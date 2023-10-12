Врач скорой объяснил, когда человека могут увезти в больницу, даже если ему туда не нужно

Иногда врачи скорой помощи принимают решение о госпитализации пациента, к которому приехали по вызову, даже если она на самом деле не нужна. Педиатр рассказал, в каких случаях такое может произойти.
Один из показательных случаев был в его практике недавно.
Бригада скорой приехала к температурившему годовалому малышу. Вызвали неотложку мама и две бабушки ребенка. Жалобы — обычные для ОРВИ, второй день температура под сорок. Но лечение вполне могло быть и амбулаторным, не в стационаре. Тем не менее скорая увезла ребенка в больницу. Почему?
Врач скорой помощи, педиатр, автор книг
Случай из практики
«На одном из вызовов к болеющему температурящему ребенку около года бабушки, перекрикивая друг друга, настаивали на немедленной госпитализации ребенка, в два голоса ругали мать, которая, по их мнению, плохо лечит малыша. Молодая женщина стояла рядом, закрыв лицо руками от стыда, — вспоминает
Врач признается, что скорая все же «эвакуировала» маму с ребенком в стационар. Хотя, по сути, у малыша была банальная ОРВИ, которую вполне можно было вылечить и дома.
Госпитализация по социальным показаниям
«Это яркий пример госпитализации по социальным показаниям, — объясняет врач Дмитрий Молодой. — Обычно так происходит, когда состояние ребенка не предусматривает лечения в стационаре, но по какой-то причине обеспечить должный уход дома невозможно. Эта формулировка чаще всего применяется для асоциальных семей, но на практике ситуации бывают разными».
Мир не стоит на месте
Врач обращается с просьбой к старшему поколению, бабушкам и дедушкам, которые занимаются воспитанием внуков, быть более гибкими.
«Вы, скорее всего, понимаете, что мир не стоит на месте и те подходы к лечению детей, что были двадцать, а уж тем более пятьдесят лет назад, безнадежно устарели, — говорит врач-педиатр. — Родителям же хочу сказать, что, несмотря на помощь бабушек, вся полнота моральной и юридической ответственности за ребенка лежит только на вас».
Медик отмечает, что если скорая приезжает на вызов к заболевшему ребенку, а он находится под присмотром бабушки или дедушки, то врачи обязательно просят их связаться с родителями.
Рекомендует врач и не паниковать, если родителям не хватает информации о заболевании их ребенка, а врач в поликлинике не находит достаточно времени на объяснения.
«Слушайте только специалистов, которым вы доверяете, и по возможности постарайтесь найти хорошего врача не только в Интернете», — советует врач.