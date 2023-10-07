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Запасы на зиму: 8 продуктов, которые могут долго лежать в кладовке и не терять пользы

Иметь дома про запас немного полезных и вкусных продуктов долгого хранения никому не повредит. Узнайте, что стоит положить в кладовку, чтобы потом разнообразить свой зимний рацион.

7 октября 20233
продукты магазин
Источник:
iStockphoto

Мы уже давно не живем во времена, когда каждая семья кормилась с собственного огорода и всю зиму люди были вынуждены есть запасы с лета. Однако многие все равно стараются припасти что-то в кладовке на холодное время года.

Есть продукты долгого хранения, сохраняющие полезные свойства, даже пролежав какое-то время в кладовке. Вот несколько идей, что положить в свои запасы.

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Яблочный уксус

Яблочный уксус в теории может пролежать на полке сколько угодно лет и не испортиться. Есть исследования, которые доказали: этот продукт поможет предотвратить резкие скачки сахара в крови, которые бывают, когда вы едите много сладкого и углеводов.

А поскольку рацион современного человека обычно богат подобной пищей, вам определенно стоит держать в запасах уксус.

Семена чиа

Простой способ сделать любое блюдо более сытным и добавить в него немного клетчатки — насыпать в тарелку семена чиа. Они отлично подойдут к йогурту или овсянке, а вместе с обычным молоком их можно превратить в питательный пудинг.

Хранить семена можно без опасений около 18 месяцев, так что вполне можно закупиться впрок.

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Соевый соус

Соевый соус — продукт ферментации, обогащения жидкости молочнокислыми бактериями, которые помогают поддерживать уровень нормальной микрофлоры. А еще в нем довольно много белка, так что он идеален для тех, кто не ест мясо.

Соевый соус может в закрытом виде храниться до трех лет. После открытия его лучше перенести в холодильник.

Кунжутное масло

Кунжутное масло диетологи считают одним из самых полезных. В нем много антиоксидантов, способных уменьшить уровень воспаления в организме.

Хранится такое масло в закрытом виде до 2 лет и еще около 6 месяцев после первого использования.

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Соленья

Маринованные огурцы, помидоры, квашеная капуста не только разнообразят любое застолье, но еще и укрепят ваш кишечник. Во время закваски овощей бактерии превращают сахар в молочную кислоту, что полезно для тех, кто следит за уровнем сахара в крови. В любимых соленьях сохраняются многие витамины и минералы, в том числе и такая важная для крепкого иммунитета аскорбиновая кислота.

Баночки можно смело держать на полке до 18 месяцев.

Консервированная фасоль

В фасоли много белка, много клетчатки, поэтому она любое блюдо сделает очень сытным. В консервированном виде продукт еще и поможет сэкономить время: достаточно открыть банку — и вы получите вкусный и полезный гарнир.

Хранить консервированную фасоль на полке можно до пяти лет.

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Киноа

Киноа — цельнозерновая культура, богатая белком. Если вам надоели рис и макароны в качестве гарнира, самое время добавить киноа в свое обычное меню. Сушеное киноа может спокойно храниться в вашей кладовке до 2-3 лет.

Мед

Мед считается природным антисептиком. Он отлично помогает бороться с бактериями, грибками и вирусами. Для сезона простуд этот продукт незаменим.

Хранится он может довольно долго, но свои качества сохраняет примерно до 2 лет после покупки, пишет ETNT.

Автор текста:Дарья Гапионок
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