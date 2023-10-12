Врач скорой объяснил, когда человека могут увезти в больницу, даже если ему туда не нужно

«На одном из вызовов к болеющему температурящему ребенку около года бабушки, перекрикивая друг друга, настаивали на немедленной госпитализации ребенка, в два голоса ругали мать, которая, по их мнению, плохо лечит малыша. Молодая женщина стояла рядом, закрыв лицо руками от стыда, — вспоминает в своем блоге врач-педиатр Дмитрий Молодой. — Оказалось, мама заболевшего ребенка — медсестра, работает в детской поликлинике и прекрасно понимает, как все нелепо выглядит со стороны».



Врач признается, что скорая все же «эвакуировала» маму с ребенком в стационар. Хотя, по сути, у малыша была банальная ОРВИ, которую вполне можно было вылечить и дома.