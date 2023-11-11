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Проверка лайфхака: можно ли с помощью воды и соды определить проблемы с кишечником

В попытке сэкономить время и деньги на походах к врачу люди пытаются выдумать множество методов самодиагностики. Увы, работают далеко не все из них.

11 ноября 2023
Выпить стакан воды
Источник:
iStockphoto

В Интернете можно встретить сотни связанных со здоровьем лайфхаков. Некоторые из них действительно полезные, другие пробовать на себе попросту опасно для жизни.

Не так давно в соцсетях завирусился новый тренд: проверка пищеварения с помощью стакана воды с содой. Авторы видеороликов уверяют: можно просто выпить воду с содой натощак и проследить, будет ли у вас отрыжка. Некоторые даже советуют использовать таймер для точности. Мол, если реакции не будет, значит, с кислотностью желудка есть проблемы, а именно этот фактор можно считать главным показателем здоровья кишечника.

Имеет ли смысл ставить такой эксперимент? На вопрос отвечает гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

Екатерина Кашух

Гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест»

Пить воду с растворенной в ней содой — бессмысленное и небезопасное мероприятие.  Начнем с того, что по отрыжке выявить проблемы с кишечником невозможно, это очевидно даже исходя из анатомического строения. Отрыжка формируется на границе между желудком и пищеводом. Она возникает, если нет возможности удержать газы в связи со слабостью сфинктера в верхней части желудка либо если нарушена перистальтика (движение мышц) пищевода. Поэтому проблемы с кишечником отрыжка отражать никаким образом не может.

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При этом она действительно может указывать на определенные заболевания желудка: воспалительные процессы, язву желудка.  Важно понимать, что сода — это щелочь, щелочной раствор. В желудке она нейтрализуется кислотой — желудочным соком. Это действительно может приводить к повышенному образованию газов в желудке и, если есть гастроэзофагеальная болезнь — плохо работает клапан между желудком и пищеводом, — к отрыжке.

По поводу безопасности: проводить такие эксперименты неполезно из-за «синдрома кислотного рикошета». Ученые выяснили, что, когда сода попадает в желудок и нейтрализует кислоту, желудочный сок начинает вырабатываться еще активнее. Сода действительно приносит временное облегчение, но затем проблема начинает еще сильнее усугубляться.

Более того, высокая кислотность может нарушать слизистый барьер желудка, приводить к образованию эрозий, язвы желудка, особенно у людей, которые к этому предрасположены или у которых живет агрессивная форма бактерий хеликобактер пилори. Даже у людей без заболеваний ЖКТ применение соды способно привести к вздутию живота, диарее.

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Таким образом, эксперименты с содой неполезны, проводить их не рекомендуется.  По этой же причине врачи категорически не рекомендуют принимать воду с содой для борьбы с изжогой. Раньше считалось, что это простое и доступное средство, позволяющее быстро нейтрализовать кислоту и снять неприятные симптомы. Но от этой идеи отказались именно по причине «синдрома рикошета»: за временным облегчением следует лишь усугубление проблемы.

Ну и главное. Если человек предполагает, что у него есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, важно обратиться к врачу. Специалист проанализирует жалобы, анамнез, индивидуальные особенности здоровья и назначит необходимое обследование, а при необходимости — и лечение.

Автор текста:Дарья Гапионок
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