Нужен только стакан воды: этот простой трюк поможет похудеть без диет и спорта

Эксперт отмечает : если у человека нет заметных проблем со здоровьем, пить воду можно в любой момент времени, хоть до приема пищи, хоть во время, хоть после. Если нет болезней, пищеварительная система справится с нагрузкой и сможет переварить еду как при наличии в желудке воды, так и без нее.