Проверка лайфхака: можно ли с помощью воды и соды определить проблемы с кишечником

В Интернете можно встретить сотни связанных со здоровьем лайфхаков. Некоторые из них действительно полезные, другие пробовать на себе попросту опасно для жизни.
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Имеет ли смысл ставить такой эксперимент? На вопрос отвечает гастроэнтеролог Екатерина Кашух.
Гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест»
Пить воду с растворенной в ней содой — бессмысленное и небезопасное мероприятие. Начнем с того, что по отрыжке выявить проблемы с кишечником невозможно, это очевидно даже исходя из анатомического строения. Отрыжка формируется на границе между желудком и пищеводом. Она возникает, если нет возможности удержать газы в связи со слабостью сфинктера в верхней части желудка либо если нарушена перистальтика (движение мышц) пищевода. Поэтому проблемы с кишечником отрыжка отражать никаким образом не может.
При этом она действительно может указывать на определенные заболевания желудка: воспалительные процессы, язву желудка. Важно понимать, что сода — это щелочь, щелочной раствор. В желудке она нейтрализуется кислотой — желудочным соком. Это действительно может приводить к повышенному образованию газов в желудке и, если есть гастроэзофагеальная болезнь — плохо работает клапан между желудком и пищеводом, — к отрыжке.
По поводу безопасности: проводить такие эксперименты неполезно из-за «синдрома кислотного рикошета». Ученые выяснили, что, когда сода попадает в желудок и нейтрализует кислоту, желудочный сок начинает вырабатываться еще активнее. Сода действительно приносит временное облегчение, но затем проблема начинает еще сильнее усугубляться.
Более того, высокая кислотность может нарушать слизистый барьер желудка, приводить к образованию эрозий, язвы желудка, особенно у людей, которые к этому предрасположены или у которых живет агрессивная форма бактерий хеликобактер пилори. Даже у людей без заболеваний ЖКТ применение соды способно привести к вздутию живота, диарее.
Таким образом, эксперименты с содой неполезны, проводить их не рекомендуется. По этой же причине врачи категорически не рекомендуют принимать воду с содой для борьбы с изжогой. Раньше считалось, что это простое и доступное средство, позволяющее быстро нейтрализовать кислоту и снять неприятные симптомы. Но от этой идеи отказались именно по причине «синдрома рикошета»: за временным облегчением следует лишь усугубление проблемы.
Ну и главное. Если человек предполагает, что у него есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, важно обратиться к врачу. Специалист проанализирует жалобы, анамнез, индивидуальные особенности здоровья и назначит необходимое обследование, а при необходимости — и лечение.