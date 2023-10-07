Запасы на зиму: 8 продуктов, которые могут долго лежать в кладовке и не терять пользы

Мы уже давно не живем во времена, когда каждая семья кормилась с собственного огорода и всю зиму люди были вынуждены есть запасы с лета. Однако многие все равно стараются припасти что-то в кладовке на холодное время года.
Есть продукты долгого хранения, сохраняющие полезные свойства, даже пролежав какое-то время в кладовке. Вот несколько идей, что положить в свои запасы.
Яблочный уксус
Яблочный уксус в теории может пролежать на полке сколько угодно лет и не испортиться. Есть исследования, которые доказали: этот продукт поможет предотвратить резкие скачки сахара в крови, которые бывают, когда вы едите много сладкого и углеводов.
А поскольку рацион современного человека обычно богат подобной пищей, вам определенно стоит держать в запасах уксус.
Семена чиа
Простой способ сделать любое блюдо более сытным и добавить в него немного клетчатки — насыпать в тарелку семена чиа. Они отлично подойдут к йогурту или овсянке, а вместе с обычным молоком их можно превратить в питательный пудинг.
Хранить семена можно без опасений около 18 месяцев, так что вполне можно закупиться впрок.
Соевый соус
Соевый соус — продукт ферментации, обогащения жидкости молочнокислыми бактериями, которые помогают поддерживать уровень нормальной микрофлоры. А еще в нем довольно много белка, так что он идеален для тех, кто не ест мясо.
Соевый соус может в закрытом виде храниться до трех лет. После открытия его лучше перенести в холодильник.
Кунжутное масло
Кунжутное масло диетологи считают одним из самых полезных. В нем много антиоксидантов, способных уменьшить уровень воспаления в организме.
Хранится такое масло в закрытом виде до 2 лет и еще около 6 месяцев после первого использования.
Соленья
Маринованные огурцы, помидоры, квашеная капуста не только разнообразят любое застолье, но еще и укрепят ваш кишечник. Во время закваски овощей бактерии превращают сахар в молочную кислоту, что полезно для тех, кто следит за уровнем сахара в крови. В любимых соленьях сохраняются многие витамины и минералы, в том числе и такая важная для крепкого иммунитета аскорбиновая кислота.
Баночки можно смело держать на полке до 18 месяцев.
Консервированная фасоль
В фасоли много белка, много клетчатки, поэтому она любое блюдо сделает очень сытным. В консервированном виде продукт еще и поможет сэкономить время: достаточно открыть банку — и вы получите вкусный и полезный гарнир.
Хранить консервированную фасоль на полке можно до пяти лет.
Киноа
Киноа — цельнозерновая культура, богатая белком. Если вам надоели рис и макароны в качестве гарнира, самое время добавить киноа в свое обычное меню. Сушеное киноа может спокойно храниться в вашей кладовке до 2-3 лет.
Мед
Мед считается природным антисептиком. Он отлично помогает бороться с бактериями, грибками и вирусами. Для сезона простуд этот продукт незаменим.
Хранится он может довольно долго, но свои качества сохраняет примерно до 2 лет после покупки, пишет