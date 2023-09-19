Таблетки не нужны: врач Волкова объяснила, как получить достаточно кальция из продуктов

Кальций есть и в других продуктах, необязательно в молочных, отмечает эксперт. Так, в 100 граммах мака и кунжута содержится до 1,5 граммов кальция, то есть даже больше суточной дозы. Правда, если вы съедите их такое количество, то запросто превысите норму калорий. В 100 граммах кунжута и мака их даже больше, чем в плитке молочного шоколада.