Проверка лайфхака: можно ли с помощью воды и соды определить проблемы с кишечником

Не так давно в соцсетях завирусился новый тренд: проверка пищеварения с помощью стакана воды с содой. Авторы видеороликов уверяют: можно просто выпить воду с содой натощак и проследить, будет ли у вас отрыжка. Некоторые даже советуют использовать таймер для точности. Мол, если реакции не будет, значит, с кислотностью желудка есть проблемы, а именно этот фактор можно считать главным показателем здоровья кишечника.