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Врач скорой объяснил, когда человека могут увезти в больницу, даже если ему туда не нужно

Медик, работающий на скорой помощи, рассказал о показательном случае: ребенка увезли в больницу, хотя в этом не было особой необходимости, его недуг можно было лечить и дома. Почему так произошло? Есть объяснение.

12 октября 2023
скорая помощь
Источник:

iStockphoto

Иногда врачи скорой помощи принимают решение о госпитализации пациента, к которому приехали по вызову, даже если она на самом деле не нужна. Педиатр рассказал, в каких случаях такое может произойти.

Один из показательных случаев был в его практике недавно.

Бригада скорой приехала к температурившему годовалому малышу. Вызвали неотложку мама и две бабушки ребенка. Жалобы — обычные для ОРВИ, второй день температура под сорок. Но лечение вполне могло быть и амбулаторным, не в стационаре. Тем не менее скорая увезла ребенка в больницу. Почему?

Дмитрий Молодой
Педиатрия

Врач скорой помощи, педиатр, автор книг

Случай из практики

«На одном из вызовов к болеющему температурящему ребенку около года бабушки, перекрикивая друг друга, настаивали на немедленной госпитализации ребенка, в два голоса ругали мать, которая, по их мнению, плохо лечит малыша. Молодая женщина стояла рядом, закрыв лицо руками от стыда, — вспоминает в своем блоге врач-педиатр Дмитрий Молодой. — Оказалось, мама заболевшего ребенка — медсестра, работает в детской поликлинике и прекрасно понимает, как все нелепо выглядит со стороны».

Врач признается, что скорая все же «эвакуировала» маму с ребенком в стационар. Хотя, по сути, у малыша была банальная ОРВИ, которую вполне можно было вылечить и дома.

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Госпитализация по социальным показаниям

«Это яркий пример госпитализации по социальным показаниям, — объясняет врач Дмитрий Молодой. — Обычно так происходит, когда состояние ребенка не предусматривает лечения в стационаре, но по какой-то причине обеспечить должный уход дома невозможно. Эта формулировка чаще всего применяется для асоциальных семей, но на практике ситуации бывают разными».

Мир не стоит на месте

Врач обращается с просьбой к старшему поколению, бабушкам и дедушкам, которые занимаются воспитанием внуков, быть более гибкими.

«Вы, скорее всего, понимаете, что мир не стоит на месте и те подходы к лечению детей, что были двадцать, а уж тем более пятьдесят лет назад, безнадежно устарели, — говорит врач-педиатр. — Родителям же хочу сказать, что, несмотря на помощь бабушек, вся полнота моральной и юридической ответственности за ребенка лежит только на вас».

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Медик отмечает, что если скорая приезжает на вызов к заболевшему ребенку, а он находится под присмотром бабушки или дедушки, то врачи обязательно просят их связаться с родителями.

Рекомендует врач и не паниковать, если родителям не хватает информации о заболевании их ребенка, а врач в поликлинике не находит достаточно времени на объяснения.

«Слушайте только специалистов, которым вы доверяете, и по возможности постарайтесь найти хорошего врача не только в Интернете», — советует врач.

Автор текста:Анна Майская
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