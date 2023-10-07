Запасы на зиму: 8 продуктов, которые могут долго лежать в кладовке и не терять пользы

Маринованные огурцы, помидоры, квашеная капуста не только разнообразят любое застолье, но еще и укрепят ваш кишечник. Во время закваски овощей бактерии превращают сахар в молочную кислоту, что полезно для тех, кто следит за уровнем сахара в крови. В любимых соленьях сохраняются многие витамины и минералы, в том числе и такая важная для крепкого иммунитета аскорбиновая кислота.