Таблетки не нужны: врач Волкова объяснила, как получить достаточно кальция из продуктов

Не хватает кальция — не будут расти волосы и ногти. Но это лишь верхушка айсберга. На самом деле роль кальция в нашем организме гораздо серьезнее. Но это не означает, что нужно бежать в аптеку и закупаться таблетками и БАДами. У таких препаратов есть множество побочных эффектов.
Врач-гинеколог объяснила, как лучше всего пополнять запасы кальция в организме, какие продукты помогут и почему речь не только о «молочке».
Таблетки не вариант
«Кальций в нашем организме участвует в сокращении и расслаблении мышечной ткани, и поэтому часто при его недостатке могут беспокоить судороги, а также участвует в процессе свертывания крови, формирования кровяного сгустка. Еще кальций играет немалую роль в формировании иммунитета», —
По словам врача, суточная норма кальция — не менее 1000-1500 мг. И закрывать ее с помощью аптечных препаратов — не лучший вариант.
«На постоянной основе препараты кальция можно принимать только в особых случаях, — рассказала врач. — Например, их назначают после удаления паращитовидных желез. В других случаях кальций может оказывать негативное влияние на организм. Поэтому его лучше получать из продуктов питания».
Какие продукты богаты кальцием
«Конечно, самый лучший источник кальция — это молочные продукты. И необязательно молоко, ведь иногда с возрастом его переносимость ухудшается, — продолжает Екатерина Волкова. — Лучше сделать упор на кисломолочные продукты. Это творог, сыр, йогурт без добавок. Хорошо, чтобы они были в рационе ежедневно».
В 30 граммах сыра в среднем (в твердых сортах — больше) содержится 250 мг кальция.
В 200 мл молока — 200 мг кальция.
В 150 мг творога — 250 мг кальция.
Не только «молочка»
Кальций есть и в других продуктах, необязательно в молочных, отмечает эксперт. Так, в 100 граммах мака и кунжута содержится до 1,5 граммов кальция, то есть даже больше суточной дозы. Правда, если вы съедите их такое количество, то запросто превысите норму калорий. В 100 граммах кунжута и мака их даже больше, чем в плитке молочного шоколада.
«Не надо есть кунжут в таких количествах, но добавить его в рацион стоит: одна чайная ложка кунжута содержит 150 мг кальция», — говорит Екатерина Волкова.
Другие источники кальция
Капуста белокочанная
В 100 граммах — 200 мг кальция. Причем всасывание этого микроэлемента из капусты практически такое же высокое, как и из молочных продуктов.
Сардины
В 100 граммах содержится до 400 мг кальция.
«Добавляйте эти продукты в свой ежедневный рацион и не потребуется дополнительный прием препаратов кальция», — резюмирует врач.
Ранее Волкова рассказала, что может мешать усвоению кальция в организме у людей старше 40 лет. Это дефицит витамина D, дефицит белка, избыток в рационе сахара, меда, булок, а также болезни ЖКТ. Подробнее — в материале «Доктора Питера».