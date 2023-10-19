Не занимайтесь спортом и другими тяжелыми физическими нагрузками сразу после еды.

Избегайте запахов или продуктов питания, которые вызывают у вас тошноту.

Попробуйте съесть небольшое количество сухого печенья или выпить содовой воды.

Полоскание рта раствором соды (1 чайная ложка соды на стакан воды) — это то, что помогает от тошноты, хотя и не в ста процентах случаев.

Народное средство от тошноты — чай с мятой или мелиссой. Такой напиток имеет успокаивающий эффект на желудок. Как вариант, можно рассосать мятный или ментоловый леденец.

Жевательный имбирь и имбирный чай также способны помочь при тошноте.

Приложите холодный компресс к затылку или лбу, чтобы облегчить симптом.

Постарайтесь расслабиться и отвлечься от ощущения тошноты. Глубокое дыхание и медитация могут сработать.

Тошнота часто усугубляется в положении лежа, так как кислое содержимое желудка может затекать в пищевод. Попробуйте легкую физическую активность, например прогулку на свежем воздухе.