан воды, выждать 10 минут, а потом оценить свои ощущения — хочется ли вам до сих пор есть?
Диетолог
Не стоит забывать про воду и во время еды, говорит Майкл Мосли.
«Важно не только то, что вы едите. Стоит учитывать и сам процесс — как именно вы завтракаете, обедаете и ужинаете?» —
Результаты исследований показали, что люди, которые привыкли есть медленно, тщательно пережевывая пищу, на 42% реже страдают от ожирения. Более того, у них нет резкого повышения сахара в крови, следовательно, им не хочется съесть больше нормы.
Поэтому вот важное правило номер один: ешьте медленно, тщательно пережевывайте пищу и не отвлекайтесь на разговоры и телефон. Так вы почувствуете насыщение в полной мере, рука вряд ли потянется за добавкой.
Правило номер два: во время еды поставьте рядом стакан воды. Каждый раз, когда вы переживали и проглотили пищу, делайте небольшой глоток. Это поможет не только есть медленнее, но еще и вовремя почувствовать сытость. В результате на вашей тарелке наверняка будет оставаться еда, ведь организм подаст сигнал, что голод уже позади.
И правило номер три: ешьте только за столом. Забудьте про ужины перед телевизором или перекусы за компьютером, пока работаете. Все это отвлекает вас от приема пищи, вы не замечаете, как съедаете все подчистую, а сытости так и нет.
«Обычно после еды требуется около 30-40 минут, чтобы пища попала из желудка в тонкую кишку, где есть рецепторы, которые выделяют гормон GLP-1. Он как раз и сообщает мозгу, что прием пищи пора заканчивать. Не мешайте естественным процессам», — говорит Майкл Мосли.
Кому нельзя пить воду во время еды
Терапевт, врач-диетолог СМ-Клиники
Эксперт отмечает: если у человека нет заметных проблем со здоровьем, пить воду можно в любой момент времени, хоть до приема пищи, хоть во время, хоть после. Если нет болезней, пищеварительная система справится с нагрузкой и сможет переварить еду как при наличии в желудке воды, так и без нее.
Но некоторым людям запивать еду не стоит. Например, тем, кто сейчас находится в стадии обострения следующих болезней:
панкреатит;
холецистит;
язва.
На этот период людям прописывают щадящий рацион. И пока человек соблюдает эту диету, ему стоит пить воду отдельно от еды, чтобы не размывать пищеварительные соки.